Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|10 тур
|5 июня, воскресенье
|14:00
|Квант
|1:0
|Факел-М
|9 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Факел-М
|0:1
|Сатурн
|8 тур
|21 мая, суббота
|14:00
|Знамя
|1:0
|Факел-М
|7 тур
|14 мая, суббота
|14:00
|Факел-М
|5:0
|Коломна
|6 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Факел-М
|0:2
|Металлург-Видное
|5 тур
|30 апреля, суббота
|14:00
|Факел-М
|2:1
|Квант
|4 тур
|23 апреля, суббота
|15:00
|Сатурн
|5:1
|Факел-М
|3 тур
|16 апреля, суббота
|14:00
|Факел-М
|2:0
|Знамя
|2 тур
|11 апреля, понедельник
|13:00
|Коломна
|1:3
|Факел-М
|1 тур
|4 апреля, понедельник
|14:00
|Металлург-Видное
|1:2
|Факел-М
|22 тур
|14 ноября, воскресенье
|14:00
|Факел-М
|1:0
|Калуга
|21 тур
|10 ноября, среда
|14:00
|Арсенал-2
|3:0
|Факел-М
|20 тур
|4 ноября, четверг
|14:00
|Салют
|1:0
|Факел-М
|18 тур
|25 октября, понедельник
|14:00
|Авангард
|1:1
|Факел-М
|17 тур
|19 октября, вторник
|15:00
|Факел-М
|0:0
|Сокол
|16 тур
|14 октября, четверг
|15:00
|Факел-М
|0:3
|Зенит
|15 тур
|10 октября, воскресенье
|15:00
|Факел-М
|0:2
|Динамо Бр
|14 тур
|3 октября, воскресенье
|06:00
|Сахалин
|1:0
|Факел-М
|13 тур
|30 сентября, четверг
|09:00
|Динамо Вл
|3:0
|Факел-М
|12 тур
|26 сентября, воскресенье
|15:00
|Факел-М
|0:3
|Рязань
|11 тур
|18 сентября, суббота
|14:00
|Рязань
|1:1
|Факел-М
|10 тур
|14 сентября, вторник
|16:30
|Калуга
|2:1
|Факел-М
|9 тур
|10 сентября, пятница
|15:00
|Факел-М
|0:2
|Арсенал-2
|8 тур
|4 сентября, суббота
|16:00
|Факел-М
|0:8
|Салют
|6 тур
|20 августа, пятница
|17:00
|Факел-М
|1:2
|Авангард
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|18:00
|Сокол
|2:0
|Факел-М
|4 тур
|7 августа, суббота
|16:00
|Зенит
|2:1
|Факел-М
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо Бр
|5:0
|Факел-М
|2 тур
|23 июля, пятница
|17:00
|Факел-М
|0:2
|Сахалин
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Факел-М
|0:6
|Динамо Вл