Саудовская Аравия. Премьер-лига
Команды
Аль-Кадисия
Состав
€ 109,43 млн
Аль-Кадисия - состав команды
Хобар
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Сайт:
http://www.alqadsiah.com/
Тренер:
Брендан Роджерс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Кастелс Коэн
Вра
33
€ 4.5 млн.
50
Саньор Мешари
Вра
24
€ 0.4 млн.
28
Аль-Кассар Ахмед
Вра
34
€ 0.2 млн.
17
Альварес Гастон
Защ
25
€ 9 млн.
6
Начо
Защ
35
€ 2 млн.
2
Абулшамат Мохаммед
Защ
23
€ 1 млн.
4
Такри Джехад
Защ
24
€ 1 млн.
12
аш-Шахрани Яссир
Защ
33
€ 0.75 млн.
13
Аль-Кааби Ахмед
Защ
29
€ 0.325 млн.
87
Аль-Уджами Касим
Защ
29
€ 0.25 млн.
24
Касем Мохаммед
Защ
30
€ 0.225 млн.
5
Вайгль Юлиан
Пол
30
€ 6 млн.
8
Нандес Найтан
Пол
29
€ 4.5 млн.
10
Аль-Джувейр Мусаб Фахз
Пол
22
€ 4 млн.
11
Азази Али Абдулла
Пол
31
€ 0.45 млн.
15
Аль-Монассар Хуссейн
Пол
30
€ 0.35 млн.
22
Christopher Baah
Пол
-
32
Ретеги Матео
Нап
26
€ 45 млн.
25
Отавио
Нап
30
€ 15 млн.
33
Киньонес Хулиан
Нап
28
€ 12 млн.
7
Аль-Аммар Турки
Нап
26
€ 1 млн.
71
Аль-Тани Мохамед
Нап
28
€ 0.9 млн.
18
Асири Хайтам
Нап
24
€ 0.325 млн.
9
Аль-Салем Абдулла
Нап
33
€ 0.25 млн.
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 7
