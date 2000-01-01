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    Балтика (мол) - результаты

    Город Калининград
    Дивизион Россия-МФЛ
    Сайт fc-baltika.ru/
    Стадион Балтика
    Турниры:
    Россия. МФЛ (2023/2024)
    15 тур 27 октября, пятница 13:00 3:2
    14 тур 20 октября, пятница 17:00 0:1
    13 тур 6 октября, пятница 13:00 4:1
    12 тур 29 сентября, пятница 17:00 1:3
    11 тур 22 сентября, пятница 13:00 1:4
    10 тур 15 сентября, пятница 17:00 4:0
    9 тур 1 сентября, пятница 13:00 3:2
    8 тур 25 августа, пятница 17:00 1:2
    7 тур 18 августа, пятница 17:00 6:0
    6 тур 11 августа, пятница 17:00 1:2
    5 тур 4 августа, пятница 17:00 3:1
    4 тур 28 июля, пятница 16:00 2:2
    3 тур 21 июля, пятница 15:00 1:0
    2 тур 14 июля, пятница 17:00 1:1
    Россия. МФЛ (2023/2024), 1 тур
    7 июля, пятница 17:00 0:0
    Россия
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