Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Аргентины и Алжира пройдет 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Действующие чемпионы мира подходят к игре в феноменальной форме: семь побед подряд, 14 голов в пяти последних матчах и всего один пропущенный. Алжир также впечатляет – 14 матчей без поражений в 16 последних, надежная оборона и результативная атака, но сможет ли африканская команда противостоять аргентинской машине на старте турнира?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины демонстрирует образцовый баланс: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в семи матчах подряд, забивает в семи последних встречах и не пропускает в трех последних. Аргентинцы разгромили Исландию (3:0), Гондурас (2:0), Замбию (5:0), Анголу (2:0) и Мавританию (2:1). Оборона выглядит непробиваемой, а атака – одной из самых мощных на турнире. Единственное, что может насторожить, – пропущенный гол от Мавритании, но это скорее исключение.

Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в 14 из 16 последних встреч и не пропускает в четырех последних матчах. Африканцы разгромили Боливию (4:0) и Гватемалу (7:0), обыграли Нидерланды (1:0), а также сыграли вничью с Уругваем (0:0) и уступили Нигерии (0:2) в Кубке Африки. Оборона Алжира действует надежно, но против топ-соперников, как показал матч с Нигерией, возникают проблемы.

Итоговый вывод: Аргентина находится на пике формы, демонстрируя и атакующую мощь, и оборонительную надежность, а Алжир, несмотря на серию, уязвим против элитных соперников. Учитывая разницу в классе и текущие серии, победа аргентинцев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина выиграла семь матчей подряд, забивает стабильно и практически не пропускает, тогда как Алжир хотя и не проигрывает в 14 из 16 встреч, но в игре с Нигерией показал уязвимость против сильного соперника. В единственной очной встрече (2007 год) победу одержала Аргентина со счетом 4:3, что дает южноамериканцам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и класс аргентинцев, их победа выглядит закономерной.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Аргентина 12 Херонимо Рульи ВР 25 Факундо Медина ЛЗ 6 Лисандро Мартинес ЦЗ 19 Николас Отаменди ЦЗ 13 Кристиан Ромеро ПЗ 8 Валентин Барко ЛП 14 Эсекьель Паласиос ЦП 11 Джовани Ло Чельсо ЦП 17 Джулиано Симеоне ПП 0 Хосе Анхель Лопес ЦФ 18 Нико Пас ЦФ Главный тренер Лионель Скалони Алжир 16 Уссама Бенбут ВР 15 Райан Айт Нури ЛЗ 2 Айсса Манди ЦЗ 0 Самир Шерги ЦЗ 0 Ашреф Абада ПЗ 19 Набиль Бенталеб ЦП 22 Ибрагим Маза ЦП 14 Хишам Будауи ЦП 12 Надир Бенбуали ЦФ 18 Мохамед Амура ЦФ 7 Рияд Марез ЦФ Главный тренер Владимир Петкович 4-4-2 12 Рульи 25 Медина 6 Мартинес 19 Отаменди 13 Ромеро 8 Барко 14 Паласиос 11 Ло Чельсо 17 Симеоне 18 Пас 0 Лопес 4-3-3 16 Бенбут 0 Абада 2 Манди 0 Шерги 15 Айт Нури 19 Бенталеб 22 Маза 14 Будауи 7 Марез 18 Амура 12 Бенбуали Остались в запасе Аргентина Алжир Главный тренер Лионель Скалони Главный тренер Владимир Петкович Главный тренер Лионель Скалони Главный тренер Владимир Петкович

Прогноз на победителя

Аргентина подходит к матчу с семью победами подряд, практически не пропускает и забивает почти три гола в среднем за игру, тогда как Алжир, несмотря на серию, показал уязвимость против сильных соперников. Учитывая разницу в классе и уверенную игру аргентинцев, победа действующих чемпионов мира с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с форой (-1,5) с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».