Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ядро - турнирная таблица

Санкт-Петербург
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fc-yadro.ru/
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ленинградец
2
Текстильщик
3
Звезда
4
Муром
5
Чертаново
6
Зоркий
7
Торпедо Вл
8
Енисей-М
9
Балтика-2
10
Спартак К
11
Луки-Энергия
12
Динамо Вг
13
Зенит-2
14
Торпедо-2
15
Динамо-2
16
Динамо СПб
17
Тверь
18
Химик
19
Ядро
20
Родина-М
21
Электрон
22
Знамя Труда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
16
3
1
48
11
37
51
20
13
3
4
40
15
25
42
20
11
8
1
40
16
24
41
20
12
3
5
34
14
20
39
20
11
3
6
38
25
13
36
20
9
5
6
32
21
11
32
20
8
5
7
24
30
-6
29
20
8
5
7
40
30
10
29
20
7
8
5
25
19
6
29
20
7
7
6
27
24
3
28
20
8
3
9
23
30
-7
27
20
8
3
9
21
30
-9
27
20
7
6
7
31
31
0
27
20
7
6
7
20
27
-7
27
20
7
3
10
26
34
-8
24
20
5
8
7
24
24
0
23
20
6
4
10
21
22
-1
22
20
5
6
9
20
25
-5
21
20
3
6
11
25
35
-10
15
20
3
4
13
13
44
-31
13
20
3
4
13
13
53
-40
13
20
2
5
13
13
38
-25
11
Группа A
1
Спартак К
2
Торпедо Вл
3
Муром
4
Динамо Вг
5
Чертаново
6
Ленинградец
7
Зоркий
8
Балтика-2
9
Текстильщик
10
Луки-Энергия
11
Звезда
12
Енисей-М
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
4
-2
0
4
-2
6
10
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
1
1
5
12
-7
1
2
-1
3
0
3
6
-3
0
2
-1
2
1
0
3
-3
-1
2
-1
2
1
-7
1
-8
-1
2
-2
2
2
-3
10
-13
-4
2
-1
-2
5
-8
6
-14
-5
2
-3
3
2
-3
5
-8
-6
2
-4
1
5
-7
12
-19
-11
2
-5
-1
8
-10
17
-27
-16
2
-5
-1
8
-9
21
-30
-16
Группа B
1
Химик
2
Зенит-2
3
Динамо СПб
4
Родина-М
5
Динамо-2
6
Торпедо-2
7
Знамя Труда
8
Тверь
9
Ядро
10
Электрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
19
10
9
20
10
5
4
1
16
11
5
19
10
5
2
3
14
14
0
17
10
4
4
2
10
9
1
16
10
4
3
3
22
10
12
15
10
4
2
4
19
14
5
14
10
3
5
2
12
10
2
14
10
3
1
6
11
13
-2
10
10
2
2
6
10
17
-7
8
10
1
1
8
7
32
-25
4
Команда
1
Ленинградец
2
Текстильщик
3
Муром
4
Звезда
5
Динамо Вг
6
Луки-Энергия
7
Чертаново
8
Зенит-2
9
Зоркий
10
Химик
11
Динамо СПб
12
Спартак К
13
Тверь
14
Динамо-2
15
Торпедо-2
16
Торпедо Вл
17
Енисей-М
18
Балтика-2
19
Ядро
20
Родина-М
21
Электрон
22
Знамя Труда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
31
8
23
27
10
8
2
0
23
5
18
26
10
8
1
1
21
4
17
25
10
6
4
0
21
7
14
22
10
6
1
3
13
12
1
19
10
6
0
4
14
13
1
18
10
5
3
2
16
9
7
18
10
4
5
1
22
13
9
17
10
5
1
4
19
10
9
16
10
5
1
4
15
14
1
16
10
4
3
3
13
9
4
15
10
4
3
3
12
9
3
15
10
4
1
5
12
12
0
13
10
4
1
5
17
18
-1
13
10
3
4
3
8
12
-4
13
10
3
4
3
11
13
-2
13
10
3
4
3
23
16
7
13
10
3
3
4
10
6
4
12
10
2
4
4
13
17
-4
10
10
2
3
5
6
12
-6
9
10
2
3
5
8
23
-15
9
10
1
3
6
8
20
-12
6
Группа 1
1
Спартак К
2
Динамо Вг
3
Торпедо Вл
4
Текстильщик
5
Зоркий
6
Балтика-2
7
Муром
8
Ленинградец
9
Чертаново
10
Енисей-М
11
Луки-Энергия
12
Звезда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
