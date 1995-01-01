Турниры:
Россия. М-лига (2021/2022), группа 2
Россия. М-лига (2021/2022)
|10 тур
|20 мая, пятница
|12:00
|Академия им. Коноплева
|2:0
|Химки (мол)
|9 тур
|13 мая, пятница
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|2:2
|Академия им. Коноплева
|8 тур
|6 мая, пятница
|12:00
|Академия им. Коноплева
|3:1
|Краснодар (мол)
|7 тур
|29 апреля, пятница
|16:30
|УОР №5
|1:4
|Академия им. Коноплева
|6 тур
|22 апреля, пятница
|12:00
|Академия им. Коноплева
|4:3
|Ахмат (мол)
|5 тур
|15 апреля, пятница
|13:00
|Химки (мол)
|4:3
|Академия им. Коноплева
|4 тур
|8 апреля, пятница
|12:00
|Академия им. Коноплева
|0:0
|Арсенал Т (мол)
|3 тур
|1 апреля, пятница
|15:00
|Краснодар (мол)
|3:1
|Академия им. Коноплева
|2 тур
|15 марта, вторник
|12:00
|Академия им. Коноплева
|2:0
|УОР №5
|1 тур
|11 марта, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|1:1
|Академия им. Коноплева