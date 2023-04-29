- 29 апреля 2023
- 19:16 Хоккей ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина 7
- 17 апреля 2023
- 13:55 Хоккей ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова 4
- 27 сентября 2022
- 09:17 Корниленко назвал три лучших клуба РПЛ 3
- 19 июля 2022
- 00:51 Переход Мендеса в ЦСКА может сорваться 3
- 11 июля 2022
- 19:27 ЦСКА объявил об уходе Жиронкина. Его пять раз отдавали в аренду 3
- 4 июля 2022
- 22:45 ЦСКА при Федотове: 3 поражения в 3 матчах, разница голов – 0:7 27
- 12:59 ЦСКА договорился о продаже Бийола итальянскому клубу (Metaratings) 1
- 1 июля 2022
- 00:24 ЦСКА выиграл финальный суд у организации, требовавшей банкротства клуба 4
- 30 июня 2022
- 09:41 Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА 1
- 21 мая 2022
- 15:42 Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет без использования VAR офсайдных линий 1
- 13 мая 2022
- 18:48 Зотов: «Если вопрос об отстранении клубов рассмотрят объективно, тогда наши команды будут допущены до еврокубков» 1
- 12 мая 2022
- 20:16 ЦСКА продлил контракты с Багринцевым, Ермаковым и Пестовым 1
- 4 марта 2022
- 09:44 Фото ЦСКА поздравил Чалова с дебютным дублем за «Базель» 1
- 3 марта 2022
- 18:04 Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры не собираются уходить («Чемпионат») 10
- 4 декабря 2019
- 17:20 Фото «Русская классика! «Газпром Арена»!» Дзюба сфотографировался в хоккейной форме сборной России 15
- 19 ноября 2019
- 15:13 Медведев: «Принято решение провести на стадионе «Зенита» два хоккейных матча: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА» 11