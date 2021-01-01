Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
16
3
1
58
16
42
51
20
14
4
2
38
10
28
46
20
14
2
4
44
20
24
44
20
13
2
5
40
27
13
41
20
11
8
1
37
11
26
41
20
12
3
5
32
20
12
39
20
10
9
1
38
14
24
39
20
11
3
6
27
17
10
36
20
9
4
7
36
27
9
31
20
8
5
7
29
23
6
29
20
7
5
8
31
23
8
26
20
7
5
8
27
27
0
26
20
7
3
10
31
32
-1
24
20
7
3
10
26
31
-5
24
20
6
3
11
19
32
-13
21
20
6
2
12
32
57
-25
20
20
6
2
12
26
51
-25
20
20
4
5
11
22
37
-15
17
20
4
2
14
11
37
-26
14
20
3
5
12
11
24
-13
14
20
2
3
15
22
58
-36
9
20
1
3
16
6
49
-43
6
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
1
1
-2
6
-8
1
2
0
0
2
5
4
1
0
2
-1
1
2
-14
3
-17
-2
2
-1
1
2
-1
8
-9
-2
2
-2
2
2
7
10
-3
-4
2
-2
2
2
-11
3
-14
-4
2
-2
2
2
-4
4
-8
-4
2
-5
4
3
-14
15
-29
-11
2
-5
3
4
-14
3
-17
-12
2
-7
4
5
-20
13
-33
-17
2
-7
2
7
-13
26
-39
-19
2
-8
5
5
-12
13
-25
-19
Группа B
1
2
3
5
6
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
7
16
25
10
6
2
2
18
7
11
20
10
6
1
3
18
13
5
19
10
5
1
4
13
10
3
16
10
5
0
5
15
13
2
15
10
4
3
3
10
9
1
15
10
3
2
5
14
20
-6
11
10
3
1
6
15
19
-4
10
10
3
1
6
15
22
-7
10
10
1
0
9
7
28
-21
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
10
0
0
35
6
29
30
10
9
1
0
26
4
22
28
10
8
0
2
15
8
7
24
10
7
2
1
23
9
14
23
10
7
1
2
18
9
9
22
10
6
4
0
17
3
14
22
10
6
2
2
20
10
10
20
10
6
2
2
21
10
11
20
10
6
2
2
19
11
8
20
10
5
5
0
16
4
12
20
10
5
1
4
10
13
-3
16
10
4
3
3
15
14
1
15
10
4
2
4
15
12
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
10
4
2
4
11
14
-3
14
10
4
1
5
22
24
-2
13
10
4
1
5
14
23
-9
13
10
3
3
4
14
15
-1
12
10
2
4
4
9
13
-4
10
10
2
2
6
14
27
-13
8
10
2
1
7
6
17
-11
7
10
1
1
8
2
28
-26
4
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
-2
-1
-1
-11
-5
-6
-7
-4
-2
-2
0
-5
-5
0
-8
-4
-3
0
-1
-7
-1
-6
-9
-4
-4
0
0
-20
-1
-19
-12
-4
-5
1
0
-18
-2
-16
-14
-4
-5
1
0
-14
-5
-9
-14
-4
-5
0
1
-14
1
-15
-15
-4
-6
1
1
-21
3
-24
-17
-4
-6
0
2
-8
5
-13
-18
-4
-7
0
3
-16
10
-26
-21
-4
-8
1
3
-19
3
-22
-23
-4
-10
3
3
-31
2
-33
-27
Группа 2
1
3
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
5
6
13
5
4
0
1
10
3
7
12
5
4
0
1
12
2
10
12
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
6
4
2
10
5
3
0
2
9
4
5
9
5
2
0
3
11
11
0
6
5
2
0
3
9
11
-2
6
5
1
2
2
7
7
0
5
5
0
0
5
4
11
-7
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
1
2
26
11
15
22
10
6
3
1
23
10
13
21
10
6
2
2
17
4
13
20
10
5
4
1
22
10
12
19
10
5
4
1
20
8
12
19
10
6
0
4
17
18
-1
18
10
5
3
2
12
6
6
18
10
4
3
3
17
12
5
15
10
3
3
4
16
11
5
12
10
3
2
5
12
13
-1
11
10
3
2
5
15
17
-2
11
10
3
1
6
15
17
-2
10
10
2
3
5
10
12
-2
9
10
2
1
7
5
20
-15
7
10
2
1
7
7
17
-10
7
10
2
1
7
10
33
-23
7
10
2
1
7
12
28
-16
7
10
1
2
7
8
22
-14
5
10
1
1
8
2
11
-9
4
10
1
1
8
11
22
-11
4
10
0
2
8
4
21
-17
2
10
0
1
9
8
31
-23
1
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
-3
-2
1
-17
-6
-11
-11
-4
-4
1
-1
-9
0
-9
-11
-4
-4
-1
1
-7
5
-12
-13
-4
-5
1
0
-6
3
-9
-14
-4
-5
0
1
-18
-5
-13
-15
-4
-5
0
1
-11
1
-12
-15
-4
-5
-1
2
-29
-4
-25
-16
-4
-6
1
1
-24
-7
-17
-17
-4
-6
0
2
-19
9
-28
-18
-4
-7
1
2
-22
6
-28
-20
-4
-7
1
2
-20
7
-27
-20
-4
-9
3
2
-14
8
-22
-24
Группа 2
1
2
3
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
5
6
13
5
3
0
2
9
5
4
9
5
2
0
3
7
8
-1
6
5
2
0
3
7
13
-6
6
5
2
0
3
6
9
-3
6
5
1
2
2
4
5
-1
5
5
1
1
3
4
8
-4
4
5
1
1
3
6
11
-5
4
5
1
1
3
3
7
-4
4
5
1
0
4
3
17
-14
3
❗Родина: -26
❗Сокол: -28
❗Салют: -23
❗Динамо Бр: -26
❗Строгино: -27
❗Динамо Вл: -24
❗Саранск: -30
❗СКА-Хабаровск-2: -17
❗Химки-М: -16
❗Пересвет: -22
❗Рязань: -28
❗Авангард: -19
❗Арсенал-2: -5
❗Зенит: -5
❗Сахалин: -1
❗Сатурн: -9
❗Квант: -5
❗Красное Знамя: -9
❗Коломна: -8
❗Металлург-Видное: -2
❗Калуга: -8
❗Факел-М: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире