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    Аль-Таи - состав

    Город Хаиль
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига Сауд
    Сайт altai.sa/
    Стадион Принц Абдул Азиз бин Муса
    Тренер Кресимир Резич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    32 Фай Коллинс Камерун Защ 30 0 0 0 0 0 -
    20 Бауэр Роберт Германия Пол 28 0 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 1, нападающих: 0
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