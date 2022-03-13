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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань Холдинг - Туапсе
Кубань Холдинг - Туапсе: обзор матча 13 марта 2022
Кубань Холдинг
13.03.2022, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Туапсе
Матч
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Статистика матча Кубань Холдинг - Туапсе
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Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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Россия. Кубок, 6 раунд
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Туапсе
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05.06.2022
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Машук-КМВ
1 : 3
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0 : 5
16.05.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
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