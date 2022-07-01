ЦСКА выиграл финальный суд у организации, требовавшей банкротства клуба

Завершилось судебное разбирательство между ЦСКА и компанией «Бета».
Организация требовала признать московский клуб банкротом и взыскать с него крупную сумму.
В ходе финального заседания суд встал на сторону ЦСКА.
«Мы были уверены, что Верховный суд откажет «Бете» в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы.
Мы с самого начала говорили, что у «Беты» отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением. Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
- ООО «Бета» – правопреемник ООО «Ф-Групп» – обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».
- Компания пыталась взыскать с ЦСКА более 348 миллионов рублей.
Источник: «Чемпионат»