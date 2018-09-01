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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нижний Новгород
Шинник - Нижний Новгород: обзор матча 01 сентября 2018
Шинник
01.09.2018, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
78'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нижний Новгород
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
86'
84'
Замена
В. Сергеев
️️️️
М. Палиенко
82'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
П. Игнатович
79'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
А. Хрипков
ГОЛ! 1:0!
И. Гелоян
78'
Замена
Э. Булия
️️️️
С. Самодин
74'
68'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Симанов
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Кожемякин
66'
Желтая карточка
В. Цховребов
64'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Самойлов
60'
Желтая карточка
Д. Самойлов
59'
Замена
Е. Гошев
️️️️
С. Антипин
46'
Желтая карточка
С. Самодин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
23
Антипин
22
Магадиев
15
Цховребов
22
Кожемякин
71
Самошников
22
Нарылков
14
Первушин
15
Самойлов
11
Шайморданов
22
Самодин
81
Низамутдинов
3-3-2-1-1
99
Сысуев
90
Хрипков
92
Хайруллов
5
Морозов
57
Абазов
74
Фомин
24
Федорив
27
Симанов
29
Игнатович
99
Палиенко
90
Делькин
15
Самойлов
10
Гелоян
10
Гелоян
15
Самойлов
23
Антипин
1
Гошев
1
Гошев
23
Антипин
22
Кожемякин
18
Камилов
18
Камилов
22
Кожемякин
22
Самодин
91
Булия
91
Булия
22
Самодин
90
Хрипков
8
Аюпов
8
Аюпов
90
Хрипков
27
Симанов
92
Скворцов
92
Скворцов
27
Симанов
29
Игнатович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
29
Игнатович
99
Палиенко
14
Сергеев
14
Сергеев
99
Палиенко
Остались в запасе
Шинник
Нижний Новгород
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
38
Василий Алейников
ОП
17
Николай Покидышев
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
38
Василий Алейников
ОП
17
Николай Покидышев
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Шинник - Нижний Новгород
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Шинник
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