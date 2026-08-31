Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Акроном» и московским «Локомотивом» пройдет 1 сентября. Обе команды встречались в чемпионате всего три недели назад – тогда игра завершилась вничью 0:0. При этом «Локомотив» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает «Акрону» в восьми последних матчах, но при этом сам находится в кризисе с тремя поражениями подряд. Сможет ли «Акрон» воспользоваться проблемами соперника и прервать безвыигрышную серию в очных встречах или «Локомотив» переломит свою неудачную серию и подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Акрон» подходит к игре с пониманием, что у него есть шанс на успех – «Локомотив» проиграл три последних матча и выглядит уязвимо. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а также забивали в последней очной встрече с «Локомотивом» (1:3 в Кубке России 2025). Однако «Акрон» не выигрывает в пяти последних домашних матчах, что создает психологическое давление. Оборона тольяттинцев пропускает в среднем 1,6 гола за игру, что дает гостям хорошие шансы на гол. В очных встречах с «Локомотивом» у «Акрона» отрицательная статистика – две победы, две ничьи и шесть поражений, а также серия из восьми матчей без побед над железнодорожниками. Домашнее поле может помочь, но историческое преимущество соперника давит на психологию.

«Локомотив» переживает кризис – команда проиграла три последних матча (включая поражение от «Динамо» и ЦСКА) и находится в психологической яме. Однако в очных встречах с «Акроном» железнодорожники чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в восьми последних матчах против этого соперника и забивают в семи из девяти последних встреч. В атаке «Локомотив» действует слабо – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, что значительно ниже обычного уровня. Оборона железнодорожников также небезупречна – пропускают в среднем 1,2 гола за игру, причeм команда пропускает в четырeх последних матчах. Однако в очных встречах с «Акроном» «Локомотив» традиционно доминирует, что может помочь переломить кризисную серию.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Локомотив», несмотря на его кризис. Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах и забивают «Акрону» в большинстве матчей, тогда как хозяева не могут обыграть «Локомотив» уже восемь матчей подряд и слабо выступают дома. Вероятнее всего, «Локомотив» прервет свою неудачную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Локомотив» имеет солидный перевес – шесть побед против двух у «Акрона» при двух ничьих. При этом «Локомотив» не проигрывает «Акрону» в восьми последних матчах и забивает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма железнодорожников оставляет желать лучшего (три поражения подряд), но именно очная статистика и класс игроков дают «Локомотиву» преимущество. «Акрон» же не выигрывает в пяти последних домашних матчах, что добавляет уверенности гостям.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Локомотива». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Акрону» и, несмотря на кризис, сохраняют класс, тогда как хозяева не могут обыграть «Локомотив» уже восемь матчей подряд и слабо выступают дома. Рекомендуемая ставка – победа «Локомотива» с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» состоится 1 сентября и начнется в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».