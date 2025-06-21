22.06.2025, воскресенье, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Флуминенсе
Флуминенсе
4-4-1-1
1
Фабио
3
Силва
22
Фрейтес
12
Фуэнтес
23
Гуга
35
Насименту
90
Серна
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
4-3-3
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
28
17
66
7
6
Боянич
11
14
Джин Хён
11
Ум
17
23
Гуга
2
Хавьер
2
Хавьер
23
Гуга
14
Кано
6
Берналь
6
Берналь
14
Кано
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
90
Серна
20
Кено
20
Кено
90
Серна
10
Гансо
27
Эвералдо
27
Эвералдо
10
Гансо
17
96
96
17
28
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
28
6
Боянич
72
72
6
Боянич
11
Ум
36
Лакава
36
Лакава
11
Ум
7
68
68
7
Остались в запасе
Флуминенсе
Ульсан Хендэ
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Остались в запасе
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Флуминенсе - Ульсан Хендэ
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
4
14
Офсайды
2
2
Количество передач
650
278
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Ульсан Хендэ», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»