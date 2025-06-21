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Прогноз на точный счёт матча «Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:13
Флуминенсе - Ульсан Хендэ
22 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Флуминенсе»
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22 июня на стадионе «Метлайф Стэдиум» в рамках второго тура Клубного чемпионата мира состоится встреча между «Флуминенсе» и «Ульсан Хендэ». После стартовой ничьей с дортмундской «Боруссией» бразильцы сохранили шансы на выход в следующий раунд, тогда как корейский клуб уступил «Мамелоди Сандаунз» и оказался в непростом положении. Обе команды будут играть с максимальной самоотдачей.

«Флуминенсе»

Бразильский клуб находится в хорошей форме: в последних пяти матчах команда забила 10 голов и пропустила всего 2. В матче с «Боруссией» подопечные Диниза продемонстрировали организованную игру в обороне, добившись «сухой» ничьей против сильного соперника. «Флуминенсе» не проигрывает в 7 матчах подряд, причeм в трeх последних поединках не пропускал вовсе. Команда стабильно забивает (в среднем 2.00 гола за игру), а в атаке выделяются Жерман Кано и Ариас, способные решать эпизоды индивидуально.

«Ульсан Хендэ»

Корейский клуб подходит к матчу с неутешительными показателями: поражение от «Мамелоди Сандаунз» (0:1) выявило слабости в атаке и обороне. Команда пропускает в 5 матчах подряд и в среднем получает 1.60 мяча за игру, что особенно тревожно на фоне надeжности соперника. При этом «Ульсан» регулярно забивает – 1.20 гола за матч – но эффективность в решающие моменты страдает. В защите наблюдается нестабильность, и коллективу тяжело держать ритм против более тактически грамотных оппонентов.

Факты о командах

«Флуминенсе»:

  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Забивает в 7 из 9 последних игр.
  • Не пропускает в 3 матчах подряд.
  • В последних 5 матчах в среднем забивает 2.00 гола и пропускает лишь 0.40.

«Ульсан Хендэ»:

  • Проиграл два последних матча подряд.
  • Пропускает в 5 последних играх.
  • В последних 5 матчах пропускает 1.60 гола за игру.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Флуминенсе» выглядит фаворитом. Команда уверенно действует в обороне и стабильно забивает. «Ульсан Хендэ» пропускает почти в каждом матче, а на фоне бразильской скорости и плотности в атаке ему будет трудно рассчитывать на очки. Вероятнее всего, «Флуминенсе» воспользуется проблемами соперника в защите и добьeтся победы, но при этом у корейцев остаются шансы отличиться за счeт активной фланговой игры.

Точный счeт: 2:1 в пользу «Флуминенсе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Флуминенсе» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Флуминенсе»
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Автор: Воронцов Егор
Клубный чемпионат мира Ульсан Хендэ Флуминенсе
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