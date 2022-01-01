Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балашиха - турнирная таблица

Балашиха
Стадион:
Знамя Труда
Сайт:
http://fcbalashikha.tilda.ws/
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Динамо Бр
2
Калуга
3
Салют
4
Сокол
5
Космос
6
Авангард
7
Металлург Л
8
Сатурн
9
Родина-2
10
Динамо Вл
11
Сахалинец
12
Химки-М
13
Рязань
14
Арсенал-2
15
Строгино
16
Коломна
17
Спартак Т
18
Красное Знамя
19
Квант
20
Сахалин
21
СКА-Хабаровск-2
22
Пересвет
23
Зенит
24
Балашиха
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
15
4
3
30
9
21
49
22
14
2
6
32
23
9
44
22
13
5
4
46
18
28
44
22
13
4
5
25
16
9
43
22
12
3
7
54
27
27
39
22
10
8
4
39
24
15
38
22
11
4
7
29
21
8
37
22
11
4
7
35
27
8
37
22
10
7
5
34
17
17
37
22
11
3
8
34
23
11
36
22
11
3
8
36
26
10
36
22
9
3
10
41
35
6
30
22
7
8
7
21
21
0
29
22
8
4
10
34
36
-2
28
22
7
7
8
22
25
-3
28
22
8
3
11
29
44
-15
27
22
7
5
10
20
30
-10
26
22
7
4
11
23
35
-12
25
22
6
3
13
22
40
-18
21
22
6
2
14
23
44
-21
20
22
5
5
12
25
38
-13
20
22
5
3
14
22
39
-17
18
22
4
5
13
20
41
-21
17
22
4
1
17
13
50
-37
13
Группа A
1
Салют
2
Родина-2
3
Динамо Бр
4
Авангард
5
Сокол
6
Калуга
7
Металлург Л
8
Динамо Вл
9
Сахалинец
10
Рязань
11
Космос
12
Сатурн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
1
3
20
8
12
25
12
7
2
3
19
10
9
23
12
7
2
3
19
6
13
23
12
6
2
4
17
12
5
20
12
6
1
5
15
13
2
19
12
5
2
5
13
17
-4
17
12
5
2
5
17
18
-1
17
12
4
3
5
14
18
-4
15
12
4
2
6
13
23
-10
14
12
3
3
6
11
19
-8
12
12
2
3
7
10
14
-4
9
12
2
3
7
16
26
-10
9
Группа B
1
Красное Знамя
2
Сахалин
3
Строгино
4
СКА-Хабаровск-2
5
Химки-М
6
Зенит
7
Спартак Т
8
Арсенал-2
9
Квант
10
Балашиха
11
Пересвет
12
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
6
-1
-5
18
-10
28
17
0
5
2
-7
12
-17
29
17
0
5
-2
-3
17
-3
20
13
0
3
0
-3
3
-11
14
9
0
2
3
-5
4
-6
10
9
0
2
1
-3
6
-12
18
7
0
2
1
-3
13
2
11
7
0
2
-1
-1
10
-11
21
5
0
1
2
-3
7
-4
11
5
0
1
2
-3
8
3
5
5
0
0
1
-1
5
10
-5
1
0
0
1
-1
2
1
1
1
Команда
1
Динамо Бр
2
Салют
3
Калуга
4
Динамо Вл
5
Авангард
6
Металлург Л
7
Сокол
8
Коломна
9
Рязань
10
Квант
11
Сатурн
12
Космос
13
Строгино
14
Арсенал-2
15
Сахалин
16
Родина-2
17
Химки-М
18
Сахалинец
19
Пересвет
20
Красное Знамя
21
СКА-Хабаровск-2
22
Спартак Т
23
Зенит
24
Балашиха
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
2
1
18
4
14
26
11
8
1
2
27
6
21
25
11
8
0
3
16
8
8
24
11
7
2
2
19
10
9
23
11
6
5
0
21
9
12
23
11
7
1
3
18
7
11
22
11
6
2
3
12
9
3
20
11
6
2
3
21
15
6
20
11
5
5
1
13
7
6
20
11
6
1
4
13
13
0
19
11
6
1
4
20
15
5
19
11
5
3
3
28
13
15
18
11
5
3
3
13
9
4
18
11
5
2
4
19
13
6
17
11
5
1
5
11
13
-2
16
11
4
4
3
14
11
3
16
11
4
2
5
17
16
1
14
11
4
2
5
19
20
-1
14
11
4
1
6
14
20
-6
13
11
3
4
4
11
16
-5
13
11
3
2
6
15
19
-4
11
11
3
2
6
14
19
-5
11
11
3
2
6
13
19
-6
11
11
3
0
8
10
22
-12
9
Группа 1
1
Динамо Бр
2
Салют
3
Авангард
4
Металлург Л
5
Динамо Вл
6
Родина-2
7
Космос
8
Сокол
9
Рязань
10
Сатурн
11
Калуга
12
Сахалинец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
3
9
12
6
3
1
2
9
4
5
10
6
3
1
2
7
3
4
10
6
3
1
2
8
6
2
10
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
2
2
10
7
3
8
6
2
2
2
9
7
2
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
2
1
3
5
9
-4
7
6
1
2
3
10
12
-2
5
6
1
1
4
6
9
-3
4
6
1
1
4
5
12
-7
4
Группа 2
1
Красное Знамя
2
Сахалин
3
Строгино
4
СКА-Хабаровск-2
5
Зенит
6
Химки-М
7
Спартак Т
8
Балашиха
9
Квант
10
Пересвет
11
Арсенал-2
12
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-6
3
-1
-8
10
-19
29
8
-6
2
1
-9
7
-23
30
7
-6
3
-3
-6
8
-12
20
6
-6
2
-3
-5
-3
-18
15
3
-6
1
-1
-6
1
-21
22
2
-6
0
2
-8
-2
-17
15
2
-6
0
0
-6
3
-10
13
0
-6
0
0
-6
3
-7
10
0
-6
-1
1
-6
-3
-16
13
-2
-6
-1
0
-5
-6
-12
6
-3
-6
-1
-2
-3
-6
-18
12
-5
-6
-1
-2
-3
-2
-10
8
-5
Команда
1
Сокол
2
Динамо Бр
3
Сахалинец
4
Космос
5
Родина-2
6
Калуга
7
Салют
8
Сатурн
9
Химки-М
10
Авангард
11
Спартак Т
12
Металлург Л
13
Динамо Вл
14
Красное Знамя
15
Арсенал-2
16
Строгино
17
Рязань
18
СКА-Хабаровск-2
19
Коломна
20
Зенит
21
Пересвет
22
Сахалин
23
Балашиха
24
Квант
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
2
2
13
7
6
23
11
7
2
2
12
5
7
23
11
7
1
3
17
6
11
22
11
7
0
4
26
14
12
21
11
6
3
2
20
6
14
21
11
6
2
3
16
15
1
20
11
5
4
2
19
12
7
19
11
5
3
3
15
12
3
18
11
5
1
5
24
19
5
16
11
4
3
4
18
15
3
15
11
4
3
4
6
11
-5
15
11
4
3
4
11
14
-3
15
11
4
1
6
15
13
2
13
11
4
0
7
12
19
-7
12
11
3
2
6
15
23
-8
11
11
2
4
5
9
16
-7
10
11
2
3
6
8
14
-6
9
11
2
3
6
10
19
-9
9
11
2
1
8
8
29
-21
7
11
1
3
7
7
22
-15
6
11
1
2
8
8
19
-11
5
11
1
1
9
12
31
-19
4
11
1
1
9
3
28
-25
4
11
0
2
9
9
27
-18
2
Группа 1
1
Родина-2
2
Салют
3
Калуга
4
Сокол
5
Динамо Бр
6
Авангард
7
Сахалинец
8
Металлург Л
9
Динамо Вл
10
Рязань
11
Сатурн
12
Космос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
9
3
6
15
6
5
0
1
11
4
7
15
6
4
1
1
7
8
-1
13
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
2
1
7
3
4
11
6
3
1
2
10
9
1
10
6
3
1
2
8
11
-3
10
6
2
1
3
9
12
-3
7
6
1
3
2
7
9
-2
6
6
1
2
3
6
10
-4
5
6
1
1
4
6
14
-8
4
6
0
1
5
1
7
-6
1
Группа 2
1
Сахалин
2
Балашиха
3
Красное Знамя
4
Зенит
5
Квант
6
Спартак Т
7
Арсенал-2
8
Строгино
9
СКА-Хабаровск-2
10
Химки-М
11
Пересвет
12
Коломна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-6
1
0
-7
-3
-23
20
3
-6
0
2
-8
0
-20
20
2
-6
1
-2
-5
-1
-15
14
1
-6
0
0
-6
-4
-22
18
0
-6
0
-1
-5
-1
-12
11
-1
-6
0
-2
-4
4
-4
8
-2
-6
0
-2
-4
4
-16
20
-2
-6
0
-3
-3
3
-6
9
-3
-6
-1
0
-5
-6
-15
9
-3
-6
-1
0
-5
-9
-11
2
-3
-6
-2
0
-4
0
4
-4
-6
-6
-2
0
-4
-7
-13
6
-6

❗Сокол: -16

❗Металлург Л: -20

❗Авангард: -24

❗Родина-2: -24

❗Калуга: -28

❗Динамо Вл: -25

❗Рязань: -16

❗Сатурн: -26

❗Космос: -26

❗Сахалинец: -31

❗Салют: -34

❗Динамо Бр: -34

❗Строгино: -10

❗Красное Знамя: -8

❗Химки-М: -10

❗Арсенал-2: -12

❗Коломна: -12

❗Спартак Т: -9

❗Сахалин: -7

❗СКА-Хабаровск-2: -9

❗Квант: -8

❗Пересвет: -10

❗Зенит: -5

❗Балашиха: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
1
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
4
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
13
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
8
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+