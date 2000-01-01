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    Динамо-2 Мх - результаты

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 1
    Сайт dinamo-mx.ru/
    Стадион Труд им. Е. Исинбаевой
    Тренер Магомедрасул Ахмедов
    Турниры:
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, группа B
    2 тур 25 октября, среда 18:00 1:2
    1 тур 21 октября, суббота 16:00 1:2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 13 тур
    7 октября, суббота 17:00 0:1
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 12 тур
    2 октября, понедельник 15:00 2:1
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 11 тур
    24 сентября, воскресенье 17:00 0:0
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 10 тур
    17 сентября, воскресенье 15:30 1:1
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 9 тур
    9 сентября, суббота 17:00 1:0
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 8 тур
    3 сентября, воскресенье 16:00 0:1
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 7 тур
    27 августа, воскресенье 17:00 1:0
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 6 тур
    19 августа, суббота 17:00 0:0
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 5 тур
    14 августа, понедельник 17:00 3:3
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 4 тур
    7 августа, понедельник 17:00 1:2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 3 тур
    29 июля, суббота 17:00 1:1
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2023, 2 тур
    23 июля, воскресенье 17:00 1:2
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