0
-3
-1
-6
-8
2
-3
-4
-2
2
-4
-3
-7
4
-4
-4
-1
-3
0
-5
-3
-2
-6
-4
-3
1
-2
-6
-3
-3
-8
-4
-3
0
-1
-8
-1
-7
-9
-4
-2
-4
2
-10
1
-11
-10
-4
-3
-1
0
-3
4
-7
-10
-4
-4
0
0
-16
-3
-13
-12
-4
-5
0
1
-15
-1
-14
-15
-4
-5
-1
2
-16
1
-17
-16
-4
-5
-2
3
-14
5
-19
-17
-4
-5
-2
3
-16
2
-18
-17
Группа 2
1
Динамо СПб
2
Зенит-2
3
Химик
4
Торпедо-2
5
Динамо-2
6
Знамя Труда
7
Родина-М
8
Тверь
9
Ядро
10
Электрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
5
7
-2
9
5
2
3
0
8
4
4
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
12
8
4
7
5
2
1
2
15
6
9
7
5
1
3
1
5
6
-1
6
5
1
2
2
1
4
-3
5
5
1
0
4
7
9
-2
3
5
1
0
4
5
9
-4
3
5
0
1
4
4
12
-8
1
Команда
1
Ленинградец
2
Звезда
3
Чертаново
4
Балтика-2
5
Текстильщик
6
Торпедо Вл
7
Енисей-М
8
Зоркий
9
Муром
10
Торпедо-2
11
Спартак К
12
Динамо-2
13
Зенит-2
14
Тверь
15
Луки-Энергия
16
Динамо Вг
17
Динамо СПб
18
Ядро
19
Знамя Труда
20
Химик
21
Родина-М
22
Электрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
17
3
14
24
10
5
4
1
19
9
10
19
10
6
0
4
22
16
6
18
10
4
5
1
15
13
2
17
10
5
1
4
17
10
7
16
10
5
1
4
13
17
-4
16
10
5
1
4
17
14
3
16
10
4
4
2
13
11
2
16
10
4
2
4
13
10
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
10
3
4
3
15
15
0
13
10
3
2
5
9
16
-7
11
10
3
1
6
9
18
-9
10
10
2
3
5
9
10
-1
9
10
2
3
5
9
17
-8
9
10
2
2
6
8
18
-10
8
10
1
5
4
11
15
-4
8
10
1
2
7
12
18
-6
5
10
1
2
7
5
18
-13
5
10
0
5
5
5
11
-6
5
10
1
1
8
7
32
-25
4
10
1
1
8
5
30
-25
4
Группа 1
1
Спартак К
2
Чертаново
3
Муром
4
Балтика-2
5
Торпедо Вл
6
Динамо Вг
7
Ленинградец
8
Луки-Энергия
9
Зоркий
10
Енисей-М
11
Текстильщик
12
Звезда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
1
-3
-2
-4
-8
4
0
-4
-3
0
-1
-10
-4
-6
-9
-4
-3
-1
0
-5
6
-11
-10
-4
-3
-3
2
-12
-1
-11
-12
-4
-4
0
0
-9
-4
-5
-12
-4
-4
0
0
-6
1
-7
-12
-4
-5
0
1
-17
-1
-16
-15
-4
-5
0
1
-13
-1
-12
-15
-4
-5
0
1
-15
3
-18
-15
-4
-5
-4
5
-13
10
-23
-19
-4
-7
1
2
-17
0
-17
-20
-4
-6
-3
5
-19
8
-27
-21
Группа 2
1
Химик
2
Родина-М
3
Зенит-2
4
Динамо-2
5
Динамо СПб
6
Знамя Труда
7
Тверь
8
Торпедо-2
9
Ядро
10
Электрон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
5
6
12
5
3
2
0
9
5
4
11
5
3
1
1
8
7
1
10
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
1
2
4
4
0
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
1
2
2
5
8
-3
5
5
1
0
4
3
20
-17
3

❗Ленинградец: -26

❗Муром: -21

❗Текстильщик: -22

❗Чертаново: -23

❗Спартак К: -13

❗Торпедо Вл: -21

❗Звезда: -22

❗Зоркий: -20

❗Балтика-2: -17

❗Динамо Вг: -16

❗Луки-Энергия: -21

❗Енисей-М: -19

❗Динамо СПб: -8

❗Зенит-2: -10

❗Химик: -11

❗Торпедо-2: -15

❗Динамо-2: -13

❗Тверь: -8

❗Ядро: -8

❗Родина-М: -6

❗Знамя Труда: -4

❗Электрон: -3

❗Тверь: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
26
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+