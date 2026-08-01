Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» пройдет 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу после трех стартовых туров, одержав три победы подряд, тогда как ярославцы пока идут на восьмой строчке, но при этом сохраняют впечатляющую 15-матчевую беспроигрышную серию в лиге. Встреча лидера турнира с одной из самых стабильных команд дивизиона обещает стать проверкой для атакующей мощи нижегородцев против оборонительной надежности и выездной выносливости «Шинника». Сможет ли «Нижний Новгород» продлить свою победную поступь, или гости прервут гегемонию хозяев на их поле?

Кто победит в матче

«Нижний Новгород» подходит к этому противостоянию в статусе главного открытия старта сезона. Команда демонстрирует невероятную результативность, забив 8 мячей в трех встречах – лучший показатель в турнире. Вячеслав Грулев оформил уже три гола в трех матчах и является главной ударной силой хозяев. Важно отметить, что нижегородцы забивают в каждом из последних восьми официальных матчей, а их средняя результативность в последних пяти играх достигает 2.20 гола за матч. При этом команда пропускает в каждой игре – в последних 15 матчах «Нижний Новгород» неизменно пропускает, что указывает на уязвимость в обороне. Тем не менее игра на своем поле и мощь в атаке делают хозяев очевидными фаворитами в глазах букмекеров, однако статистика пропущенных голов дает повод для сомнений.

«Шинник» в свою очередь является воплощением стабильности. Ярославцы не проигрывают в Первой лиге на протяжении 15 матчей, а с учетом всех турниров эта серия достигает 17 встреч. Гости также стабильно забивают – в 10 последних матчах чемпионата они обязательно поражали ворота соперников, а в очных противостояниях с «Нижним Новгородом» забивают в 11 из 12 последних встреч. Вадим Карпов с одним голом пока не является главной звездой, но команда действует системно и сбалансированно: в последних пяти матчах «Шинник» забивает в среднем 1.40 гола и пропускает всего 1.00 гола за игру. Важный психологический аспект – ярославцы не проигрывают в 5 из 6 последних выездных матчей против «Нижнего Новгорода». Это говорит о том, что гости умеют противостоять этому сопернику даже на его поле.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую атакующую статистику хозяев, их постоянные пропуски и феноменальная беспроигрышная серия «Шинника» уравновешивают шансы. Три последние очные победы «Нижнего Новгорода» в Первой лиге – весомый аргумент, но гости демонстрируют умение не проигрывать на выезде именно этому сопернику в долгосрочной перспективе. Учитывая, что обе команды обязательно забивают, а защита хозяев далека от идеала, наиболее вероятным видится ничейный исход, который позволит «Шиннику» продлить свою серию, а хозяевам – сохранить первое место, пусть и с потерей очков.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Нижний Новгород» подошел к игре в превосходной форме, выиграв все три стартовых тура с общей разницей мячей 8:4. «Шинник» же сохраняет уникальную беспроигрышную серию из 15 матчей в Первой лиге, но при этом три из четырех последних встреч завершились вничью, что говорит о некоторой потере победного тонуса. В очных противостояниях в рамках Первой лиги «Нижний Новгород» побеждает в трех последних матчах, однако в более широкой истории на выезде «Шинник» чувствует себя уверенно. Этот парадокс – текущее доминирование хозяев в личных встречах против исторической устойчивости гостей – создает интригу: удастся ли «Шиннику» переломить негативную серию очных матчей на фоне своей глобальной беспроигрышной серии, или «Нижний Новгород» продолжит демонстрировать превосходство над принципиальным соперником?

Личные встречи Побед - 5 (45%) Ничьих - 1 (9%) Побед - 5 (45%) 17 Забитых мячей 15 1.55 В среднем за матч 1.36 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч Россия. ФНЛ, 30 тур Шинник 1 : 3 Нижний Новгород Самая крупная ничья Россия. Кубок, 1/8 финала Нижний Новгород 2 : 2 Шинник Россия. PARI Первая лига, 4 тур Нижний Новгород 3 : 0 Шинник Россия. ФНЛ, 30 тур Шинник 1 : 3 Нижний Новгород Россия. ФНЛ, 10 тур Нижний Новгород 3 : 0 Шинник Россия. ФНЛ, 21 тур Шинник 1 : 3 Нижний Новгород Россия. Кубок, 1/8 финала Нижний Новгород 2 : 2 Шинник Россия. ФНЛ, 3 тур Нижний Новгород 1 : 3 Шинник Россия. ФНЛ, 27 тур Нижний Новгород 0 : 1 Шинник Россия. ФНЛ, 9 тур Шинник 1 : 0 Нижний Новгород Россия. ФНЛ, 24 тур Шинник 1 : 2 Нижний Новгород Россия. Кубок, 1/8 финала Шинник 4 : 0 Нижний Новгород Россия. ФНЛ, 6 тур Нижний Новгород 0 : 1 Шинник

