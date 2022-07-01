ЦСКА выиграл финальный суд у организации, требовавшей банкротства клуба

Завершилось судебное разбирательство между ЦСКА и компанией «Бета».

Организация требовала признать московский клуб банкротом и взыскать с него крупную сумму.

В ходе финального заседания суд встал на сторону ЦСКА.

«Мы были уверены, что Верховный суд откажет «Бете» в их кассационной жалобе. Клуб смог отстоять свои интересы.

Мы с самого начала говорили, что у «Беты» отсутствовали основания для обращения в суд с подобным заявлением. Наконец поставлена финальная точка в этом длительном и важном деле», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.