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Таджикистан. Высшая лига
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    Таджикистан. Высшая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Таджикистан. Высшая лига 2024, 3 тур
    21 апреля, воскресенье 16:00 Регар-ТадАЗ 0:0 Худжанд
    20 апреля, суббота 18:00 ЦСКА Дш 0:0 Равшан
    20 апреля, суббота 18:00 Истиклол 6:0 Куктош
    20 апреля, суббота 15:00 Баркчи 1:0 Хатлон
    19 апреля, пятница 17:00 Панджшер 1:3 Истаравшан
    19 апреля, пятница 14:30 Хосилот 1:2 Эсхата
    Таджикистан. Высшая лига 2024, 2 тур
    14 апреля, воскресенье 14:00 Равшан 2:0 Панджшер
    14 апреля, воскресенье 14:00 Истаравшан 1:1 Баркчи
    13 апреля, суббота 14:00 Эсхата 0:3 ЦСКА Дш
    12 апреля, пятница 14:00 Куктош 0:0 Регар-ТадАЗ
    12 апреля, пятница 14:00 Худжанд 1:1 Хосилот
    Таджикистан. Высшая лига 2024, 13 тур
    13 апреля, суббота 16:00 Истиклол 3:0 Хатлон
    Таджикистан. Высшая лига 2024, 1 тур
    7 апреля, воскресенье 17:00 Хосилот 2:0 Куктош
    7 апреля, воскресенье 14:00 Истиклол 3:1 Истаравшан
    7 апреля, воскресенье 14:00 Панджшер 1:3 ЦСКА Дш
    6 апреля, суббота 17:00 Регар-ТадАЗ 2:0 Хатлон
    6 апреля, суббота 14:00 Худжанд 2:1 Эсхата
    6 апреля, суббота 14:00 Баркчи 3:3 Равшан
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