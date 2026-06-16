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Португалия – ДР Конго: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

16 июня 2026 9:54
Португалия - ДР Конго
17 июн. 2026, среда 20:00 | Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа Португалии с форой (-1,5)
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Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Португалии и ДР Конго пройдет 17 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Португальцы подходят к игре в отличной форме: три победы подряд, 15 голов в пяти последних матчах и всего три пропущенных. ДР Конго, напротив, делает ставку на оборону – всего три пропущенных в пяти встречах, но при этом забивает лишь четыре мяча. Сможет ли африканская команда сдержать атакующую мощь европейского гранда, или Португалия уверенно начнет свой путь на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Португалии демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 15 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,0 за игру) при всего трех пропущенных (0,6). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в трех последних встречах. Португальцы обыграли Нигерию (2:1), Чили (2:1) и разгромили Армению (9:1), а также сыграли вничью с Мексикой (0:0) и уступили США (0:2). Атака выглядит одной из самых грозных на турнире, а оборона действует надежно, что делает португальцев фаворитами не только в этом матче, но и во всей группе.

ДР Конго подходит к игре с совершенно иной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в девяти из 11 последних гостевых матчей на чемпионатах мира, что говорит о ее умении действовать на выезде. В активе конголезцев победа над Ямайкой (1:0) и поражение от Алжира (0:1) в Кубке Африки, ничья с Данией (0:0), а также поражение от Чили (1:2). Оборона ДР Конго действительно крепка, но атака слишком слаба, чтобы всерьез угрожать воротам соперника такого уровня.

Итоговый вывод: Португалия обладает гораздо более мощной атакой и опытом побед над разными соперниками, тогда как ДР Конго полагается исключительно на оборону, но в атаке практически беспомощна. Даже с учетом гостевой устойчивости африканской команды, португальцы должны уверенно побеждать. Наш прогноз – победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия побеждает в трех последних матчах и забивает в среднем три гола за игру, тогда как ДР Конго демонстрирует надежную оборону, но крайне слабую атаку – всего 0,8 гола в среднем. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев не оставляют сомнений в их превосходстве.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Диогу Далот
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
ЦП
18
Педру Нету
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
16
Тринкау
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
ДР Конго
0
Лионель Мпаси
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛП
6
Нгал'айель Мукау
ЦП
14
Ноа Садики
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПП
20
Йоанн Висса
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
4-5-1
1
Кошта
5
Далот
14
Инасиу
3
Диаш
2
Семеду
15
Невеш
18
Нету
8
Фернандеш
16
Тринкау
23
Витинья
7
Роналду
4-5-1
0
Мпаси
2
Ван-Биссака
4
Туанзебе
22
Мбемба
12
Кайембе
10
Бонгонда
6
Мукау
14
Садики
8
Мутуссами
7
Мбюкю
20
Висса
Остались в запасе
Португалия
ДР Конго
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Себастьен Десабр

Предполагаемые стартовые составы

Ориентировочный состав Португалии (4-3-3): вратарь – два центральных защитника, два крайних защитника – три полузащитника с одним опорным – два вингера и центральный нападающий. ДР Конго, вероятно, выберет схему 5-4-1 или 4-5-1 с упором на оборону и редкие контратаки. Составы предварительны и могут измениться к моменту стартового свистка.

Прогноз на победителя

Португалия забивает в среднем три гола за игру и побеждает в трех последних матчах, тогда как атака ДР Конго слишком слаба (0,8 гола в среднем), чтобы рассчитывать на положительный исход против такого фаворита. Учитывая разницу в классе и атакующий потенциал португальцев, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Португалии и ДР Конго состоится 17 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Португалия – ДР Конго: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

1.83
Победа Португалии с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
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