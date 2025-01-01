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РААЛ Ла-Лувьер
Таблица
РААЛ Ла-Лувьер - турнирная таблица
Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Изи Арена
Сайт:
http://www.raal.be/
Тренер:
Фредерик Такин
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