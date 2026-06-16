Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира пройдет 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Действующие чемпионы мира подходят к игре в феноменальной форме: семь побед подряд, 14 голов в пяти последних матчах и всего один пропущенный. Алжир также впечатляет – 14 матчей без поражений в 16 последних, надежная оборона и результативная атака, но сможет ли африканская команда противостоять аргентинской машине на старте турнира?
Кто победит в матче
Сборная Аргентины демонстрирует образцовый баланс: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в семи матчах подряд, забивает в семи последних встречах и не пропускает в трех последних. Аргентинцы разгромили Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Анголу (2:0) и Мавританию (2:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака – одной из самых мощных на турнире. Единственное, что может насторожить, – пропущенный гол от Мавритании, но это скорее исключение.
Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в 14 из 16 последних встреч и не пропускает в четырех последних матчах. Африканцы разгромили Боливию (4:0) и Гватемалу (7:0), обыграли Нидерланды (1:0), а также сыграли вничью с Уругваем (0:0) и уступили Нигерии (0:2) в Кубке Африки. Оборона Алжира действует надежно, но против топ-соперников, как показал матч с Нигерией, возникают проблемы.
Итоговый вывод: Аргентина находится на пике формы, демонстрируя и атакующую мощь, и оборонительную надежность, а Алжир, несмотря на серию, уязвим против элитных соперников. Учитывая разницу в классе и текущие серии, победа аргентинцев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.
Форма и история личных встреч
Аргентина выиграла семь матчей подряд, забивает стабильно и практически не пропускает, тогда как Алжир хотя и не проигрывает в 14 из 16 встреч, но в игре с Нигерией показал уязвимость против сильного соперника. В единственной очной встрече (2007 год) победу одержала Аргентина со счетом 4:3, что дает южноамериканцам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и класс аргентинцев, их победа выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Аргентина подходит к матчу с семью победами подряд, практически не пропускает и забивает почти три гола в среднем за игру, тогда как Алжир, несмотря на серию, показал уязвимость против сильных соперников. Учитывая разницу в классе и уверенную игру аргентинцев, победа действующих чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».