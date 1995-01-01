Турниры:
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар (мол)
|10
|7
|2
|1
|26:7
|+19
|23
|2.
|Урал (мол)
|10
|5
|3
|2
|23:14
|+9
|18
|3.
|Академия им. Коноплева
|10
|5
|3
|2
|22:15
|+7
|18
|4.
|Химки (мол)
|10
|5
|1
|4
|16:14
|+2
|16
|5.
|Нижний Новгород (мол)
|10
|5
|0
|5
|11:14
|-3
|15
|6.
|Строгино (мол)
|10
|4
|2
|4
|21:26
|-5
|14
|7.
|Уфа (мол)
|10
|3
|3
|4
|16:21
|-5
|12
|8.
|Ахмат (мол)
|10
|3
|2
|5
|14:17
|-3
|11
|9.
|Арсенал Т (мол)
|10
|2
|3
|5
|17:20
|-3
|9
|10.
|УОР №5
|10
|0
|3
|7
|17:35
|-18
|3
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар (мол)
|5
|4
|1
|0
|16:3
|+13
|13
|2.
|Академия им. Коноплева
|5
|4
|1
|0
|11:4
|+7
|13
|3.
|Нижний Новгород (мол)
|5
|3
|0
|2
|7:7
|0
|9
|4.
|Урал (мол)
|5
|2
|1
|2
|10:8
|+2
|7
|5.
|Ахмат (мол)
|5
|2
|1
|2
|6:7
|-1
|7
|6.
|Химки (мол)
|5
|2
|0
|3
|9:11
|-2
|6
|7.
|Строгино (мол)
|5
|1
|1
|3
|8:13
|-5
|4
|8.
|Уфа (мол)
|5
|0
|3
|2
|6:12
|-6
|3
|9.
|Арсенал Т (мол)
|5
|0
|2
|3
|7:12
|-5
|2
|10.
|УОР №5
|5
|0
|1
|4
|8:18
|-10
|1
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Урал (мол)
|5
|3
|2
|0
|13:6
|+7
|11
|2.
|Краснодар (мол)
|5
|3
|1
|1
|10:4
|+6
|10
|3.
|Химки (мол)
|5
|3
|1
|1
|7:3
|+4
|10
|4.
|Строгино (мол)
|5
|3
|1
|1
|13:13
|0
|10
|5.
|Уфа (мол)
|5
|3
|0
|2
|10:9
|+1
|9
|6.
|Арсенал Т (мол)
|5
|2
|1
|2
|10:8
|+2
|7
|7.
|Нижний Новгород (мол)
|5
|2
|0
|3
|4:7
|-3
|6
|8.
|Академия им. Коноплева
|5
|1
|2
|2
|11:11
|0
|5
|9.
|Ахмат (мол)
|5
|1
|1
|3
|8:10
|-2
|4
|10.
|УОР №5
|5
|0
|2
|3
|9:17
|-8
|2