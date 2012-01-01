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    Акрон - Академия им. Коноплева - расписание

    Город Тольятти
    Дивизион Россия-МФЛ
    Сайт www.afbk.ru/
    Стадион Академия им. Коноплева
    Тренер Дмитрий Шуков
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    3 тур
    		21 июля, пятница 10:00 Акрон - Академия им. Коноплева Оренбург (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    4 тур
    		28 июля, пятница 17:00 Локомотив (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    5 тур
    		4 августа, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Кр. Советов (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    6 тур
    		11 августа, пятница 00:00 Сочи (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    7 тур
    		18 августа, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Спартак М (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    8 тур
    		25 августа, пятница 00:00 Нижний Новгород (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    9 тур
    		1 сентября, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Урал (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    10 тур
    		15 сентября, пятница 00:00 ЦСКА (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    11 тур
    		22 сентября, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Факел (мол.)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    12 тур
    		29 сентября, пятница 00:00 Рубин (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    13 тур
    		6 октября, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Краснодар (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    14 тур
    		20 октября, пятница 00:00 Ростов (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    15 тур
    		27 октября, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Динамо (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    16 тур
    		3 ноября, пятница 00:00 Ахмат (мол) Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    17 тур
    		10 ноября, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева ФШМ (мол)
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    18 тур
    		24 ноября, пятница 00:00 Мастер-Сатурн Акрон - Академия им. Коноплева
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    19 тур
    		1 декабря, пятница 00:00 Акрон - Академия им. Коноплева Чертаново (мол)
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