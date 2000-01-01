Турниры:
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа B
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур
|2 тур
|25 октября, среда
|18:00
|1:2
|1 тур
|21 октября, суббота
|16:00
|1:2
|7 октября, суббота
|17:00
|0:1
|2 октября, понедельник
|15:00
|2:1
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|0:0
|17 сентября, воскресенье
|15:30
|1:1
|9 сентября, суббота
|17:00
|1:0
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|0:1
|27 августа, воскресенье
|17:00
|1:0
|19 августа, суббота
|17:00
|0:0
|14 августа, понедельник
|17:00
|3:3
|7 августа, понедельник
|17:00
|1:2
|29 июля, суббота
|17:00
|1:1
|23 июля, воскресенье
|17:00
|1:2