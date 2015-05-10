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    Эмерсон Мария

    Тренер
    Имя Эмерсон
    Фамилия Мария
    Команда Жоинвили
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 4 мая 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Жоинвили 5 1 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2015 Флуминенсе 1 : 0 Жоинвили
    18.05.2015 Жоинвили 0 : 0 Палмейрас
    21.06.2015 Жоинвили 2 : 1 Гойас
    02.07.2015 Жоинвили 0 : 1 Фламенго
    20.07.2015 Жоинвили 1 : 1 Понте-Прета
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