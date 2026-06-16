Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго пройдет 17 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Португальцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, 15 голов в пяти последних матчах и всего три пропущенных. ДР Конго, напротив, делает ставку на оборону – всего три пропущенных в пяти встречах, но при этом забивает лишь четыре мяча. Сможет ли африканская команда сдержать атакующую мощь европейского гранда, или Португалия уверенно начнет свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Португалии демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) при всего трех пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в трех последних встречах. Португальцы обыграли Нигерию (2:1), Чили (2:1) и разгромили Армению (9:1), а также сыграли вничью с Мексикой (0:0) и уступили США (0:2). Атака выглядит одной из самых грозных на турнире, а оборона действует надежно, что делает португальцев фаворитами не только в этом матче, но и во всей группе.

ДР Конго подходит к игре с совершенно иной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в девяти из 11 последних гостевых матчей на чемпионатах мира, что говорит о ее умении действовать на выезде. В активе конголезцев победа над Ямайкой (1:0) и поражение от Алжира (0:1) в Кубке Африки, ничья с Данией (0:0), а также поражение от Чили (1:2). Оборона ДР Конго действительно крепка, но атака слишком слаба, чтобы всерьез угрожать воротам соперника такого уровня.

Итоговый вывод: Португалия обладает гораздо более мощной атакой и опытом побед над разными соперниками, тогда как ДР Конго полагается исключительно на оборону, но в атаке практически беспомощна. Даже с учетом гостевой устойчивости африканской команды, португальцы должны уверенно побеждать. Наш прогноз – победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия побеждает в трех последних матчах и забивает в среднем три гола за игру, тогда как ДР Конго демонстрирует надежную оборону, но крайне слабую атаку – всего 0,8 гола в среднем. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев не оставляют сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Португалия 1 Диогу Кошта ВР 5 Диогу Далот ЛЗ 14 Гонсалу Инасиу ЦЗ 3 Рубен Диаш ЦЗ 2 Нельсон Семеду ПЗ 23 Витинья ЦП 15 Жоау Невеш ЦП 18 Педру Нету ЦП 8 Бруну Фернандеш ЦП 16 Тринкау ЦП 7 Криштиану Роналду ЦФ Главный тренер Роберто Мартинес ДР Конго 0 Лионель Мпаси ВР 12 Жорис Кайембе ЛЗ 4 Аксель Туанзебе ЦЗ 22 Ченсэл Мбемба ЦЗ 2 Аарон Ван-Биссака ПЗ 7 Натанаэль Мбюкю ЛП 6 Нгал'айель Мукау ЦП 14 Ноа Садики ЦП 8 Самуэль Мутуссами ЦП 10 Тео Бонгонда ПП 20 Йоанн Висса ЦФ Главный тренер Себастьен Десабр 4-5-1 1 Кошта 5 Далот 14 Инасиу 3 Диаш 2 Семеду 15 Невеш 18 Нету 8 Фернандеш 16 Тринкау 23 Витинья 7 Роналду 4-5-1 0 Мпаси 2 Ван-Биссака 4 Туанзебе 22 Мбемба 12 Кайембе 10 Бонгонда 6 Мукау 14 Садики 8 Мутуссами 7 Мбюкю 20 Висса Остались в запасе Португалия ДР Конго Главный тренер Роберто Мартинес Главный тренер Себастьен Десабр Главный тренер Роберто Мартинес Главный тренер Себастьен Десабр

Предполагаемые стартовые составы

Ориентировочный состав Португалии (4-3-3): вратарь – два центральных защитника, два крайних защитника – три полузащитника с одним опорным – два вингера и центральный нападающий. ДР Конго, вероятно, выберет схему 5-4-1 или 4-5-1 с упором на оборону и редкие контратаки. Составы предварительны и могут измениться к моменту стартового свистка.

Прогноз на победителя

Португалия забивает в среднем три гола за игру и побеждает в трех последних матчах, тогда как атака ДР Конго слишком слаба (0,8 гола в среднем), чтобы рассчитывать на положительный исход против такого фаворита. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал португальцев, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».