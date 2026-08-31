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«Акрон» – «Локомотив»: кто победит в матче 3-го тура группового этапа Кубка России 2026/2027

31 августа 2026 9:00
Акрон - Локомотив
01 сент. 2026, вторник 16:15 | Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Победа «Локомотива»
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Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Акроном» и московским «Локомотивом» пройдет 1 сентября. Обе команды встречались в чемпионате всего три недели назад – тогда игра завершилась вничью 0:0. При этом «Локомотив» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает «Акрону» в восьми последних матчах, но при этом сам находится в кризисе с тремя поражениями подряд. Сможет ли «Акрон» воспользоваться проблемами соперника и прервать безвыигрышную серию в очных встречах или «Локомотив» переломит свою неудачную серию и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Акрон» подходит к игре с пониманием, что у него есть шанс на успех – «Локомотив» проиграл три последних матча и выглядит уязвимо. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а также забивали в последней очной встрече с «Локомотивом» (1:3 в Кубке России 2025). Однако «Акрон» не выигрывает в пяти последних домашних матчах, что создает психологическое давление. Оборона тольяттинцев пропускает в среднем 1,6 гола за игру, что дает гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Локомотивом» у «Акрона» отрицательная статистика – две победы, две ничьи и шесть поражений, а также серия из восьми матчей без побед над железнодорожниками. Домашнее поле может помочь, но историческое преимущество соперника давит на психологию.

«Локомотив» переживает кризис – команда проиграла три последних матча (включая поражение от «Динамо» и ЦСКА) и находится в психологической яме. Однако в очных встречах с «Акроном» железнодорожники чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в восьми последних матчах против этого соперника и забивают в семи из девяти последних встреч. В атаке «Локомотив» действует слабо – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, что значительно ниже обычного уровня. Оборона железнодорожников также небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, причeм команда пропускает в четырeх последних матчах. Однако в очных встречах с «Акроном» «Локомотив» традиционно доминирует, что может помочь переломить кризисную серию.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Локомотив», несмотря на его кризис. Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах и забивают «Акрону» в большинстве матчей, тогда как хозяева не могут обыграть «Локомотив» уже восемь матчей подряд и слабо выступают дома. Вероятнее всего, «Локомотив» прервет свою неудачную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Локомотив» имеет солидный перевес – шесть побед против двух у «Акрона» при двух ничьих. При этом «Локомотив» не проигрывает «Акрону» в восьми последних матчах и забивает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма железнодорожников оставляет желать лучшего (три поражения подряд), но именно очная статистика и класс игроков дают «Локомотиву» преимущество. «Акрон» же не выигрывает в пяти последних домашних матчах, что добавляет уверенности гостям.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 5 (45%)
Побед - 6 (55%)
8
Забитых мячей
23
0.73
В среднем за матч
2.09
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
5 : 1
22.03.2026
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 4 тур
Локомотив
1 : 1
13.10.2026
Акрон
Россия. Кубок, 4 тур
Локомотив
1 : 1
13.10.2026
Акрон
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
0 : 0
08.08.2026
Акрон
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 0
11.07.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
5 : 1
22.03.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Акрон
1 : 1
26.10.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 4 тур
Акрон
1 : 3
16.09.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 3 тур
Локомотив
2 : 0
28.08.2025
Акрон
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Акрон
1 : 4
24.05.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
3 : 2
20.07.2024
Акрон
Россия. Кубок, 1/4 финала
Акрон
1 : 1
14.03.2023
Локомотив
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
3
Пауло Витор
ЛЗ
89
Денис Попенков
ЛЗ
80
Хетаг Хосонов
ЛЗ
47
Егор Ведерников
ПЗ
15
Стефан Лончар
ЛП
81
Никита Базилевский
ЛП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
67
Никита Платон
ПП
69
Арсений Дмитриев
ПП
39
Назар Макеев
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
47
Данила Годяев
ЛЗ
45
Александр Сильянов
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЛЗ
6
Сергей Бабкин
ПЗ
85
Евгений Морозов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛП
88
Михаил Щетинин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
ПП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
99
Дуду Родригес
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
98
Роман Волочай
ЦЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
11
Беншимоль
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦЗ
33
Максим Холодов
ЦЗ
6
Karlen Hovhannisyan
ПП
Локомотив
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
16
Даниил Веселов
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЦЗ
63
Владислав Голубев
ЦЗ
4-5-1
32
Тереховский
80
Хосонов
3
Витор
89
Попенков
47
Ведерников
81
Базилевский
67
Платон
15
Лончар
8
Бистрович
69
Дмитриев
39
Макеев
3-2-3-1
22
Лантратов
85
Морозов
47
Годяев
45
Сильянов
24
Ненахов
23
Монтес
7
Бакаев
88
Щетинин
19
Руденко
11
Раков
Беншимоль
99
Родригес
99
Родригес
Беншимоль
15
Лончар
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
15
Лончар
67
Платон
11
Беншимоль
11
Беншимоль
67
Платон
8
Бистрович
22
Марадишвили
22
Марадишвили
8
Бистрович
81
Базилевский
6
Hovhannisyan
6
Hovhannisyan
81
Базилевский
24
Ненахов
74
Чевардин
74
Чевардин
24
Ненахов
88
Щетинин
8
Коваленко
8
Коваленко
88
Щетинин
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
11
Раков
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Раков
19
Руденко
63
Голубев
63
Голубев
19
Руденко
Остались в запасе
Акрон
Локомотив
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
98
Роман Волочай
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
33
Максим Холодов
ЦЗ
Главный тренер
Срджан Благоевич
16
Даниил Веселов
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ЦЗ
98
Роман Волочай
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
72
Марат Хаметов
ЦЗ
33
Максим Холодов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ЦЗ
1
Антон Митрюшкин
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
99
Руслан Мялковский
ЦЗ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Михаил Галактионов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Локомотива». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Акрону» и, несмотря на кризис, сохраняют класс, тогда как хозяева не могут обыграть «Локомотив» уже восемь матчей подряд и слабо выступают дома. Рекомендуемая ставка – победа «Локомотива» с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» состоится 1 сентября и начнется в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

«Акрон» – «Локомотив»: смотреть онлайн.

1.93
Победа «Локомотива»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Локомотив Акрон
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