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    Аль-Таи - таблица

    Город Хаиль
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт altai.sa/
    Стадион Принц Абдул Азиз бин Муса
    Тренер Кресимир Резич
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