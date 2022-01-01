Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
1
1
0
0
5
1
4
3
2
1
1
0
0
3
1
2
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
4
1
0
0
1
3
5
-2
0
5
1
0
0
1
0
2
-2
0
6
1
0
0
1
0
3
-3
0
7
1
0
0
1
1
5
-4
0
8
1
1
0
0
2
0
2
-2
9
1
1
0
0
2
0
2
-2
10
1
1
0
0
3
0
3
-3
11
1
1
0
0
2
1
1
-3
12
1
0
0
1
1
2
-1
-5
13
1
0
0
1
0
2
-2
-5
14
1
1
0
0
5
3
2
-7
15
1
0
0
1
1
3
-2
-7
16
1
0
1
0
0
0
0
-9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
1
1
0
0
5
1
4
3
2
1
1
0
0
3
0
3
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
4
1
1
0
0
2
0
2
3
5
1
1
0
0
5
3
2
3
6
1
0
1
0
0
0
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1
0
0
1
1
2
-1
0
16
1
0
0
1
0
2
-2
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
1
1
0
0
2
0
2
3
2
1
1
0
0
2
1
1
3
3
1
0
1
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
12
1
0
0
1
3
5
-2
0
13
1
0
0
1
0
2
-2
0
14
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
1
0
0
1
0
3
-3
0
16
1
0
0
1
1
5
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире