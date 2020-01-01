Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
22
1
7
89
29
60
67
30
21
3
6
68
30
38
66
30
20
4
6
87
36
51
64
30
19
6
5
51
17
34
63
30
15
8
7
48
29
19
53
30
15
8
7
51
47
4
53
30
13
7
10
46
38
8
46
30
10
8
12
36
42
-6
38
30
11
3
16
42
60
-18
36
30
8
10
12
37
39
-2
34
30
9
6
15
35
54
-19
33
29
9
4
16
40
78
-38
31
30
7
5
18
42
64
-22
26
29
5
10
14
29
51
-22
25
30
6
4
20
23
62
-39
22
30
3
5
22
22
70
-48
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
2
2
57
17
40
35
15
11
1
3
52
15
37
34
15
10
3
2
30
9
21
33
15
11
0
4
37
17
20
33
15
9
2
4
21
16
5
29
15
8
2
5
19
16
3
26
15
7
4
4
23
12
11
25
15
7
3
5
22
22
0
24
15
6
5
4
23
17
6
23
15
6
1
8
22
41
-19
19
15
5
2
8
16
27
-11
17
15
4
5
6
20
22
-2
17
15
4
4
7
13
18
-5
16
14
3
5
6
17
20
-3
14
15
2
4
9
20
34
-14
10
15
2
3
10
15
36
-21
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
0
4
37
14
23
33
15
10
3
2
31
13
18
33
15
9
3
3
21
8
13
30
15
9
2
4
30
19
11
29
15
8
4
3
25
17
8
28
15
6
6
3
30
31
-1
24
15
6
3
6
16
20
-4
21
15
5
5
5
27
22
5
20
15
6
1
8
26
33
-7
19
15
5
1
9
22
30
-8
16
14
3
3
8
18
37
-19
12
15
2
5
8
14
22
-8
11
15
2
5
8
12
31
-19
11
15
2
3
10
13
32
-19
9
15
2
0
13
10
44
-34
6
15
1
2
12
7
34
-27
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире