РААЛ Ла-Лувьер
Состав
€ 8 млн
РААЛ Ла-Лувьер - состав команды
Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Изи Арена
Сайт:
http://www.raal.be/
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Celestin De Schrevel
Вра
-
99
Оку Иллан
Защ
23
€ 1.2 млн
5
Лутонда Тьерри
Защ
25
€ 0.6 млн
7
Фолл Пайп
Защ
25
€ 0.4 млн
19
Бенавидес Дарио
Защ
23
€ 0.4 млн
4
Wagane Faye
Защ
-
26
Mathis Riou
Защ
-
18
Ашимеру Маджид
Пол
28
€ 0.7 млн
98
Маэс Оуэн
Пол
27
€ 0.6 млн
15
Лахссаини Сами
Пол
27
€ 0.6 млн
6
Бека-Бека Алексис
Пол
25
€ 0.5 млн
28
Сумаре Бриан
Пол
27
€ 0.15 млн
8
Samuel Gueulette
Пол
-
20
Noah Makembo-Ntemo
Пол
-
11
Лионгола Жорди
Нап
26
€ 1.2 млн
22
Африйе Джерри
Нап
19
€ 1 млн
14
Бельхейр Мухамед
Нап
27
€ 0.6 млн
27
Нсинги Нашон
Нап
25
€ 0.3 млн
29
Cristian Makate
Нап
-
51
S. Sidibe
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 6
