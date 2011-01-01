Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
7
8
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
28
3
3
103
31
72
87
34
27
4
3
74
20
54
85
34
23
5
6
72
33
39
74
34
21
4
9
56
37
19
67
34
15
7
12
46
34
12
52
34
16
4
14
39
44
-5
52
34
12
9
13
50
52
-2
45
34
13
5
16
34
40
-6
44
34
10
13
11
42
51
-9
43
34
11
9
14
43
45
-2
42
34
11
6
17
44
59
-15
39
34
12
3
19
26
44
-18
39
34
8
12
14
28
39
-11
36
34
10
6
18
35
49
-14
36
34
9
8
17
40
54
-14
35
34
8
8
18
34
57
-23
32
34
7
7
20
33
73
-40
28
34
3
11
20
27
64
-37
20
Команда
1
2
6
9
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
0
2
41
9
32
45
17
14
2
1
63
17
46
44
17
14
2
1
38
13
25
44
17
13
1
3
32
15
17
40
17
10
4
3
27
12
15
34
17
10
1
6
20
13
7
31
17
8
4
5
29
24
5
28
17
8
3
6
18
19
-1
27
17
8
2
7
17
17
0
26
17
7
3
7
22
24
-2
24
17
6
5
6
25
26
-1
23
17
5
6
6
26
28
-2
21
17
5
5
7
24
26
-2
20
17
4
6
7
13
18
-5
18
17
5
3
9
20
23
-3
18
17
4
6
7
20
23
-3
18
17
5
3
9
12
22
-10
18
17
2
6
9
19
31
-12
12
Команда
1
2
6
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
1
2
40
14
26
43
17
12
4
1
33
11
22
40
17
9
3
5
34
20
14
30
17
8
3
6
24
22
2
27
17
8
1
8
21
25
-4
25
17
7
3
7
24
24
0
24
17
6
4
7
19
19
0
22
17
4
8
5
17
25
-8
20
17
5
3
9
19
22
-3
18
17
4
6
7
15
21
-6
18
17
5
3
9
15
26
-11
18
17
4
2
11
14
34
-20
14
17
3
4
10
14
27
-13
13
17
4
1
12
9
27
-18
13
17
2
5
10
18
30
-12
11
17
3
2
12
15
35
-20
11
17
2
4
11
21
51
-30
10
17
1
5
11
8
33
-25
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире