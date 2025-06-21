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  • «Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

21 июня 2025, 23:50
Флуминенсе
22.06.2025, воскресенье, 01:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 2 тур
4 : 2
Завершен
Ульсан Хендэ
27' Д. Ариас 66' Нонато 83' Х. Пабло Фрейтес 90+2' Кено
37' Л. Джин Хён 45+3' В. Ум
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
3
Тиаго Силва
(К) ЦЗ
22
Хуан Пабло Фрейтес
ЦЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
(К) ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
7
Seung-beom Ko
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
11
Вон-сан Ум
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ОП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
16
Нонато
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Ульсан Хендэ
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
Chung-yong Lee
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
4-4-1-1
1
Фабио
3
Силва
22
Фрейтес
12
Фуэнтес
23
Гуга
35
Насименту
90
Серна
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
14
Кано
4-3-3
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
28
17
66
7
6
Боянич
11
14
Джин Хён
11
Ум
17
23
Гуга
2
Хавьер
2
Хавьер
23
Гуга
14
Кано
6
Берналь
6
Берналь
14
Кано
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
90
Серна
20
Кено
20
Кено
90
Серна
10
Гансо
27
Эвералдо
27
Эвералдо
10
Гансо
17
96
96
17
28
5
Ву-Ен
5
Ву-Ен
28
6
Боянич
72
72
6
Боянич
11
Ум
36
Лакава
36
Лакава
11
Ум
7
68
68
7
Остались в запасе
Флуминенсе
Ульсан Хендэ
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
6
Рене
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Хоакин Лавега
ЦП
19
Рубен Лескано
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Лима
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
17
Пауло Байя
ЦФ
Остались в запасе
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
72
In-woo Back
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Флуминенсе - Ульсан Хендэ
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
4
14
Офсайды
2
2
Количество передач
650
278
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Флуминенсе» против «Ульсан Хендэ», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»

«Флуминенсе» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ульсан Хендэ Флуминенсе
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