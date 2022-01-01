Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
15
4
3
30
9
21
49
22
14
2
6
32
23
9
44
22
13
5
4
46
18
28
44
22
13
4
5
25
16
9
43
22
12
3
7
54
27
27
39
22
10
8
4
39
24
15
38
22
11
4
7
29
21
8
37
22
11
4
7
35
27
8
37
22
10
7
5
34
17
17
37
22
11
3
8
34
23
11
36
22
11
3
8
36
26
10
36
22
9
3
10
41
35
6
30
22
7
8
7
21
21
0
29
22
8
4
10
34
36
-2
28
22
7
7
8
22
25
-3
28
22
8
3
11
29
44
-15
27
22
7
5
10
20
30
-10
26
22
7
4
11
23
35
-12
25
22
6
3
13
22
40
-18
21
22
6
2
14
23
44
-21
20
22
5
5
12
25
38
-13
20
22
5
3
14
22
39
-17
18
22
4
5
13
20
41
-21
17
22
4
1
17
13
50
-37
13
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
1
3
20
8
12
25
12
7
2
3
19
10
9
23
12
7
2
3
19
6
13
23
12
6
2
4
17
12
5
20
12
6
1
5
15
13
2
19
12
5
2
5
13
17
-4
17
12
5
2
5
17
18
-1
17
12
4
3
5
14
18
-4
15
12
4
2
6
13
23
-10
14
12
3
3
6
11
19
-8
12
12
2
3
7
10
14
-4
9
12
2
3
7
16
26
-10
9
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
6
-1
-5
18
-10
28
17
0
5
2
-7
12
-17
29
17
0
5
-2
-3
17
-3
20
13
0
3
0
-3
3
-11
14
9
0
2
3
-5
4
-6
10
9
0
2
1
-3
6
-12
18
7
0
2
1
-3
13
2
11
7
0
2
-1
-1
10
-11
21
5
0
1
2
-3
7
-4
11
5
0
1
2
-3
8
3
5
5
0
0
1
-1
5
10
-5
1
0
0
1
-1
2
1
1
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
2
1
18
4
14
26
11
8
1
2
27
6
21
25
11
8
0
3
16
8
8
24
11
7
2
2
19
10
9
23
11
6
5
0
21
9
12
23
11
7
1
3
18
7
11
22
11
6
2
3
12
9
3
20
11
6
2
3
21
15
6
20
11
5
5
1
13
7
6
20
11
6
1
4
13
13
0
19
11
6
1
4
20
15
5
19
11
5
3
3
28
13
15
18
11
5
3
3
13
9
4
18
11
5
2
4
19
13
6
17
11
5
1
5
11
13
-2
16
11
4
4
3
14
11
3
16
11
4
2
5
17
16
1
14
11
4
2
5
19
20
-1
14
11
4
1
6
14
20
-6
13
11
3
4
4
11
16
-5
13
11
3
2
6
15
19
-4
11
11
3
2
6
14
19
-5
11
11
3
2
6
13
19
-6
11
11
3
0
8
10
22
-12
9
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
3
9
12
6
3
1
2
9
4
5
10
6
3
1
2
7
3
4
10
6
3
1
2
8
6
2
10
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
2
2
10
7
3
8
6
2
2
2
9
7
2
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
2
1
3
5
9
-4
7
6
1
2
3
10
12
-2
5
6
1
1
4
6
9
-3
4
6
1
1
4
5
12
-7
4
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-6
3
-1
-8
10
-19
29
8
-6
2
1
-9
7
-23
30
7
-6
3
-3
-6
8
-12
20
6
-6
2
-3
-5
-3
-18
15
3
-6
1
-1
-6
1
-21
22
2
-6
0
2
-8
-2
-17
15
2
-6
0
0
-6
3
-10
13
0
-6
0
0
-6
3
-7
10
0
-6
-1
1
-6
-3
-16
13
-2
-6
-1
0
-5
-6
-12
6
-3
-6
-1
-2
-3
-6
-18
12
-5
-6
-1
-2
-3
-2
-10
8
-5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
2
2
13
7
6
23
11
7
2
2
12
5
7
23
11
7
1
3
17
6
11
22
11
7
0
4
26
14
12
21
11
6
3
2
20
6
14
21
11
6
2
3
16
15
1
20
11
5
4
2
19
12
7
19
11
5
3
3
15
12
3
18
11
5
1
5
24
19
5
16
11
4
3
4
18
15
3
15
11
4
3
4
6
11
-5
15
11
4
3
4
11
14
-3
15
11
4
1
6
15
13
2
13
11
4
0
7
12
19
-7
12
11
3
2
6
15
23
-8
11
11
2
4
5
9
16
-7
10
11
2
3
6
8
14
-6
9
11
2
3
6
10
19
-9
9
11
2
1
8
8
29
-21
7
11
1
3
7
7
22
-15
6
11
1
2
8
8
19
-11
5
11
1
1
9
12
31
-19
4
11
1
1
9
3
28
-25
4
11
0
2
9
9
27
-18
2
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
5
0
1
11
4
7
15
6
4
1
1
7
8
-1
13
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
2
1
7
3
4
11
6
3
1
2
10
9
1
10
6
3
1
2
8
11
-3
10
6
2
1
3
9
12
-3
7
6
1
3
2
7
9
-2
6
6
1
2
3
6
10
-4
5
6
1
1
4
6
14
-8
4
6
0
1
5
1
7
-6
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-6
1
0
-7
-3
-23
20
3
-6
0
2
-8
0
-20
20
2
-6
1
-2
-5
-1
-15
14
1
-6
0
0
-6
-4
-22
18
0
-6
0
-1
-5
-1
-12
11
-1
-6
0
-2
-4
4
-4
8
-2
-6
0
-2
-4
4
-16
20
-2
-6
0
-3
-3
3
-6
9
-3
-6
-1
0
-5
-6
-15
9
-3
-6
-1
0
-5
-9
-11
2
-3
-6
-2
0
-4
0
4
-4
-6
-6
-2
0
-4
-7
-13
6
-6
❗Сокол: -16
❗Металлург Л: -20
❗Авангард: -24
❗Родина-2: -24
❗Калуга: -28
❗Динамо Вл: -25
❗Рязань: -16
❗Сатурн: -26
❗Космос: -26
❗Сахалинец: -31
❗Салют: -34
❗Динамо Бр: -34
❗Строгино: -10
❗Красное Знамя: -8
❗Химки-М: -10
❗Арсенал-2: -12
❗Коломна: -12
❗Спартак Т: -9
❗Сахалин: -7
❗СКА-Хабаровск-2: -9
❗Квант: -8
❗Пересвет: -10
❗Зенит: -5
❗Балашиха: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире