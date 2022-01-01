Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
16
3
1
48
11
37
51
20
13
3
4
40
15
25
42
20
11
8
1
40
16
24
41
20
12
3
5
34
14
20
39
20
11
3
6
38
25
13
36
20
9
5
6
32
21
11
32
20
8
5
7
24
30
-6
29
20
8
5
7
40
30
10
29
20
7
8
5
25
19
6
29
20
7
7
6
27
24
3
28
20
8
3
9
23
30
-7
27
20
8
3
9
21
30
-9
27
20
7
6
7
31
31
0
27
20
7
6
7
20
27
-7
27
20
7
3
10
26
34
-8
24
20
5
8
7
24
24
0
23
20
6
4
10
21
22
-1
22
20
5
6
9
20
25
-5
21
20
3
6
11
25
35
-10
15
20
3
4
13
13
44
-31
13
20
3
4
13
13
53
-40
13
20
2
5
13
13
38
-25
11
Группа A
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
4
-2
0
4
-2
6
10
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
0
1
1
5
12
-7
1
2
-1
3
0
3
6
-3
0
2
-1
2
1
0
3
-3
-1
2
-1
2
1
-7
1
-8
-1
2
-2
2
2
-3
10
-13
-4
2
-1
-2
5
-8
6
-14
-5
2
-3
3
2
-3
5
-8
-6
2
-4
1
5
-7
12
-19
-11
2
-5
-1
8
-10
17
-27
-16
2
-5
-1
8
-9
21
-30
-16
Группа B
1
2
4
5
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
19
10
9
20
10
5
4
1
16
11
5
19
10
5
2
3
14
14
0
17
10
4
4
2
10
9
1
16
10
4
3
3
22
10
12
15
10
4
2
4
19
14
5
14
10
3
5
2
12
10
2
14
10
3
1
6
11
13
-2
10
10
2
2
6
10
17
-7
8
10
1
1
8
7
32
-25
4
Команда
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
0
1
31
8
23
27
10
8
2
0
23
5
18
26
10
8
1
1
21
4
17
25
10
6
4
0
21
7
14
22
10
6
1
3
13
12
1
19
10
6
0
4
14
13
1
18
10
5
3
2
16
9
7
18
10
4
5
1
22
13
9
17
10
5
1
4
19
10
9
16
10
5
1
4
15
14
1
16
10
4
3
3
13
9
4
15
10
4
3
3
12
9
3
15
10
4
1
5
12
12
0
13
10
4
1
5
17
18
-1
13
10
3
4
3
8
12
-4
13
10
3
4
3
11
13
-2
13
10
3
4
3
23
16
7
13
10
3
3
4
10
6
4
12
10
2
4
4
13
17
-4
10
10
2
3
5
6
12
-6
9
10
2
3
5
8
23
-15
9
10
1
3
6
8
20
-12
6
Группа 1
5
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
0
-3
-1
-6
-8
2
-3
-4
-2
2
-4
-3
-7
4
-4
-4
-1
-3
0
-5
-3
-2
-6
-4
-3
1
-2
-6
-3
-3
-8
-4
-3
0
-1
-8
-1
-7
-9
-4
-2
-4
2
-10
1
-11
-10
-4
-3
-1
0
-3
4
-7
-10
-4
-4
0
0
-16
-3
-13
-12
-4
-5
0
1
-15
-1
-14
-15
-4
-5
-1
2
-16
1
-17
-16
-4
-5
-2
3
-14
5
-19
-17
-4
-5
-2
3
-16
2
-18
-17
Группа 2
2
3
5
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
5
7
-2
9
5
2
3
0
8
4
4
9
5
2
2
1
8
5
3
8
5
2
1
2
12
8
4
7
5
2
1
2
15
6
9
7
5
1
3
1
5
6
-1
6
5
1
2
2
1
4
-3
5
5
1
0
4
7
9
-2
3
5
1
0
4
5
9
-4
3
5
0
1
4
4
12
-8
1
Команда
2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
17
3
14
24
10
5
4
1
19
9
10
19
10
6
0
4
22
16
6
18
10
4
5
1
15
13
2
17
10
5
1
4
17
10
7
16
10
5
1
4
13
17
-4
16
10
5
1
4
17
14
3
16
10
4
4
2
13
11
2
16
10
4
2
4
13
10
3
14
10
4
2
4
12
15
-3
14
10
3
4
3
15
15
0
13
10
3
2
5
9
16
-7
11
10
3
1
6
9
18
-9
10
10
2
3
5
9
10
-1
9
10
2
3
5
9
17
-8
9
10
2
2
6
8
18
-10
8
10
1
5
4
11
15
-4
8
10
1
2
7
12
18
-6
5
10
1
2
7
5
18
-13
5
10
0
5
5
5
11
-6
5
10
1
1
8
7
32
-25
4
10
1
1
8
5
30
-25
4
Группа 1
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
-4
1
-3
-2
-4
-8
4
0
-4
-3
0
-1
-10
-4
-6
-9
-4
-3
-1
0
-5
6
-11
-10
-4
-3
-3
2
-12
-1
-11
-12
-4
-4
0
0
-9
-4
-5
-12
-4
-4
0
0
-6
1
-7
-12
-4
-5
0
1
-17
-1
-16
-15
-4
-5
0
1
-13
-1
-12
-15
-4
-5
0
1
-15
3
-18
-15
-4
-5
-4
5
-13
10
-23
-19
-4
-7
1
2
-17
0
-17
-20
-4
-6
-3
5
-19
8
-27
-21
Группа 2
1
2
3
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
11
5
6
12
5
3
2
0
9
5
4
11
5
3
1
1
8
7
1
10
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
2
1
7
4
3
8
5
2
1
2
4
4
0
7
5
2
1
2
7
6
1
7
5
1
2
2
5
8
-3
5
5
1
0
4
3
20
-17
3
❗Ленинградец: -26
❗Муром: -21
❗Текстильщик: -22
❗Чертаново: -23
❗Спартак К: -13
❗Торпедо Вл: -21
❗Звезда: -22
❗Зоркий: -20
❗Балтика-2: -17
❗Динамо Вг: -16
❗Луки-Энергия: -21
❗Енисей-М: -19
❗Динамо СПб: -8
❗Зенит-2: -10
❗Химик: -11
❗Торпедо-2: -15
❗Динамо-2: -13
❗Тверь: -8
❗Ядро: -8
❗Родина-М: -6
❗Знамя Труда: -4
❗Электрон: -3
❗Тверь: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире