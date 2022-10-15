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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Ленинградец - Ядро
Ленинградец - Ядро: обзор матча 15 октября 2022
Ленинградец
15.10.2022, суббота, 18:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ядро
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Статистика матча Ленинградец - Ядро
1
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0
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1
1
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Информация о матче
Стадион:
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