Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
23
8
3
73
30
43
77
34
21
10
3
63
28
35
73
34
18
10
6
60
32
28
64
34
20
4
10
65
40
25
64
34
17
7
10
47
40
7
58
34
14
9
11
39
34
5
51
34
14
6
14
46
42
4
48
34
12
10
12
33
34
-1
46
34
12
7
15
46
49
-3
43
34
11
10
13
40
45
-5
43
34
12
7
15
38
48
-10
43
34
12
4
18
54
65
-11
40
34
9
11
14
37
45
-8
38
34
10
8
16
47
58
-11
38
34
11
5
18
34
58
-24
38
34
10
6
18
44
53
-9
36
34
7
5
22
30
65
-35
26
34
6
7
21
32
62
-30
25
Команда
1
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
4
0
44
15
29
43
17
12
5
0
39
15
24
41
17
10
4
3
24
12
12
34
17
11
0
6
37
17
20
33
17
9
4
4
20
16
4
31
17
8
6
3
28
15
13
30
17
8
6
3
19
9
10
30
17
9
2
6
29
18
11
29
17
8
4
5
31
24
7
28
17
8
1
8
35
32
3
25
17
7
3
7
19
22
-3
24
17
6
5
6
22
18
4
23
17
6
5
6
20
21
-1
23
17
6
4
7
24
23
1
22
17
6
3
8
23
23
0
21
17
3
6
8
15
24
-9
15
17
4
3
10
19
32
-13
15
17
4
2
11
15
29
-14
14
Команда
2
10
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
4
3
32
17
15
34
17
10
4
3
29
15
14
34
17
9
5
3
24
13
11
32
17
9
4
4
28
23
5
31
17
8
4
5
17
16
1
28
17
8
3
6
27
24
3
27
17
6
5
6
22
21
1
23
17
5
5
7
20
24
-4
20
17
5
4
8
17
24
-7
19
17
4
5
8
24
35
-11
17
17
4
4
9
14
25
-11
16
17
4
3
10
15
25
-10
15
17
4
3
10
19
33
-14
15
17
4
2
11
20
30
-10
14
17
4
2
11
15
36
-21
14
17
3
3
11
15
36
-21
12
17
2
4
11
13
30
-17
10
17
2
3
12
14
36
-22
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире