Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Ядро
Звезда - Ядро: обзор матча 09 ноября 2022
Звезда
09.11.2022, среда, 16:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур
3 : 2
Завершен
Ядро
47'
М. Андреев (П)
50'
М. Андреев
23'
Н. Танков
34'
Н. Танков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Ядро
Замена
П. Кудряшов
️️️️
М. Андреев
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Андреев
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Андреев
47'
34'
ГОЛ! 0:2!
Н. Танков
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Танков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
27
Александр Зюзин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Ядро
94
Владимир Малышев
ВР
13
Егор Лядинский
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
44
Данила Дятлов
ПЗ
8
Владимир Ульдяков
ОП
19
Лев Титов
ОП
13
Макс Жестарев
АП
21
Даниил Смецкий
ПВ
22
Ярослав Шаталин
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Звезда
90
Владимир Мухин
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
15
Матвей Елизаров
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Ядро
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
20
Андрей Пантюхин
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-2-2-3
30
Пшеничников
5
Смирнов
29
Игнатович
19
Комбаров
46
Першин
6
Великородный
22
Иванов
27
Зюзин
14
Салтыков
77
Андреев
21
Евсютин
4-2-2-2
94
Малышев
44
Дятлов
89
Масальский
55
Букштан
13
Лядинский
8
Ульдяков
19
Титов
21
Смецкий
13
Жестарев
7
Танков
22
Шаталин
77
Андреев
29
Кудряшов
29
Кудряшов
77
Андреев
Остались в запасе
Звезда
Ядро
24
Андрей Орлов
ОП
90
Владимир Мухин
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
15
Матвей Елизаров
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
20
Андрей Пантюхин
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Остались в запасе
24
Андрей Орлов
ОП
90
Владимир Мухин
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
15
Матвей Елизаров
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
7
Дмитрий Суконкин
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
20
Андрей Пантюхин
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Звезда - Ядро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Информация о матче
Главный судья:
Илья Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Савин (Санкт-Петербург)
Вячеслав Сливчук (Энгельс)
Резервный судья:
Максим Глазьев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Константин Барсуков (Одинцово)
Стадион:
Кировец
Новости команд
Все
Звезда
Ядро
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
Тренер «Электрона» станцевал в раздевалке после победы над «Ядром» Горшкова
2022.10.30 19:21
Стало известно, с кем сыграет «Амкал» в 1/64 финала Кубка России
2022.08.31 14:59
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+