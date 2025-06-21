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«Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.6

21 июня 2025 12:38
Флуминенсе - Ульсан Хендэ
22 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
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1.60
Победа «Флуминенсе»
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22 июня на стадионе Метлайф Стэдиум пройдет матч 2-го тура Клубного чемпионата мира между бразильским клубом «Флуминенсе» и южнокорейским «Ульсан Хендэ». Обе команды после первых матчей турнира, которые завершились для них ничьей и поражением соответственно, будут стремиться к победе, чтобы продлить свои надежды на выход в следующий раунд.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, и в последних 5 играх она забила 10 голов и пропустила всего 2. В атаке они проявляют активность, забивая в среднем 2.00 гола за игру, и даже несмотря на то, что пропустили несколько голов, в обороне играют надежно, с учетом всего 0.40 пропущенных голов за матч в последних 5 играх.

Показатели «Флуминенсе»:

  • Средний показатель забитых голов: 2.00 за игру
  • Средний показатель пропущенных голов: 0.40 за игру
  • Не проигрывают в 7 последних матчах.
  • Забивают в 7 из 9 последних матчей.

С таким уровнем игры «Флуминенсе» будет искать свою первую победу в турнире, в том числе, благодаря своему мощному атакующему потенциалу.

«Ульсан Хендэ»

«Ульсан Хендэ», напротив, в своей последней игре против «Мамелоди Сандаунз» потерпели поражение, что не может не сказаться на настроении команды. В атаке у них также есть проблемы: несмотря на то, что команда забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах, их оборона не всегда справляется с прессингом соперников, пропуская в среднем 1.60 гола за матч.

Показатели «Ульсан Хендэ»:

  • Средний показатель забитых голов: 1.20 за игру
  • Средний показатель пропущенных голов: 1.60 за игру
  • Забивают в 8 из 10 последних матчей.
  • Пропускают в 5 последних матчах.

Кроме того, «Ульсан Хендэ» будет испытывать трудности против хорошо организованной обороны «Флуминенсе», что усложнит их задачу в этом матче.

Ключевые факты перед матчем:

  • «Флуминенсе» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • «Ульсан Хендэ» пропускает в 5 последних матчах, что может сказаться на их оборонных действиях.
  • «Флуминенсе» забивает в среднем 2.00 гола за игру, в то время как «Ульсан Хендэ» забивает только 1.20 гола за матч.
  • «Флуминенсе» имеет хорошую оборону, пропуская всего 0.40 гола за игру, в то время как «Ульсан Хендэ» пропускает 1.60 гола в последних 5 играх.

Анализ и прогноз

«Флуминенсе» находится в хорошей форме и, несмотря на ничью в первом матче турнира, они будут действовать с уверенностью и атаковать с полной отдачей. Против «Ульсана Хендэ», который имеет проблемы в обороне, бразильцы смогут доминировать в атаке и, скорее всего, забьют несколько мячей.

«Ульсан Хендэ» не продемонстрировал достойной игры в обороне в последнем матче, что позволяет предположить, что в следующем они будут уязвимы в защите. Однако они также имеют потенциал в атаке, что не дает им полного преимущества в этом противостоянии.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.6
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

1.60
Победа «Флуминенсе»
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Ульсан Хендэ Флуминенсе
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