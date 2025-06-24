25 июня на «TQL Stadium» состоится заключительный матч группы с участием «Боруссии Д» и «Ульсан Хендэ». Немецкий клуб близок к выходу в плей-офф и имеет явное преимущество по составу и форме. Южнокорейцы, несмотря на старания в атаке, испытывают серьезные трудности в обороне, особенно против клубов уровня Бундеслиги.

«Боруссия Д»

Команда уверенно идет по турниру: ничья с «Флуминенсе» и боевая победа над «Мамелоди Сандаунз» (4:3) подтверждают атакующую мощь коллектива. Немцы забили 15 голов в 5 матчах и продолжают демонстрировать отличную форму. При этом команда стабильна: не проигрывает уже 9 матчей.

Форма и цифры:

9 матчей без поражений;

3.00 гола в среднем за игру;

Забивает в 8 из 10 последних матчей;

В обороне – 1.00 пропущенный мяч в среднем.

«Боруссия» уверенно комбинирует и действует с высокой интенсивностью, что делает ее опасной для любого соперника, особенно с уязвимой защитой.

«Ульсан Хендэ»

Южнокорейцы проиграли оба стартовых матча турнира и формально уже потеряли шансы на плей-офф. Тем не менее команда продолжает атаковать: забивает в 9 из 11 последних матчей. Проблема – оборона, которая проваливает матч за матчем. В последних 5 встречах – 11 пропущенных.

Форма и цифры:

3 поражения подряд;

2.20 пропущенных в среднем;

1.40 гола в среднем за игру;

Пропускает в 6 последних матчах.

«Ульсан» играет смело и может забить, но против организованной и агрессивной «Боруссии» у них будет мало шансов на очки.

Ключевые факты перед матчем

«Боруссия Д» не проигрывает в 9 матчах.

Немцы забивают 3.00 гола в среднем за игру.

«Ульсан» пропускает 2.20 мяча за матч.

«Ульсан» проиграл 3 последние встречи.

Оба клуба демонстрируют яркую игру в атаке.

Анализ и прогноз

Форма «Боруссии Д» внушает уверенность: команда уверенно забивает, контролирует темп и имеет вариативность в атаке. В то время как «Ульсан Хендэ» слишком нестабилен в обороне и проигрывает даже равным по классу соперникам. Южнокорейцы способны забить, но вряд ли смогут удержать натиск немецкой атаки. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом в ответ.

Рекомендованные ставки