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Мексика. Лига МХ
Команды
Тихуана
Состав
€ 15 млн
Тихуана - состав команды
Тихуана
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Кальенте
Сайт:
http://www.xolos.com.mx/
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
29
Jorge Hernández
Вра
-
2
Antonio Rodríguez
Вра
-
12
Поросо Джексон
Защ
26
€ 2.5 млн
33
Pablo Nicolás Ortíz
Защ
-
32
Diogo Bagui
Защ
-
22
José Rivero
Защ
-
4
Unai Bilbao
Защ
-
16
Jesús Vega
Защ
-
25
Oscar Manzanares
Защ
-
5
Kevin Escamilla
Защ
-
3
Rafael Fernández
Защ
-
19
Мора Хильберто
Пол
17
€ 10 млн
34
Бойя Франк
Пол
30
€ 0.8 млн
20
Ángel Zapata
Пол
-
10
Kevin Castañeda
Пол
-
8
Iván Tona
Пол
-
11
Adonis Preciado
Пол
-
9
Эль-Гезуани Мурад
Нап
28
€ 2.5 млн
17
Ramiro Árciga
Нап
-
7
Vitinho
Нап
-
6
Jesús Gómez
Нап
-
15
Joe Corona
Нап
-
31
Diego Abreu
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 6
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