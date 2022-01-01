Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

ЦСКА выиграл финальный суд у организации, требовавшей банкротства клуба

Завершилось судебное разбирательство между ЦСКА и компанией «Бета».

Организация требовала признать московский клуб банкротом и взыскать с него крупную сумму.

В ходе финального заседания суд встал на сторону ЦСКА.

«Мы были уверены, что Верховный суд откажет «Бете» в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы.

Мы с самого начала говорили, что у «Беты» отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением. Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

  • ООО «Бета» – правопреемник ООО «Ф-Групп» – обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена».
  • Компания пыталась взыскать с ЦСКА более 348 миллионов рублей.

Новости по теме
Эджуке приостановит контракт с ЦСКА ради перехода в «Герту» («Чемпионат»)
«Герта» заинтересована в аренде Эджуке
Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:24
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11