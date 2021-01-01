Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
11
12
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
25
5
2
62
12
50
80
32
24
4
4
71
22
49
76
32
21
7
4
88
24
64
70
32
17
10
5
55
31
24
61
32
18
6
8
70
35
35
60
32
15
9
8
46
31
15
54
32
13
9
10
46
35
11
48
32
12
10
10
44
31
13
46
32
11
11
10
50
45
5
44
32
10
10
12
32
28
4
40
32
12
2
18
36
60
-24
38
32
7
11
14
25
44
-19
32
32
7
10
15
47
54
-7
31
32
7
8
17
40
57
-17
29
32
5
6
21
26
74
-48
21
32
2
6
24
32
97
-65
12
32
2
4
26
16
106
-90
10
Команда
2
5
12
14
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
3
1
35
6
29
39
16
11
3
2
41
9
32
36
16
10
3
3
40
15
25
33
16
10
2
4
32
14
18
32
16
9
4
3
27
14
13
31
16
9
1
6
24
15
9
28
16
7
6
3
25
17
8
27
16
7
5
4
20
15
5
26
16
6
6
4
24
25
-1
24
16
5
5
6
26
23
3
20
16
5
5
6
14
15
-1
20
16
6
1
9
19
30
-11
19
16
5
4
7
26
23
3
19
16
3
7
6
15
20
-5
16
16
3
4
9
15
38
-23
13
16
2
2
12
10
48
-38
8
16
1
3
12
16
50
-34
6
Команда
3
4
11
12
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
2
0
39
8
31
44
16
13
2
1
27
6
21
41
16
10
4
2
47
15
32
34
16
8
6
2
28
17
11
30
16
8
3
5
30
20
10
27
16
6
8
2
22
16
6
26
16
6
3
7
21
18
3
21
16
5
5
6
24
16
8
20
16
5
5
6
26
20
6
20
16
5
5
6
18
13
5
20
16
6
1
9
17
30
-13
19
16
4
4
8
10
24
-14
16
16
2
6
8
21
31
-10
12
16
2
3
11
14
34
-20
9
16
2
2
12
11
36
-25
8
16
1
3
12
16
47
-31
6
16
0
2
14
6
58
-52
2
❗Туапсе: -9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире