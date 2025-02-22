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Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Кальенте
Сайт:
http://www.xolos.com.mx/
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Раскрыта зарплата экс-спартаковца Шамара в Беларуси
11 марта
Фото
Чемпион Беларуси объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Шамара
9 марта
Агент Шамара объяснил срыв перехода экс-спартаковца в «Сочи»
24 февраля
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
21 февраля
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить
15 февраля
1
Названо условие для перехода экс-спартаковца Шамара в «Сочи»
15 февраля
Осинькин отреагировал на слухи о подписании вингера «Краснодара» и экс-форварда «Спартака»
12 февраля
Экс-форвард «Спартака» Шамар вернется в РПЛ
12 февраля
2
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
Фото
Николсон подписал контракт с новым клубом
2025.02.06 09:02
4
Реакция Ловчева на уход Николсона из «Спартака»
2025.02.03 00:38
10
Николсон попрощался со «Спартаком»
2025.02.02 23:25
12
Фото
Николсон покинул «Спартак»
2025.02.02 20:20
8
Николсон перейдет из «Спартака» в мексиканский клуб
2025.02.02 14:51
31
Реакция агента Николсона на информацию о предложениях из Мексики
2025.01.11 21:13
1
«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону
2025.01.11 11:11
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