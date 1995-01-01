Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры не собираются уходить («Чемпионат»)

мдаа....по семейным...смех
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон покинет ЦСКА в ближайшее время.
По информации «Чемпионата», 29-летний исландец уйдет из столичного клуба по семейным обстоятельствам.
Остальные легионеры не собираются покидать команду.
- Магнуссон не играл с апреля прошлого года из-за травмы.
- Исландец выступает за ЦСКА с 2018 года.
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