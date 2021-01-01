Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Факел-М - турнирная таблица

Воронеж
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://d.fakelfc.ru/
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Родина
2
Сокол
3
Саранск
4
Строгино
5
Динамо Бр
6
Салют
7
Динамо Вл
8
Рязань
9
Пересвет
10
СКА-Хабаровск-2
11
Химки-М
12
Авангард
13
Сатурн
14
Арсенал-2
15
Зенит
16
Коломна
17
Красное Знамя
18
Квант
19
Сахалин
20
Калуга
21
Металлург-Видное
22
Факел-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
16
3
1
58
16
42
51
20
14
4
2
38
10
28
46
20
14
2
4
44
20
24
44
20
13
2
5
40
27
13
41
20
11
8
1
37
11
26
41
20
12
3
5
32
20
12
39
20
10
9
1
38
14
24
39
20
11
3
6
27
17
10
36
20
9
4
7
36
27
9
31
20
8
5
7
29
23
6
29
20
7
5
8
31
23
8
26
20
7
5
8
27
27
0
26
20
7
3
10
31
32
-1
24
20
7
3
10
26
31
-5
24
20
6
3
11
19
32
-13
21
20
6
2
12
32
57
-25
20
20
6
2
12
26
51
-25
20
20
4
5
11
22
37
-15
17
20
4
2
14
11
37
-26
14
20
3
5
12
11
24
-13
14
20
2
3
15
22
58
-36
9
20
1
3
16
6
49
-43
6
Группа A
1
Авангард
2
Салют
3
Родина
4
Динамо Бр
5
Сокол
6
Строгино
7
Химки-М
8
Динамо Вл
9
СКА-Хабаровск-2
10
Саранск
11
Пересвет
12
Рязань
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
1
1
-2
6
-8
1
2
0
0
2
5
4
1
0
2
-1
1
2
-14
3
-17
-2
2
-1
1
2
-1
8
-9
-2
2
-2
2
2
7
10
-3
-4
2
-2
2
2
-11
3
-14
-4
2
-2
2
2
-4
4
-8
-4
2
-5
4
3
-14
15
-29
-11
2
-5
3
4
-14
3
-17
-12
2
-7
4
5
-20
13
-33
-17
2
-7
2
7
-13
26
-39
-19
2
-8
5
5
-12
13
-25
-19
Группа B
1
Калуга
2
Зенит
3
Сахалин
4
Красное Знамя
5
Факел-М
6
Квант
7
Арсенал-2
8
Сатурн
9
Металлург-Видное
10
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
7
16
25
10
6
2
2
18
7
11
20
10
6
1
3
18
13
5
19
10
5
1
4
13
10
3
16
10
5
0
5
15
13
2
15
10
4
3
3
10
9
1
15
10
3
2
5
14
20
-6
11
10
3
1
6
15
19
-4
10
10
3
1
6
15
22
-7
10
10
1
0
9
7
28
-21
3
Команда
1
Родина
2
Сокол
3
Салют
4
Строгино
5
Саранск
6
Динамо Бр
7
Сатурн
8
Пересвет
9
СКА-Хабаровск-2
10
Динамо Вл
11
Рязань
12
Авангард
13
Химки-М
14
Зенит
15
Арсенал-2
16
Коломна
17
Красное Знамя
18
Квант
19
Калуга
20
Металлург-Видное
21
Сахалин
22
Факел-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
10
0
0
35
6
29
30
10
9
1
0
26
4
22
28
10
8
0
2
15
8
7
24
10
7
2
1
23
9
14
23
10
7
1
2
18
9
9
22
10
6
4
0
17
3
14
22
10
6
2
2
20
10
10
20
10
6
2
2
21
10
11
20
10
6
2
2
19
11
8
20
10
5
5
0
16
4
12
20
10
5
1
4
10
13
-3
16
10
4
3
3
15
14
1
15
10
4
2
4
15
12
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
10
4
2
4
11
14
-3
14
10
4
1
5
22
24
-2
13
10
4
1
5
14
23
-9
13
10
3
3
4
14
15
-1
12
10
2
4
4
9
13
-4
10
10
2
2
6
14
27
-13
8
10
2
1
7
6
17
-11
7
10
1
1
8
2
28
-26
4
Группа 1
1
Авангард
2
Салют
3
Химки-М
4
Родина
5
Строгино
6
СКА-Хабаровск-2
7
Динамо Бр
8
Динамо Вл
9
Сокол
10
Пересвет
11
Рязань
12
Саранск
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
-2
-1
