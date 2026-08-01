Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» пройдет 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу после трех стартовых туров, одержав три победы подряд, тогда как ярославцы пока идут на восьмой строчке, но при этом сохраняют впечатляющую 15-матчевую беспроигрышную серию в лиге. Встреча лидера турнира с одной из самых стабильных команд дивизиона обещает стать проверкой для атакующей мощи нижегородцев против оборонительной надежности и выездной выносливости «Шинника». Сможет ли «Нижний Новгород» продлить свою победную поступь, или гости прервут гегемонию хозяев на их поле?
Кто победит в матче
«Нижний Новгород» подходит к этому противостоянию в статусе главного открытия старта сезона. Команда демонстрирует невероятную результативность, забив 8 мячей в трех встречах – лучший показатель в турнире. Вячеслав Грулев оформил уже три гола в трех матчах и является главной ударной силой хозяев. Важно отметить, что нижегородцы забивают в каждом из последних восьми официальных матчей, а их средняя результативность в последних пяти играх достигает 2.20 гола за матч. При этом команда пропускает в каждой игре – в последних 15 матчах «Нижний Новгород» неизменно пропускает, что указывает на уязвимость в обороне. Тем не менее игра на своем поле и мощь в атаке делают хозяев очевидными фаворитами в глазах букмекеров, однако статистика пропущенных голов дает повод для сомнений.
«Шинник» в свою очередь является воплощением стабильности. Ярославцы не проигрывают в Первой лиге на протяжении 15 матчей, а с учетом всех турниров эта серия достигает 17 встреч. Гости также стабильно забивают – в 10 последних матчах чемпионата они обязательно поражали ворота соперников, а в очных противостояниях с «Нижним Новгородом» забивают в 11 из 12 последних встреч. Вадим Карпов с одним голом пока не является главной звездой, но команда действует системно и сбалансированно: в последних пяти матчах «Шинник» забивает в среднем 1.40 гола и пропускает всего 1.00 гола за игру. Важный психологический аспект – ярославцы не проигрывают в 5 из 6 последних выездных матчей против «Нижнего Новгорода». Это говорит о том, что гости умеют противостоять этому сопернику даже на его поле.
Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую атакующую статистику хозяев, их постоянные пропуски и феноменальная беспроигрышная серия «Шинника» уравновешивают шансы. Три последние очные победы «Нижнего Новгорода» в Первой лиге – весомый аргумент, но гости демонстрируют умение не проигрывать на выезде именно этому сопернику в долгосрочной перспективе. Учитывая, что обе команды обязательно забивают, а защита хозяев далека от идеала, наиболее вероятным видится ничейный исход, который позволит «Шиннику» продлить свою серию, а хозяевам – сохранить первое место, пусть и с потерей очков.
Форма и история личных встреч
Анализ последних матчей показывает, что «Нижний Новгород» подошел к игре в превосходной форме, выиграв все три стартовых тура с общей разницей мячей 8:4. «Шинник» же сохраняет уникальную беспроигрышную серию из 15 матчей в Первой лиге, но при этом три из четырех последних встреч завершились вничью, что говорит о некоторой потере победного тонуса. В очных противостояниях в рамках Первой лиги «Нижний Новгород» побеждает в трех последних матчах, однако в более широкой истории на выезде «Шинник» чувствует себя уверенно. Этот парадокс – текущее доминирование хозяев в личных встречах против исторической устойчивости гостей – создает интригу: удастся ли «Шиннику» переломить негативную серию очных матчей на фоне своей глобальной беспроигрышной серии, или «Нижний Новгород» продолжит демонстрировать превосходство над принципиальным соперником?
Прогноз на победителя
С учетом того, что «Шинник» не проигрывает в 15 матчах Первой лиги и стабильно забивает, а «Нижний Новгород» при всей своей атакующей мощи пропускает в каждой игре, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды обязаны забить, но хозяевам будет крайне сложно обыграть столь устойчивого соперника, особенно с учетом выездной статистики ярославцев против нижегородцев. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.85, который соответствует нашему прогнозу и предлагает высокую потенциальную доходность. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» состоится 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.