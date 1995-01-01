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    Факел-М - результаты

    Город Воронеж
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт d.fakelfc.ru/
    Стадион Локомотив
    Тренер Сергей Сопнев
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
    10 тур
    		5 июня, воскресенье 14:00 Квант 1:0 Факел-М
    9 тур
    		28 мая, суббота 14:00 Факел-М 0:1 Сатурн
    8 тур
    		21 мая, суббота 14:00 Знамя 1:0 Факел-М
    7 тур
    		14 мая, суббота 14:00 Факел-М 5:0 Коломна
    6 тур
    		8 мая, воскресенье 14:00 Факел-М 0:2 Металлург-Видное
    5 тур
    		30 апреля, суббота 14:00 Факел-М 2:1 Квант
    4 тур
    		23 апреля, суббота 15:00 Сатурн 5:1 Факел-М
    3 тур
    		16 апреля, суббота 14:00 Факел-М 2:0 Знамя
    2 тур
    		11 апреля, понедельник 13:00 Коломна 1:3 Факел-М
    1 тур
    		4 апреля, понедельник 14:00 Металлург-Видное 1:2 Факел-М
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
    22 тур
    		14 ноября, воскресенье 14:00 Факел-М 1:0 Калуга
    21 тур
    		10 ноября, среда 14:00 Арсенал-2 3:0 Факел-М
    20 тур
    		4 ноября, четверг 14:00 Салют 1:0 Факел-М
    18 тур
    		25 октября, понедельник 14:00 Авангард 1:1 Факел-М
    17 тур
    		19 октября, вторник 15:00 Факел-М 0:0 Сокол
    16 тур
    		14 октября, четверг 15:00 Факел-М 0:3 Зенит
    15 тур
    		10 октября, воскресенье 15:00 Факел-М 0:2 Динамо Бр
    14 тур
    		3 октября, воскресенье 06:00 Сахалин 1:0 Факел-М
    13 тур
    		30 сентября, четверг 09:00 Динамо Вл 3:0 Факел-М
    12 тур
    		26 сентября, воскресенье 15:00 Факел-М 0:3 Рязань
    11 тур
    		18 сентября, суббота 14:00 Рязань 1:1 Факел-М
    10 тур
    		14 сентября, вторник 16:30 Калуга 2:1 Факел-М
    9 тур
    		10 сентября, пятница 15:00 Факел-М 0:2 Арсенал-2
    8 тур
    		4 сентября, суббота 16:00 Факел-М 0:8 Салют
    6 тур
    		20 августа, пятница 17:00 Факел-М 1:2 Авангард
    5 тур
    		15 августа, воскресенье 18:00 Сокол 2:0 Факел-М
    4 тур
    		7 августа, суббота 16:00 Зенит 2:1 Факел-М
    3 тур
    		1 августа, воскресенье 17:00 Динамо Бр 5:0 Факел-М
    2 тур
    		23 июля, пятница 17:00 Факел-М 0:2 Сахалин
    1 тур
    		18 июля, воскресенье 18:00 Факел-М 0:6 Динамо Вл
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