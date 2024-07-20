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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Акрон
Локомотив - Акрон: обзор матча 20 июля 2024
Локомотив
20.07.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
28'
С. Пиняев
38'
А. Батраков
79'
Д. Воробьев
36'
С. Бакаев
40'
А. Эльдарушев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Акрон
Желтая карточка
А. Батраков
86'
82'
Замена
С. Грибов
️️️️
К. Данилин
82'
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Палиенко
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Н. Тикнизян
80'
Замена
В. Раков
️️️️
Д. Воробьев
80'
ГОЛ! 3:2!
Д. Воробьев
Пас отдал
В. Сарвели
79'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
С. Пиняев
69'
65'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Эльдарушев
65'
Замена
А. Дмитриев
️️️️
С. Бакаев
63'
Желтая карточка
Б. Димоски
59'
Замена
А. Джурасович
️️️️
М. Кузьмин
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
57'
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
57'
56'
Желтая карточка
М. Палиенко
45'
+1
Желтая карточка
К. Данилин
Желтая карточка
Д. Баринов
45'
+1
40'
ГОЛ! 2:2!
А. Эльдарушев
Пас отдал
С. Бакаев
ГОЛ! 2:1!
А. Батраков
Пас отдал
Д. Баринов
38'
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакаев
Пас отдал
А. Эльдарушев
ГОЛ! 1:0!
С. Пиняев
Пас отдал
Д. Воробьев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
5
Алекса Джурасович
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
24
Ненахов
9
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-1-3-2
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
15
Лончар
23
Данилин
99
Палиенко
6
Кузьмин
11
Эльдарушев
17
Бакаев
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
9
Пиняев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
9
Пиняев
23
Данилин
53
Грибов
53
Грибов
23
Данилин
17
Бакаев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
17
Бакаев
99
Палиенко
5
Москвичев
5
Москвичев
99
Палиенко
6
Кузьмин
5
Джурасович
5
Джурасович
6
Кузьмин
11
Эльдарушев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Локомотив
Акрон
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Локомотив - Акрон
2
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
328
445
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артем Любимов
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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