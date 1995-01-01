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    Туапсе - результаты

    Город Туапсе
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт https://fctuapse.ru/
    Стадион МБУ школы № 6
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
    34 тур
    		5 июня, воскресенье 19:00 Чайка 5:0 Туапсе
    33 тур
    		30 мая, понедельник 13:00 Туапсе 0:4 Спартак-Нальчик
    32 тур
    		22 мая, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 1:3 Туапсе
    31 тур
    		16 мая, понедельник 13:00 Туапсе 0:5 Легион
    30 тур
    		12 мая, четверг 16:00 Биолог-Новокубанск 1:0 Туапсе
    29 тур
    		6 мая, пятница 13:00 Туапсе 3:0 Ессентуки
    28 тур
    		30 апреля, суббота 16:00 Черноморец 2:0 Туапсе
    27 тур
    		22 апреля, пятница 14:00 Туапсе 2:1 Динамо
    26 тур
    		18 апреля, понедельник 15:30 СКА 4:0 Туапсе
    24 тур
    		4 апреля, понедельник 14:00 Туапсе 4:1 Ротор-2
    23 тур
    		27 марта, воскресенье 16:00 Динамо Мх 3:0 Туапсе
    22 тур
    		21 марта, понедельник 13:00 Туапсе 0:3 Форте
    21 тур
    		13 марта, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:2 Туапсе
    4 тур
    		8 марта, вторник 15:00 Алания-2 1:4 Туапсе
    19 тур
    		19 ноября, пятница 14:00 Дружба 1:0 Туапсе
    18 тур
    		12 ноября, пятница 14:00 Туапсе 1:1 Анжи
    17 тур
    		5 ноября, пятница 15:00 Спартак-Нальчик 1:1 Туапсе
    16 тур
    		1 ноября, понедельник 14:00 Туапсе 3:0 Машук-КМВ
    15 тур
    		23 октября, суббота 14:00 Легион 0:1 Туапсе
    14 тур
    		18 октября, понедельник 14:00 Туапсе 0:3 Биолог-Новокубанск
    Тех. поражение
    13 тур
    		11 октября, понедельник 14:00 Ессентуки 1:4 Туапсе
    12 тур
    		4 октября, понедельник 14:00 Туапсе 0:1 Черноморец
    11 тур
    		26 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 5:1 Туапсе
    10 тур
    		20 сентября, понедельник 14:00 Туапсе 0:3 СКА
    Тех. поражение
    8 тур
    		8 сентября, среда 16:00 Ротор-2 0:1 Туапсе
    7 тур
    		4 сентября, суббота 16:00 Туапсе 0:1 Динамо Мх
    6 тур
    		29 августа, воскресенье 16:00 Форте 3:0 Туапсе
    5 тур
    		20 августа, пятница 17:00 Туапсе 0:3 Кубань Холдинг
    Тех. поражение
    20 тур
    		15 августа, воскресенье 17:00 Туапсе 3:1 Алания-2
    3 тур
    		7 августа, суббота 17:00 Туапсе 3:0 Дружба
    2 тур
    		2 августа, понедельник 17:00 Анжи 1:0 Туапсе
    1 тур
    		24 июля, суббота 17:00 Туапсе 0:3 Чайка
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