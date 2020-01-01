Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика (мол) - турнирная таблица

Калининград
Россия. МФЛ
Стадион:
Балтика
Сайт:
http://fc-baltika.ru/
Тренер:
Владимир Усин
Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Краснодар (мол)
4
Локомотив (мол)
5
Ростов (мол)
6
Динамо (мол)
7
Спартак М (мол)
8
Рубин (мол)
9
Акрон - Академия им. Коноплева
10
Нижний Новгород (мол)
11
Факел (мол)
12
Урал (мол)
13
Кр. Советов (мол)
14
Сочи (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Балтика (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
1
7
89
29
60
67
30
21
3
6
68
30
38
66
30
20
4
6
87
36
51
64
30
19
6
5
51
17
34
63
30
15
8
7
48
29
19
53
30
15
8
7
51
47
4
53
30
13
7
10
46
38
8
46
30
10
8
12
36
42
-6
38
30
11
3
16
42
60
-18
36
30
8
10
12
37
39
-2
34
30
9
6
15
35
54
-19
33
29
9
4
16
40
78
-38
31
30
7
5
18
42
64
-22
26
29
5
10
14
29
51
-22
25
30
6
4
20
23
62
-39
22
30
3
5
22
22
70
-48
14
Команда
1
Краснодар (мол)
2
Зенит (мол)
3
Локомотив (мол)
4
ЦСКА (мол)
5
Динамо (мол)
6
Спартак М (мол)
7
Ростов (мол)
8
Факел (мол)
9
Нижний Новгород (мол)
10
Урал (мол)
11
Акрон - Академия им. Коноплева
12
Рубин (мол)
13
Ахмат (мол)
14
Сочи (мол)
15
Кр. Советов (мол)
16
Балтика (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
57
17
40
35
15
11
1
3
52
15
37
34
15
10
3
2
30
9
21
33
15
11
0
4
37
17
20
33
15
9
2
4
21
16
5
29
15
8
2
5
19
16
3
26
15
7
4
4
23
12
11
25
15
7
3
5
22
22
0
24
15
6
5
4
23
17
6
23
15
6
1
8
22
41
-19
19
15
5
2
8
16
27
-11
17
15
4
5
6
20
22
-2
17
15
4
4
7
13
18
-5
16
14
3
5
6
17
20
-3
14
15
2
4
9
20
34
-14
10
15
2
3
10
15
36
-21
9
Команда
1
Зенит (мол)
2
ЦСКА (мол)
3
Локомотив (мол)
4
Краснодар (мол)
5
Ростов (мол)
6
Динамо (мол)
7
Рубин (мол)
8
Спартак М (мол)
9
Акрон - Академия им. Коноплева
10
Кр. Советов (мол)
11
Урал (мол)
12
Нижний Новгород (мол)
13
Сочи (мол)
14
Факел (мол)
15
Ахмат (мол)
16
Балтика (мол)
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
0
4
37
14
23
33
15
10
3
2
31
13
18
33
15
9
3
3
21
8
13
30
15
9
2
4
30
19
11
29
15
8
4
3
25
17
8
28
15
6
6
3
30
31
-1
24
15
6
3
6
16
20
-4
21
15
5
5
5
27
22
5
20
15
6
1
8
26
33
-7
19
15
5
1
9
22
30
-8
16
14
3
3
8
18
37
-19
12
15
2
5
8
14
22
-8
11
15
2
5
8
12
31
-19
11
15
2
3
10
13
32
-19
9
15
2
0
13
10
44
-34
6
15
1
2
12
7
34
-27
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
3
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
Вчера, 21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
Вчера, 21:27
2
Появилась новая информация о состоянии Барко
Вчера, 21:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+