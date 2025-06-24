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«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 25 июня 2025 с коэффициентом 1.65

24 июня 2025 13:24
Боруссия Д - Ульсан Хендэ
25 июн. 2025, среда 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
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1.65
Победа «Боруссии Д»
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25 июня на «TQL Stadium» состоится заключительный матч группы с участием «Боруссии Д» и «Ульсан Хендэ». Немецкий клуб близок к выходу в плей-офф и имеет явное преимущество по составу и форме. Южнокорейцы, несмотря на старания в атаке, испытывают серьезные трудности в обороне, особенно против клубов уровня Бундеслиги.

«Боруссия Д»

Команда уверенно идет по турниру: ничья с «Флуминенсе» и боевая победа над «Мамелоди Сандаунз» (4:3) подтверждают атакующую мощь коллектива. Немцы забили 15 голов в 5 матчах и продолжают демонстрировать отличную форму. При этом команда стабильна: не проигрывает уже 9 матчей.

Форма и цифры:

  • 9 матчей без поражений;
  • 3.00 гола в среднем за игру;
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей;
  • В обороне – 1.00 пропущенный мяч в среднем.

«Боруссия» уверенно комбинирует и действует с высокой интенсивностью, что делает ее опасной для любого соперника, особенно с уязвимой защитой.

«Ульсан Хендэ»

Южнокорейцы проиграли оба стартовых матча турнира и формально уже потеряли шансы на плей-офф. Тем не менее команда продолжает атаковать: забивает в 9 из 11 последних матчей. Проблема – оборона, которая проваливает матч за матчем. В последних 5 встречах – 11 пропущенных.

Форма и цифры:

  • 3 поражения подряд;
  • 2.20 пропущенных в среднем;
  • 1.40 гола в среднем за игру;
  • Пропускает в 6 последних матчах.

«Ульсан» играет смело и может забить, но против организованной и агрессивной «Боруссии» у них будет мало шансов на очки.

Ключевые факты перед матчем

  • «Боруссия Д» не проигрывает в 9 матчах.
  • Немцы забивают 3.00 гола в среднем за игру.
  • «Ульсан» пропускает 2.20 мяча за матч.
  • «Ульсан» проиграл 3 последние встречи.
  • Оба клуба демонстрируют яркую игру в атаке.

Анализ и прогноз

Форма «Боруссии Д» внушает уверенность: команда уверенно забивает, контролирует темп и имеет вариативность в атаке. В то время как «Ульсан Хендэ» слишком нестабилен в обороне и проигрывает даже равным по классу соперникам. Южнокорейцы способны забить, но вряд ли смогут удержать натиск немецкой атаки. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом в ответ.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.10

1.65
Победа «Боруссии Д»
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Ульсан Хендэ Боруссия Д
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