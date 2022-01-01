Введите ваш ник на сайте
Ляонин Тиерен - расписание матчей

Шеньян
Китай. Суперлига
Стадион:
Тьекси
Сайт:
http://www.lnsycsfc.com/
Тренер:
Джинью Ли
Результаты Расписание Таблица
14.03 | 14:35
Чунцин Тунлянлун
- : -
Ляонин Тиерен
21.03 | 10:30
Ляонин Тиерен
- : -
Тяньцзинь Цзиньмэнь
04.04 | 10:30
Ляонин Тиерен
- : -
Бейджин Гуоань
11.04 | 14:00
Циндао Вест Кост
- : -
Ляонин Тиерен
18.04 | 15:00
Шанхай Шэньхуа
- : -
Ляонин Тиерен
22.04 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Далянь Йингбо
26.04 | 14:00
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
Ляонин Тиерен
01.05 | 14:00
Хэнань
- : -
Ляонин Тиерен
05.05 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Чэнду Жунчэн
10.05 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Юньнань Юкунь
16.05 | 14:00
Ухань Три Таунс
- : -
Ляонин Тиерен
20.05 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Циндао Хайню
24.05 | 14:35
Чжэцзян Профешионал
- : -
Ляонин Тиерен
29.05 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Шанхай Порт
27.06 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Шаньдун Тайшань
04.07 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Чунцин Тунлянлун
12.07 | 14:00
Тяньцзинь Цзиньмэнь
- : -
Ляонин Тиерен
17.07 | 14:35
Бейджин Гуоань
- : -
Ляонин Тиерен
25.07 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Циндао Вест Кост
02.08 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Шанхай Шэньхуа
08.08 | 14:35
Далянь Йингбо
- : -
Ляонин Тиерен
15.08 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Шэньчжэнь Пенг Сити
23.08 | 14:00
Ляонин Тиерен
- : -
Хэнань
29.08 | 14:35
Чэнду Жунчэн
- : -
Ляонин Тиерен
06.09 | 14:35
Юньнань Юкунь
- : -
Ляонин Тиерен
11.10 | 14:35
Ляонин Тиерен
- : -
Ухань Три Таунс
17.10 | 14:35
Циндао Хайню
- : -
Ляонин Тиерен
24.10 | 10:30
Ляонин Тиерен
- : -
Чжэцзян Профешионал
08.11 | 10:30
Шанхай Порт
- : -
Ляонин Тиерен
Главные новости
Владелец «Акрона» заявил о «дестабилизирующих мыслях» у Дзюбы
09:52
5
Форвард «Зенита» назвал знаменитого игрока лжецом и клеветником
09:32
Дзюба – о «Спартаке»: «Я бы разогнал половину людей»
08:55
3
Реакция Генича на видео «Динамо», высмеивающее Орзул
08:30
4
Флик высказался о ничьей «Барселоны» с «Ньюкаслом»
08:14
Дзюба назвал самого известного человека в мире – он из Петербурга
04:00
8
Скандал Мбаппе с русским следом, смерть экс-защитника сборной России, потери «Спартака» перед «Зенитом» и другие новости
02:22
Видео«Динамо» высмеяло Орзул – ведущая «Матч ТВ» отреагировала
01:55
15
ФотоБубнов удивил оценкой ЦСКА за поражение 1:4 от «Динамо»
01:16
7
Лига чемпионов. «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» – 5:2!
00:58
Все новости
