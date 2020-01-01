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Россия. МФЛ
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Балтика (мол)
Результаты
Балтика (мол) - результаты матчей
Калининград
Россия. МФЛ
Стадион:
Балтика
Сайт:
http://fc-baltika.ru/
Тренер:
Владимир Усин
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. МФЛ. 2025
Россия. МФЛ. 2024
Россия. МФЛ. 2023
21.11 | 17:00
Балтика (мол)
2 : 5
Динамо (мол)
07.11 | 13:00
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
Балтика (мол)
31.10 | 17:00
Балтика (мол)
0 : 1
Ростов (мол)
24.10 | 13:00
Локомотив (мол)
6 : 0
Балтика (мол)
17.10 | 17:00
Балтика (мол)
1 : 0
Ахмат (мол)
03.10 | 15:00
Рубин (мол)
2 : 1
Балтика (мол)
26.09 | 19:00
Балтика (мол)
0 : 2
Краснодар (мол)
19.09 | 13:00
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Балтика (мол)
12.09 | 19:00
Балтика (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
29.08 | 17:00
ЦСКА (мол)
1 : 0
Балтика (мол)
22.08 | 19:00
Балтика (мол)
0 : 3
Урал (мол)
15.08 | 15:00
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
Балтика (мол)
08.08 | 19:00
Балтика (мол)
0 : 2
Зенит (мол)
01.08 | 17:00
Факел (мол)
2 : 0
Балтика (мол)
25.07 | 19:00
Балтика (мол)
2 : 2
Сочи (мол)
18.07 | 19:00
Балтика (мол)
1 : 1
Нижний Новгород (мол)
11.07 | 19:00
Динамо (мол)
0 : 0
Балтика (мол)
04.07 | 17:00
Ростов (мол)
0 : 0
Балтика (мол)
27.06 | 15:00
Балтика (мол)
1 : 0
Локомотив (мол)
20.06 | 17:00
Ахмат (мол)
2 : 0
Балтика (мол)
16.05 | 15:00
Балтика (мол)
2 : 3
Рубин (мол)
12.05 | 15:00
Краснодар (мол)
8 : 2
Балтика (мол)
02.05 | 17:00
Балтика (мол)
1 : 4
Кр. Советов (мол)
25.04 | 17:00
Спартак М (мол)
2 : 1
Балтика (мол)
18.04 | 17:00
Балтика (мол)
1 : 5
ЦСКА (мол)
11.04 | 10:00
Урал (мол)
2 : 1
Балтика (мол)
04.04 | 17:00
Балтика (мол)
2 : 4
Акрон - Академия им. Коноплева
28.03 | 17:00
Зенит (мол)
2 : 0
Балтика (мол)
14.03 | 15:00
Балтика (мол)
1 : 3
Факел (мол)
07.03 | 17:00
Сочи (мол)
2 : 1
Балтика (мол)
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