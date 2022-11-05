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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Ядро
Енисей-М - Ядро: обзор матча 05 ноября 2022
Енисей-М
05.11.2022, суббота, 11:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ядро
38'
В. Луташев
49'
В. Луташев
45'
Н. Танков
57'
Я. Шаталин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей-М - Ядро
90'
Желтая карточка
Е. Лядинский
90'
Замена
Н. Баландин
️️️️
Д. Смецкий
Замена
Т. Белошапкин
️️️️
В. Луташев
85'
84'
Замена
С. Аксанов
️️️️
М. Жестарев
74'
Замена
С. Матяш
️️️️
Я. Шаталин
74'
Замена
А. Пантюхин
️️️️
Н. Танков
Замена
Н. Шестаков
️️️️
А. Рукас
74'
Замена
И. Михаленко
️️️️
Д. Самойлов
64'
57'
ГОЛ! 2:2!
Я. Шаталин
55'
Желтая карточка
В. Ульдяков
ГОЛ! 2:1!
В. Луташев
49'
Замена
Н. Богатырев
️️️️
С. Чибисов
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Н. Танков
ГОЛ! 1:0!
В. Луташев
38'
Пенальти не реализован!
Е. Песиков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Александр Егоров
ПЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
97
Владислав Скавыш
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Илья Грицак
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Ядро
94
Владимир Малышев
ВР
13
Егор Лядинский
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
44
Данила Дятлов
ПЗ
8
Владимир Ульдяков
ОП
19
Лев Титов
ОП
13
Макс Жестарев
АП
21
Даниил Смецкий
ПВ
7
Никита Танков
ЦФ
22
Ярослав Шаталин
ЦФ
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
82
Илья Михаленко
ЦЗ
20
Никита Шестаков
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
85
Артем Мальфанов
ЛВ
53
Денис Чуркин
ЦП
74
Константин Козлов
ПВ
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
88
Тимофей Белошапкин
ЦФ
72
Мехром Мадаминов
ЦФ
Ядро
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
89
Николай Баландин
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
20
Андрей Пантюхин
АП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Ребров
47
Савицкий
77
Егоров
6
Рукас
14
Чибисов
97
Скавыш
77
Самойлов
9
Песиков
7
Грицак
36
Луташев
8
Канаплин
4-2-2-2
94
Малышев
44
Дятлов
89
Масальский
55
Букштан
13
Лядинский
8
Ульдяков
19
Титов
21
Смецкий
13
Жестарев
22
Шаталин
7
Танков
77
Самойлов
82
Михаленко
82
Михаленко
77
Самойлов
6
Рукас
20
Шестаков
20
Шестаков
6
Рукас
14
Чибисов
55
Богатырев
55
Богатырев
14
Чибисов
36
Луташев
88
Белошапкин
88
Белошапкин
36
Луташев
21
Смецкий
89
Баландин
89
Баландин
21
Смецкий
13
Жестарев
11
Аксанов
11
Аксанов
13
Жестарев
7
Танков
20
Пантюхин
20
Пантюхин
7
Танков
22
Шаталин
10
Матяш
10
Матяш
22
Шаталин
Остались в запасе
Енисей-М
Ядро
89
Андрей Широков
ВР
53
Денис Чуркин
ЦП
85
Артем Мальфанов
ЛВ
74
Константин Козлов
ПВ
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
72
Мехром Мадаминов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
53
Денис Чуркин
ЦП
85
Артем Мальфанов
ЛВ
74
Константин Козлов
ПВ
77
Максим Галиев
ПВ
85
Артем Шевченко
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
72
Мехром Мадаминов
ЦФ
Остались в запасе
16
Кирилл Рогов
ВР
94
Михаил Слепов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Енисей-М - Ядро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Информация о матче
Главный судья:
Артём Петренко
(Новосибирск)
Помощники судьи:
Никита Винокуров (Алтайский край)
Александр Рыков (Томск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Евгений Рассказов (Курган)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Посещаемость:
197 из 3000 зрителей (6%)
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