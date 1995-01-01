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    Академия им. Коноплева - таблица

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт www.afbk.ru/
    Стадион Академия им. Коноплева
    Тренер Дмитрий Шуков
    Турниры:
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Краснодар (мол) 10 7 2 1 26:7 +19 23
    2. Урал (мол) 10 5 3 2 23:14 +9 18
    3. Академия им. Коноплева 10 5 3 2 22:15 +7 18
    4. Химки (мол) 10 5 1 4 16:14 +2 16
    5. Нижний Новгород (мол) 10 5 0 5 11:14 -3 15
    6. Строгино (мол) 10 4 2 4 21:26 -5 14
    7. Уфа (мол) 10 3 3 4 16:21 -5 12
    8. Ахмат (мол) 10 3 2 5 14:17 -3 11
    9. Арсенал Т (мол) 10 2 3 5 17:20 -3 9
    10. УОР №5 10 0 3 7 17:35 -18 3
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Краснодар (мол) 5 4 1 0 16:3 +13 13
    2. Академия им. Коноплева 5 4 1 0 11:4 +7 13
    3. Нижний Новгород (мол) 5 3 0 2 7:7 0 9
    4. Урал (мол) 5 2 1 2 10:8 +2 7
    5. Ахмат (мол) 5 2 1 2 6:7 -1 7
    6. Химки (мол) 5 2 0 3 9:11 -2 6
    7. Строгино (мол) 5 1 1 3 8:13 -5 4
    8. Уфа (мол) 5 0 3 2 6:12 -6 3
    9. Арсенал Т (мол) 5 0 2 3 7:12 -5 2
    10. УОР №5 5 0 1 4 8:18 -10 1
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Урал (мол) 5 3 2 0 13:6 +7 11
    2. Краснодар (мол) 5 3 1 1 10:4 +6 10
    3. Химки (мол) 5 3 1 1 7:3 +4 10
    4. Строгино (мол) 5 3 1 1 13:13 0 10
    5. Уфа (мол) 5 3 0 2 10:9 +1 9
    6. Арсенал Т (мол) 5 2 1 2 10:8 +2 7
    7. Нижний Новгород (мол) 5 2 0 3 4:7 -3 6
    8. Академия им. Коноплева 5 1 2 2 11:11 0 5
    9. Ахмат (мол) 5 1 1 3 8:10 -2 4
    10. УОР №5 5 0 2 3 9:17 -8 2
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