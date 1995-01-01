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    Ядро - результаты

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fc-yadro.ru/
    Стадион Нова Арена
    Тренер Александр Куртеян
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Ядро 4:1 Родина-М
    21 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Звезда 3:2 Ядро
    20 тур
    		5 ноября, суббота 11:00 Енисей-М 2:2 Ядро
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Ядро 0:2 Электрон
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Зоркий 4:2 Ядро
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Ядро 1:1 Луки-Энергия
    16 тур
    		15 октября, суббота 18:00 Ленинградец 3:1 Ядро
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Ядро 1:3 Зенит-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 14:00 Ядро 2:2 Динамо СПб
    12 тур
    		22 сентября, четверг 14:00 Балтика-БФУ 0:0 Ядро
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Ядро 1:1 Звезда
    10 тур
    		10 сентября, суббота 14:00 Ядро 0:3 Енисей-М
    9 тур
    		5 сентября, понедельник 19:00 Электрон 1:4 Ядро
    8 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Ядро 2:1 Зоркий
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Луки-Энергия 1:0 Ядро
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Ядро 0:1 Ленинградец
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Зенит-2 2:1 Ядро
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:0 Ядро
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 14:00 Ядро 2:2 Балтика-БФУ
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Родина-М 1:0 Ядро
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