Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аргентина – Алжир: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

16 июня 2026 9:24
Аргентина - Алжир
17 июн. 2026, среда 04:00 | Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
победа Аргентины с форой (-1,5)
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира пройдет 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Действующие чемпионы мира подходят к игре в феноменальной форме: семь побед подряд, 14 голов в пяти последних матчах и всего один пропущенный. Алжир также впечатляет – 14 матчей без поражений в 16 последних, надежная оборона и результативная атака, но сможет ли африканская команда противостоять аргентинской машине на старте турнира?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины демонстрирует образцовый баланс: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в семи матчах подряд, забивает в семи последних встречах и не пропускает в трех последних. Аргентинцы разгромили Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Анголу (2:0) и Мавританию (2:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака – одной из самых мощных на турнире. Единственное, что может насторожить, – пропущенный гол от Мавритании, но это скорее исключение.

Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в 14 из 16 последних встреч и не пропускает в четырех последних матчах. Африканцы разгромили Боливию (4:0) и Гватемалу (7:0), обыграли Нидерланды (1:0), а также сыграли вничью с Уругваем (0:0) и уступили Нигерии (0:2) в Кубке Африки. Оборона Алжира действует надежно, но против топ-соперников, как показал матч с Нигерией, возникают проблемы.

Итоговый вывод: Аргентина находится на пике формы, демонстрируя и атакующую мощь, и оборонительную надежность, а Алжир, несмотря на серию, уязвим против элитных соперников. Учитывая разницу в классе и текущие серии, победа аргентинцев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина выиграла семь матчей подряд, забивает стабильно и практически не пропускает, тогда как Алжир хотя и не проигрывает в 14 из 16 встреч, но в игре с Нигерией показал уязвимость против сильного соперника. В единственной очной встрече (2007 год) победу одержала Аргентина со счетом 4:3, что дает южноамериканцам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и класс аргентинцев, их победа выглядит закономерной.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
25
Факундо Медина
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ПЗ
8
Валентин Барко
ЛП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ПП
0
Хосе Анхель Лопес
ЦФ
18
Нико Пас
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
0
Самир Шерги
ЦЗ
0
Ашреф Абада
ПЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Ибрагим Маза
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
7
Рияд Марез
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
4-4-2
12
Рульи
25
Медина
6
Мартинес
19
Отаменди
13
Ромеро
8
Барко
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
17
Симеоне
18
Пас
0
Лопес
4-3-3
16
Бенбут
0
Абада
2
Манди
0
Шерги
15
Айт Нури
19
Бенталеб
22
Маза
14
Будауи
7
Марез
18
Амура
12
Бенбуали
Остались в запасе
Аргентина
Алжир
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Владимир Петкович

Прогноз на победителя

Аргентина подходит к матчу с семью победами подряд, практически не пропускает и забивает почти три гола в среднем за игру, тогда как Алжир, несмотря на серию, показал уязвимость против сильных соперников. Учитывая разницу в классе и уверенную игру аргентинцев, победа действующих чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Аргентина – Алжир: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

2.25
победа Аргентины с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Алжир Аргентина
Другие прогнозы
17.06.2026
01:00
1.40
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
Ирак - Норвегия
победа Норвегии
17.06.2026
04:00
2.25
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Аргентина - Алжир
победа Аргентины с форой (-1,5)
17.06.2026
07:00
2.05
Чемпионат мира, группа J, 1 тур
Австрия - Иордания
победа Австрии с форой (-1,5)
17.06.2026
20:00
1.83
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Португалия - ДР Конго
Победа Португалии с форой (-1,5)
17.06.2026
23:00
1.72
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
Англия - Хорватия
Победа Англии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 