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    Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры не собираются уходить («Чемпионат»)

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон покинет ЦСКА в ближайшее время.

    По информации «Чемпионата», 29-летний исландец уйдет из столичного клуба по семейным обстоятельствам.

    Остальные легионеры не собираются покидать команду.

    • Магнуссон не играл с апреля прошлого года из-за травмы.
    • Исландец выступает за ЦСКА с 2018 года.

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    Магнуссон: «ЦСКА должен всегда играть в еврокубках. Хотим быть как можно выше»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Samuray_apokalipsys 11 минут назад

      мдаа....по семейным...смех

      1
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      Рейтинг: +444

      3meeeD > Samuray_apokalipsys 2 минуты назад

      А сигурдсон не сможет вернутся я так понял?хотя пох..ю
      А остальные красавцы.
      Мне турок в душу упал ,молорик)

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