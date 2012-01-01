Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024)
|3 тур
|21 июля, пятница
|10:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Оренбург (мол)
|4 тур
|28 июля, пятница
|17:00
|Локомотив (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|5 тур
|4 августа, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Кр. Советов (мол)
|6 тур
|11 августа, пятница
|00:00
|Сочи (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|7 тур
|18 августа, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Спартак М (мол)
|8 тур
|25 августа, пятница
|00:00
|Нижний Новгород (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|9 тур
|1 сентября, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Урал (мол)
|10 тур
|15 сентября, пятница
|00:00
|ЦСКА (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|11 тур
|22 сентября, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Факел (мол.)
|12 тур
|29 сентября, пятница
|00:00
|Рубин (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|13 тур
|6 октября, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Краснодар (мол)
|14 тур
|20 октября, пятница
|00:00
|Ростов (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|15 тур
|27 октября, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Динамо (мол)
|16 тур
|3 ноября, пятница
|00:00
|Ахмат (мол)
|Акрон - Академия им. Коноплева
|17 тур
|10 ноября, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|ФШМ (мол)
|18 тур
|24 ноября, пятница
|00:00
|Мастер-Сатурн
|Акрон - Академия им. Коноплева
|19 тур
|1 декабря, пятница
|00:00
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Чертаново (мол)