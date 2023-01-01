Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
31
3
0
101
22
79
96
34
26
4
4
100
42
58
82
34
19
8
7
66
35
31
65
34
16
12
6
51
33
18
60
34
16
6
12
62
54
8
54
34
12
12
10
43
34
9
48
34
12
8
14
44
42
2
44
34
11
11
12
44
52
-8
44
34
11
10
13
55
55
0
43
34
10
11
13
44
44
0
41
34
9
10
15
36
47
-11
37
34
9
10
15
41
49
-8
37
34
10
6
18
45
60
-15
36
34
8
11
15
33
57
-24
35
34
9
6
19
33
52
-19
33
34
9
5
20
37
86
-49
32
34
8
7
19
34
64
-30
31
34
4
12
18
34
75
-41
24
Команда
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
16
1
0
50
9
41
49
17
12
3
2
50
23
27
39
17
11
4
2
28
10
18
37
17
9
4
4
28
17
11
31
17
9
3
5
22
30
-8
30
17
9
2
6
33
32
1
29
17
8
3
6
30
22
8
27
17
6
7
4
22
19
3
25
17
6
6
5
26
19
7
24
17
6
5
6
28
25
3
23
17
6
4
7
31
28
3
22
17
6
4
7
22
29
-7
22
17
6
1
10
20
25
-5
19
17
4
7
6
15
22
-7
19
17
5
4
8
20
25
-5
19
17
4
7
6
18
23
-5
19
17
3
6
8
19
26
-7
15
17
3
5
9
17
40
-23
14
Команда
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
51
13
38
47
17
14
1
2
50
19
31
43
17
7
8
2
23
16
7
29
17
8
4
5
38
25
13
28
17
7
4
6
26
29
-3
25
17
7
4
6
29
22
7
25
17
6
5
6
21
15
6
23
17
6
4
7
17
21
-4
22
17
5
5
7
27
30
-3
20
17
4
6
7
21
24
-3
18
17
4
5
8
14
20
-6
17
17
4
5
8
18
25
-7
17
17
4
4
9
18
35
-17
16
17
3
5
9
13
27
-14
14
17
4
2
11
14
32
-18
14
17
1
7
9
17
35
-18
10
17
2
3
12
12
35
-23
9
17
0
2
15
15
56
-41
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире