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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Вл - Факел-М
Динамо Вл - Факел-М: обзор матча 30 сентября 2021
Динамо Вл
30.09.2021, четверг, 09:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
3 : 0
Завершен
Факел-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Вл - Факел-М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Квант
1 : 0
05.06.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Факел-М
0 : 1
28.05.2022
Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Красное Знамя
1 : 0
21.05.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Факел-М
5 : 0
14.05.2022
Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Информация о матче
Стадион:
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