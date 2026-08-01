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«Нижний Новгород» — «Шинник»: кто победит в матче 4 тура Первой лиги 2026/2027

01 августа 2026 9:20
Нижний Новгород - Шинник
02 авг. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 4 тур
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3.85
Ничья
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Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» пройдет 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Хозяева уверенно возглавляют турнирную таблицу после трех стартовых туров, одержав три победы подряд, тогда как ярославцы пока идут на восьмой строчке, но при этом сохраняют впечатляющую 15-матчевую беспроигрышную серию в лиге. Встреча лидера турнира с одной из самых стабильных команд дивизиона обещает стать проверкой для атакующей мощи нижегородцев против оборонительной надежности и выездной выносливости «Шинника». Сможет ли «Нижний Новгород» продлить свою победную поступь, или гости прервут гегемонию хозяев на их поле?

Кто победит в матче

«Нижний Новгород» подходит к этому противостоянию в статусе главного открытия старта сезона. Команда демонстрирует невероятную результативность, забив 8 мячей в трех встречах – лучший показатель в турнире. Вячеслав Грулев оформил уже три гола в трех матчах и является главной ударной силой хозяев. Важно отметить, что нижегородцы забивают в каждом из последних восьми официальных матчей, а их средняя результативность в последних пяти играх достигает 2.20 гола за матч. При этом команда пропускает в каждой игре – в последних 15 матчах «Нижний Новгород» неизменно пропускает, что указывает на уязвимость в обороне. Тем не менее игра на своем поле и мощь в атаке делают хозяев очевидными фаворитами в глазах букмекеров, однако статистика пропущенных голов дает повод для сомнений.

«Шинник» в свою очередь является воплощением стабильности. Ярославцы не проигрывают в Первой лиге на протяжении 15 матчей, а с учетом всех турниров эта серия достигает 17 встреч. Гости также стабильно забивают – в 10 последних матчах чемпионата они обязательно поражали ворота соперников, а в очных противостояниях с «Нижним Новгородом» забивают в 11 из 12 последних встреч. Вадим Карпов с одним голом пока не является главной звездой, но команда действует системно и сбалансированно: в последних пяти матчах «Шинник» забивает в среднем 1.40 гола и пропускает всего 1.00 гола за игру. Важный психологический аспект – ярославцы не проигрывают в 5 из 6 последних выездных матчей против «Нижнего Новгорода». Это говорит о том, что гости умеют противостоять этому сопернику даже на его поле.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую атакующую статистику хозяев, их постоянные пропуски и феноменальная беспроигрышная серия «Шинника» уравновешивают шансы. Три последние очные победы «Нижнего Новгорода» в Первой лиге – весомый аргумент, но гости демонстрируют умение не проигрывать на выезде именно этому сопернику в долгосрочной перспективе. Учитывая, что обе команды обязательно забивают, а защита хозяев далека от идеала, наиболее вероятным видится ничейный исход, который позволит «Шиннику» продлить свою серию, а хозяевам – сохранить первое место, пусть и с потерей очков.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Нижний Новгород» подошел к игре в превосходной форме, выиграв все три стартовых тура с общей разницей мячей 8:4. «Шинник» же сохраняет уникальную беспроигрышную серию из 15 матчей в Первой лиге, но при этом три из четырех последних встреч завершились вничью, что говорит о некоторой потере победного тонуса. В очных противостояниях в рамках Первой лиги «Нижний Новгород» побеждает в трех последних матчах, однако в более широкой истории на выезде «Шинник» чувствует себя уверенно. Этот парадокс – текущее доминирование хозяев в личных встречах против исторической устойчивости гостей – создает интригу: удастся ли «Шиннику» переломить негативную серию очных матчей на фоне своей глобальной беспроигрышной серии, или «Нижний Новгород» продолжит демонстрировать превосходство над принципиальным соперником?

Личные встречи
Побед - 5 (45%)
Ничьих - 1 (9%)
Побед - 5 (45%)
17
Забитых мячей
15
1.55
В среднем за матч
1.36
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1 : 3
14.03.2021
Нижний Новгород
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 1/8 финала
Нижний Новгород
2 : 2
30.10.2019
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нижний Новгород
3 : 0
02.08.2026
Шинник
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1 : 3
14.03.2021
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 0
19.09.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1 : 3
03.11.2019
Нижний Новгород
Россия. Кубок, 1/8 финала
Нижний Новгород
2 : 2
30.10.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 3 тур
Нижний Новгород
1 : 3
19.07.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0 : 1
17.03.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
1 : 0
01.09.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 2
18.11.2017
Нижний Новгород
Россия. Кубок, 1/8 финала
Шинник
4 : 0
25.10.2017
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
0 : 1
05.08.2017
Шинник
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нижний Новгород
78
Ислам Имамов
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
66
Гудков
22
Каккоев
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
3-3-1-1-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
54
Шмаков
17
Валиахметов
64
Ланин
23
Чистяков
50
Голубев
11
Порохов
88
Миронов
25
Карич
24
Фаринья
24
Фаринья
25
Карич
18
Соколов
7
Бобер
7
Бобер
18
Соколов
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
69
Сидоренко
69
Сидоренко
11
Пополитов
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
54
Шмаков
7
Антонов
7
Антонов
54
Шмаков
11
Порохов
24
Азявин
24
Азявин
11
Порохов
53
Котин
15
Пушкарев
15
Пушкарев
53
Котин
27
Черный
20
Мартовой
20
Мартовой
27
Черный
88
Миронов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
88
Миронов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Шинник
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Денис Бояринцев

Прогноз на победителя

С учетом того, что «Шинник» не проигрывает в 15 матчах Первой лиги и стабильно забивает, а «Нижний Новгород» при всей своей атакующей мощи пропускает в каждой игре, мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды обязаны забить, но хозяевам будет крайне сложно обыграть столь устойчивого соперника, особенно с учетом выездной статистики ярославцев против нижегородцев. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.85, который соответствует нашему прогнозу и предлагает высокую потенциальную доходность. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Первой лиги между «Нижним Новгородом» и «Шинником» состоится 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Нижний Новгород» – «Шинник»: смотреть онлайн

3.85
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Шинник Нижний Новгород
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