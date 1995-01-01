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    Академия им. Коноплева - результаты

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт www.afbk.ru/
    Стадион Академия им. Коноплева
    Тренер Дмитрий Шуков
    Турниры:
    Россия. М-лига (2021/2022), группа 2
    10 тур
    		20 мая, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 2:0 Химки (мол)
    9 тур
    		13 мая, пятница 13:00 Арсенал Т (мол) 2:2 Академия им. Коноплева
    8 тур
    		6 мая, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 3:1 Краснодар (мол)
    7 тур
    		29 апреля, пятница 16:30 УОР №5 1:4 Академия им. Коноплева
    6 тур
    		22 апреля, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 4:3 Ахмат (мол)
    5 тур
    		15 апреля, пятница 13:00 Химки (мол) 4:3 Академия им. Коноплева
    4 тур
    		8 апреля, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:0 Арсенал Т (мол)
    3 тур
    		1 апреля, пятница 15:00 Краснодар (мол) 3:1 Академия им. Коноплева
    2 тур
    		15 марта, вторник 12:00 Академия им. Коноплева 2:0 УОР №5
    1 тур
    		11 марта, пятница 14:00 Ахмат (мол) 1:1 Академия им. Коноплева
    Россия. М-лига (2021/2022)
    18 тур
    		3 декабря, пятница 14:00 Нижний Новгород (мол) 5:2 Академия им. Коноплева
    17 тур
    		26 ноября, пятница 13:00 Динамо (мол) 4:1 Академия им. Коноплева
    16 тур
    		19 ноября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:4 Строгино (мол)
    15 тур
    		5 ноября, пятница 13:00 Уфа (мол) 1:1 Академия им. Коноплева
    14 тур
    		29 октября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 2:2 Кр. Советов (мол)
    13 тур
    		22 октября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 4:1 Академия им. Коноплева
    12 тур
    		15 октября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:1 ЦСКА (мол)
    11 тур
    		1 октября, пятница 10:00 Академия им. Коноплева 1:0 Урал (мол)
    10 тур
    		24 сентября, пятница 13:00 Рубин (мол) 5:1 Академия им. Коноплева
    9 тур
    		17 сентября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:1 Уфа (мол)
    8 тур
    		10 сентября, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 0:4 Нижний Новгород (мол)
    7 тур
    		27 августа, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 2:0 Академия им. Коноплева
    6 тур
    		22 августа, воскресенье 11:00 Урал (мол) 0:3 Академия им. Коноплева
    5 тур
    		13 августа, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 1:1 Спартак М (мол)
    4 тур
    		6 августа, пятница 12:00 Академия им. Коноплева 2:2 Рубин (мол)
    3 тур
    		30 июля, пятница 13:00 Строгино (мол) 1:2 Академия им. Коноплева
    2 тур
    		27 июля, вторник 12:00 Академия им. Коноплева 3:1 Динамо (мол)
    1 тур
    		23 июля, пятница 16:00 Кр. Советов (мол) 3:1 Академия им. Коноплева
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