-1
-11
-5
-6
-7
-4
-2
-2
0
-5
-5
0
-8
-4
-3
0
-1
-7
-1
-6
-9
-4
-4
0
0
-20
-1
-19
-12
-4
-5
1
0
-18
-2
-16
-14
-4
-5
1
0
-14
-5
-9
-14
-4
-5
0
1
-14
1
-15
-15
-4
-6
1
1
-21
3
-24
-17
-4
-6
0
2
-8
5
-13
-18
-4
-7
0
3
-16
10
-26
-21
-4
-8
1
3
-19
3
-22
-23
-4
-10
3
3
-31
2
-33
-27
Группа 2
1
Сахалин
2
Красное Знамя
3
Калуга
4
Зенит
5
Квант
6
Факел-М
7
Сатурн
8
Металлург-Видное
9
Арсенал-2
10
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
5
6
13
5
4
0
1
10
3
7
12
5
4
0
1
12
2
10
12
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
6
4
2
10
5
3
0
2
9
4
5
9
5
2
0
3
11
11
0
6
5
2
0
3
9
11
-2
6
5
1
2
2
7
7
0
5
5
0
0
5
4
11
-7
0
Команда
1
Саранск
2
Родина
3
Рязань
4
Динамо Вл
5
Динамо Бр
6
Строгино
7
Сокол
8
Салют
9
Химки-М
10
Авангард
11
Пересвет
12
Арсенал-2
13
СКА-Хабаровск-2
14
Сахалин
15
Зенит
16
Коломна
17
Красное Знамя
18
Квант
19
Калуга
20
Сатурн
21
Факел-М
22
Металлург-Видное
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
26
11
15
22
10
6
3
1
23
10
13
21
10
6
2
2
17
4
13
20
10
5
4
1
22
10
12
19
10
5
4
1
20
8
12
19
10
6
0
4
17
18
-1
18
10
5
3
2
12
6
6
18
10
4
3
3
17
12
5
15
10
3
3
4
16
11
5
12
10
3
2
5
12
13
-1
11
10
3
2
5
15
17
-2
11
10
3
1
6
15
17
-2
10
10
2
3
5
10
12
-2
9
10
2
1
7
5
20
-15
7
10
2
1
7
7
17
-10
7
10
2
1
7
10
33
-23
7
10
2
1
7
12
28
-16
7
10
1
2
7
8
22
-14
5
10
1
1
8
2
11
-9
4
10
1
1
8
11
22
-11
4
10
0
2
8
4
21
-17
2
10
0
1
9
8
31
-23
1
Группа 1
1
Химки-М
2
Авангард
3
Динамо Бр
4
Сокол
5
СКА-Хабаровск-2
6
Салют
7
Родина
8
Строгино
9
Динамо Вл
10
Саранск
11
Пересвет
12
Рязань
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
-3
-2
1
-17
-6
-11
-11
-4
-4
1
-1
-9
0
-9
-11
-4
-4
-1
1
-7
5
-12
-13
-4
-5
1
0
-6
3
-9
-14
-4
-5
0
1
-18
-5
-13
-15
-4
-5
0
1
-11
1
-12
-15
-4
-5
-1
2
-29
-4
-25
-16
-4
-6
1
1
-24
-7
-17
-17
-4
-6
0
2
-19
9
-28
-18
-4
-7
1
2
-22
6
-28
-20
-4
-7
1
2
-20
7
-27
-20
-4
-9
3
2
-14
8
-22
-24
Группа 2
1
Калуга
2
Зенит
3
Сахалин
4
Арсенал-2
5
Факел-М
6
Квант
7
Сатурн
8
Металлург-Видное
9
Красное Знамя
10
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
5
6
13
5
3
0
2
9
5
4
9
5
2
0
3
7
8
-1
6
5
2
0
3
7
13
-6
6
5
2
0
3
6
9
-3
6
5
1
2
2
4
5
-1
5
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
3
7
-4
4
5
1
0
4
3
17
-14
3

❗Родина: -26

❗Сокол: -28

❗Салют: -23

❗Динамо Бр: -26

❗Строгино: -27

❗Динамо Вл: -24

❗Саранск: -30

❗СКА-Хабаровск-2: -17

❗Химки-М: -16

❗Пересвет: -22

❗Рязань: -28

❗Авангард: -19

❗Арсенал-2: -5

❗Зенит: -5

❗Сахалин: -1

❗Сатурн: -9

❗Квант: -5

❗Красное Знамя: -9

❗Коломна: -8

❗Металлург-Видное: -2

❗Калуга: -8

❗Факел-М: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
2
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
12
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
6
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
8
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
16
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+