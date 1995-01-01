Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|34 тур
|5 июня, воскресенье
|19:00
|Чайка
|5:0
|Туапсе
|33 тур
|30 мая, понедельник
|13:00
|Туапсе
|0:4
|Спартак-Нальчик
|32 тур
|22 мая, воскресенье
|15:00
|Машук-КМВ
|1:3
|Туапсе
|31 тур
|16 мая, понедельник
|13:00
|Туапсе
|0:5
|Легион
|30 тур
|12 мая, четверг
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|1:0
|Туапсе
|29 тур
|6 мая, пятница
|13:00
|Туапсе
|3:0
|Ессентуки
|28 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Черноморец
|2:0
|Туапсе
|27 тур
|22 апреля, пятница
|14:00
|Туапсе
|2:1
|Динамо
|26 тур
|18 апреля, понедельник
|15:30
|СКА
|4:0
|Туапсе
|24 тур
|4 апреля, понедельник
|14:00
|Туапсе
|4:1
|Ротор-2
|23 тур
|27 марта, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|3:0
|Туапсе
|22 тур
|21 марта, понедельник
|13:00
|Туапсе
|0:3
|Форте
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Кубань Холдинг
|1:2
|Туапсе
|4 тур
|8 марта, вторник
|15:00
|Алания-2
|1:4
|Туапсе
|19 тур
|19 ноября, пятница
|14:00
|Дружба
|1:0
|Туапсе
|18 тур
|12 ноября, пятница
|14:00
|Туапсе
|1:1
|Анжи
|17 тур
|5 ноября, пятница
|15:00
|Спартак-Нальчик
|1:1
|Туапсе
|16 тур
|1 ноября, понедельник
|14:00
|Туапсе
|3:0
|Машук-КМВ
|15 тур
|23 октября, суббота
|14:00
|Легион
|0:1
|Туапсе
|14 тур
|18 октября, понедельник
|14:00
|Туапсе
|0:3
|Биолог-Новокубанск
|
Тех. поражение
|13 тур
|11 октября, понедельник
|14:00
|Ессентуки
|1:4
|Туапсе
|12 тур
|4 октября, понедельник
|14:00
|Туапсе
|0:1
|Черноморец
|11 тур
|26 сентября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|5:1
|Туапсе
|10 тур
|20 сентября, понедельник
|14:00
|Туапсе
|0:3
|СКА
|
Тех. поражение
|8 тур
|8 сентября, среда
|16:00
|Ротор-2
|0:1
|Туапсе
|7 тур
|4 сентября, суббота
|16:00
|Туапсе
|0:1
|Динамо Мх
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Форте
|3:0
|Туапсе
|5 тур
|20 августа, пятница
|17:00
|Туапсе
|0:3
|Кубань Холдинг
|
Тех. поражение
|20 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Туапсе
|3:1
|Алания-2
|3 тур
|7 августа, суббота
|17:00
|Туапсе
|3:0
|Дружба
|2 тур
|2 августа, понедельник
|17:00
|Анжи
|1:0
|Туапсе
|1 тур
|24 июля, суббота
|17:00
|Туапсе
|0:3
|Чайка