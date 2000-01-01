Турниры:
Россия. МФЛ (2023/2024)
Россия. МФЛ (2023/2024), 1 тур
|15 тур
|27 октября, пятница
|13:00
|3:2
|14 тур
|20 октября, пятница
|17:00
|0:1
|13 тур
|6 октября, пятница
|13:00
|4:1
|12 тур
|29 сентября, пятница
|17:00
|1:3
|11 тур
|22 сентября, пятница
|13:00
|1:4
|10 тур
|15 сентября, пятница
|17:00
|4:0
|9 тур
|1 сентября, пятница
|13:00
|3:2
|8 тур
|25 августа, пятница
|17:00
|1:2
|7 тур
|18 августа, пятница
|17:00
|6:0
|6 тур
|11 августа, пятница
|17:00
|1:2
|5 тур
|4 августа, пятница
|17:00
|3:1
|4 тур
|28 июля, пятница
|16:00
|2:2
|3 тур
|21 июля, пятница
|15:00
|1:0
|2 тур
|14 июля, пятница
|17:00
|1:1
|7 июля, пятница
|17:00
|0:0