Составы команд Стартовые составы Запасные игроки Расстановка Нижний Новгород 30 Никита Медведев ВР 66 Ян Гудков ЛЗ 17 Глеб Шильников ЛЗ 25 Свен Карич ЦЗ 22 Никита Каккоев ОП 94 Артем Тимофеев ОП 78 Николай Калинский ЦП 72 Тимофей Комиссаров АП 18 Артем Соколов АП 27 Вячеслав Грулев ЛВ 11 Глеб Пополитов ЦФ Главный тренер Вадим Гаранин Шинник 51 Тимофей Митров ВР 23 Никита Чистяков ЛЗ 27 Артур Черный ЦЗ 62 Вадим Карпов ЦЗ 53 Никита Котин ЦЗ 54 Иван Шмаков ЦЗ 17 Эдуард Валиахметов ПЗ 64 Олег Ланин ОП 50 Артем Голубев ЦП 11 Илья Порохов ПВ 88 Денис Миронов ЦФ Главный тренер Денис Бояринцев Нижний Новгород 78 Ислам Имамов ВР 24 Эдгардо Фаринья ЦЗ 4 Роман Евгеньев ЦЗ 7 Иван Бобер ЛП 8 Мамаду Майга ОП 69 Артем Сидоренко ЦП 80 Валерий Царукян АП 77 Андрей Ивлев АП 10 Адриан Бальбоа ЦФ 9 Владислав Сарвели ЦФ 93 Станислав Лапинский ЦФ Шинник 95 Денис Вамбольт ВР 49 Максим Караев ЛЗ 33 Артём Лавренков ЦЗ 32 Артемий Косогоров ПЗ 7 Антон Антонов ЦП 24 Илья Азявин АП 15 Денис Пушкарев ЛВ 20 Даниил Мартовой ЛВ 77 Альбек Гонгапшев ЦФ 3-2-1-3-1 30 Медведев 17 Шильников 25 Карич 66 Гудков 22 Каккоев 94 Тимофеев 78 Калинский 27 Грулев 18 Соколов 72 Комиссаров 11 Пополитов 3-3-1-1-1 51 Митров 62 Карпов 53 Котин 54 Шмаков 17 Валиахметов 64 Ланин 23 Чистяков 50 Голубев 11 Порохов 88 Миронов 25 Карич 24 Фаринья 24 Фаринья 25 Карич 18 Соколов 7 Бобер 7 Бобер 18 Соколов 94 Тимофеев 8 Майга 8 Майга 94 Тимофеев 11 Пополитов 69 Сидоренко 69 Сидоренко 11 Пополитов 72 Комиссаров 9 Сарвели 9 Сарвели 72 Комиссаров 54 Шмаков 7 Антонов 7 Антонов 54 Шмаков 11 Порохов 24 Азявин 24 Азявин 11 Порохов 53 Котин 15 Пушкарев 15 Пушкарев 53 Котин 27 Черный 20 Мартовой 20 Мартовой 27 Черный 88 Миронов 77 Гонгапшев 77 Гонгапшев 88 Миронов Остались в запасе Нижний Новгород Шинник 78 Ислам Имамов ВР 4 Роман Евгеньев ЦЗ 80 Валерий Царукян АП 77 Андрей Ивлев АП 10 Адриан Бальбоа ЦФ 93 Станислав Лапинский ЦФ Главный тренер Вадим Гаранин 95 Денис Вамбольт ВР 49 Максим Караев ЛЗ 33 Артём Лавренков ЦЗ 32 Артемий Косогоров ПЗ Главный тренер Денис Бояринцев Остались в запасе 78 Ислам Имамов ВР 4 Роман Евгеньев ЦЗ 80 Валерий Царукян АП 77 Андрей Ивлев АП 10 Адриан Бальбоа ЦФ 93 Станислав Лапинский ЦФ Остались в запасе 95 Денис Вамбольт ВР 49 Максим Караев ЛЗ 33 Артём Лавренков ЦЗ 32 Артемий Косогоров ПЗ Главный тренер Вадим Гаранин Главный тренер Денис Бояринцев

Прогноз на победителя

С учетом того, что «Шинник» не проигрывает в 15 матчах Первой лиги и стабильно забивает, а «Нижний Новгород» при всей своей атакующей мощи пропускает в каждой игре, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды обязаны забить, но хозяевам будет крайне сложно обыграть столь устойчивого соперника, особенно с учетом выездной статистики ярославцев против нижегородцев. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.85, который соответствует нашему прогнозу и предлагает высокую потенциальную доходность. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» состоится 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.