Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
8
11
12
13
14
15
16
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
9
5
71
31
40
81
38
21
6
11
65
47
18
69
38
20
8
10
52
32
20
68
38
18
8
12
53
47
6
62
38
17
9
12
39
38
1
60
38
15
14
9
53
38
15
59
38
16
10
12
59
41
18
58
38
15
10
13
44
35
9
55
38
15
8
15
60
51
9
53
38
14
9
15
43
48
-5
51
38
13
12
13
41
40
1
51
38
15
4
19
45
53
-8
49
38
14
5
19
40
49
-9
47
38
12
11
15
34
44
-10
47
38
11
11
16
31
42
-11
44
38
11
10
17
36
50
-14
43
38
11
9
18
38
60
-22
42
38
10
11
17
28
54
-26
41
38
10
8
20
39
49
-10
38
38
7
10
21
26
48
-22
31
Команда
2
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
41
11
30
50
19
15
3
1
47
15
32
48
19
14
3
2
35
15
20
45
19
14
3
2
28
9
19
45
19
13
5
1
33
9
24
44
19
12
6
1
35
16
19
42
19
13
2
4
36
20
16
41
19
10
6
3
28
11
17
36
19
9
6
4
30
20
10
33
19
10
3
6
25
19
6
33
19
9
5
5
23
19
4
32
19
9
4
6
31
23
8
31
19
9
4
6
22
15
7
31
19
8
5
6
26
26
0
29
19
7
6
6
18
17
1
27
19
8
3
8
28
26
2
27
19
6
8
5
15
14
1
26
19
7
4
8
22
17
5
25
19
6
7
6
19
17
2
25
19
5
6
8
13
23
-10
21
Команда
5
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
8
7
4
30
20
10
31
19
8
4
7
29
27
2
28
19
6
5
8
17
17
0
23
19
6
4
9
29
28
1
22
19
7
1
11
17
27
-10
22
19
5
5
9
15
31
-16
20
19
4
8
7
19
25
-6
20
19
6
2
11
18
31
-13
20
19
5
4
10
16
24
-8
19
19
5
3
11
13
28
-15
18
19
5
3
11
16
28
-12
18
19
4
4
11
18
33
-15
16
19
3
6
10
11
29
-18
15
19
2
9
8
20
29
-9
15
19
3
6
10
11
25
-14
15
19
4
2
13
15
30
-15
14
19
3
4
12
12
34
-22
13
19
3
4
12
17
32
-15
13
19
1
7
11
12
26
-14
10
19
1
3
15
7
31
-24
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире