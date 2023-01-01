Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Аль-Таи - турнирная таблица

Хаиль
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принц Абдул Азиз бин Муса
Сайт:
http://altai.sa/
Тренер:
Кресимир Резич
Состав Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Наср
3
Аль-Ахли
4
Аль-Таавун
5
Аль-Иттихад
6
Аль-Иттифак
7
Аль-Шабаб
8
Аль-Фейха
9
Аль-Фат
10
Дамак
11
Халидж
12
Аль-Раед
13
Аль-Вахда
14
Аль-Рияд
15
Аль-Охдуд
16
Абха
17
Аль-Таи
18
Аль-Хазм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
31
3
0
101
22
79
96
34
26
4
4
100
42
58
82
34
19
8
7
66
35
31
65
34
16
12
6
51
33
18
60
34
16
6
12
62
54
8
54
34
12
12
10
43
34
9
48
34
12
8
14
44
42
2
44
34
11
11
12
44
52
-8
44
34
11
10
13
55
55
0
43
34
10
11
13
44
44
0
41
34
9
10
15
36
47
-11
37
34
9
10
15
41
49
-8
37
34
10
6
18
45
60
-15
36
34
8
11
15
33
57
-24
35
34
9
6
19
33
52
-19
33
34
9
5
20
37
86
-49
32
34
8
7
19
34
64
-30
31
34
4
12
18
34
75
-41
24
Команда
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Наср
3
Аль-Ахли
4
Аль-Таавун
5
Абха
6
Аль-Иттихад
7
Аль-Шабаб
8
Аль-Иттифак
9
Дамак
10
Аль-Фат
11
Аль-Вахда
12
Аль-Таи
13
Аль-Охдуд
14
Аль-Рияд
15
Аль-Раед
16
Аль-Фейха
17
Халидж
18
Аль-Хазм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
50
9
41
49
17
12
3
2
50
23
27
39
17
11
4
2
28
10
18
37
17
9
4
4
28
17
11
31
17
9
3
5
22
30
-8
30
17
9
2
6
33
32
1
29
17
8
3
6
30
22
8
27
17
6
7
4
22
19
3
25
17
6
6
5
26
19
7
24
17
6
5
6
28
25
3
23
17
6
4
7
31
28
3
22
17
6
4
7
22
29
-7
22
17
6
1
10
20
25
-5
19
17
4
7
6
15
22
-7
19
17
5
4
8
20
25
-5
19
17
4
7
6
18
23
-5
19
17
3
6
8
19
26
-7
15
17
3
5
9
17
40
-23
14
Команда
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Наср
3
Аль-Таавун
4
Аль-Ахли
5
Аль-Фейха
6
Аль-Иттихад
7
Аль-Иттифак
8
Халидж
9
Аль-Фат
10
Аль-Раед
11
Аль-Шабаб
12
Дамак
13
Аль-Рияд
14
Аль-Охдуд
15
Аль-Вахда
16
Аль-Хазм
17
Аль-Таи
18
Абха
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
51
13
38
47
17
14
1
2
50
19
31
43
17
7
8
2
23
16
7
29
17
8
4
5
38
25
13
28
17
7
4
6
26
29
-3
25
17
7
4
6
29
22
7
25
17
6
5
6
21
15
6
23
17
6
4
7
17
21
-4
22
17
5
5
7
27
30
-3
20
17
4
6
7
21
24
-3
18
17
4
5
8
14
20
-6
17
17
4
5
8
18
25
-7
17
17
4
4
9
18
35
-17
16
17
3
5
9
13
27
-14
14
17
4
2
11
14
32
-18
14
17
1
7
9
17
35
-18
10
17
2
3
12
12
35
-23
9
17
0
2
15
15
56
-41
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
4
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
3
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
10
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+