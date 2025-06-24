25 июня на «TQL Stadium» состоится заключительный матч группы с участием «Боруссии Д» и «Ульсан Хендэ». Немецкий клуб близок к выходу в плей-офф и имеет явное преимущество по составу и форме. Южнокорейцы, несмотря на старания в атаке, испытывают серьезные трудности в обороне, особенно против клубов уровня Бундеслиги.
«Боруссия Д»
Команда уверенно идет по турниру: ничья с «Флуминенсе» и боевая победа над «Мамелоди Сандаунз» (4:3) подтверждают атакующую мощь коллектива. Немцы забили 15 голов в 5 матчах и продолжают демонстрировать отличную форму. При этом команда стабильна: не проигрывает уже 9 матчей.
Форма и цифры:
- 9 матчей без поражений;
- 3.00 гола в среднем за игру;
- Забивает в 8 из 10 последних матчей;
- В обороне – 1.00 пропущенный мяч в среднем.
«Боруссия» уверенно комбинирует и действует с высокой интенсивностью, что делает ее опасной для любого соперника, особенно с уязвимой защитой.
«Ульсан Хендэ»
Южнокорейцы проиграли оба стартовых матча турнира и формально уже потеряли шансы на плей-офф. Тем не менее команда продолжает атаковать: забивает в 9 из 11 последних матчей. Проблема – оборона, которая проваливает матч за матчем. В последних 5 встречах – 11 пропущенных.
Форма и цифры:
- 3 поражения подряд;
- 2.20 пропущенных в среднем;
- 1.40 гола в среднем за игру;
- Пропускает в 6 последних матчах.
«Ульсан» играет смело и может забить, но против организованной и агрессивной «Боруссии» у них будет мало шансов на очки.
Ключевые факты перед матчем
- «Боруссия Д» не проигрывает в 9 матчах.
- Немцы забивают 3.00 гола в среднем за игру.
- «Ульсан» пропускает 2.20 мяча за матч.
- «Ульсан» проиграл 3 последние встречи.
- Оба клуба демонстрируют яркую игру в атаке.
Анализ и прогноз
Форма «Боруссии Д» внушает уверенность: команда уверенно забивает, контролирует темп и имеет вариативность в атаке. В то время как «Ульсан Хендэ» слишком нестабилен в обороне и проигрывает даже равным по классу соперникам. Южнокорейцы способны забить, но вряд ли смогут удержать натиск немецкой атаки. Логично ожидать результативную победу фаворита с возможным голом в ответ.
Рекомендованные ставки
- Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.10