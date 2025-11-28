29 ноября на «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» примет «Борнмут». Соперники располагаются рядом в турнирной таблице и набрали по 19 очков, однако подходят к игре в схожем нестабильном состоянии. Обе команды не могут победить в последних турах, регулярно пропускают и испытывают сложности с удержанием игрового ритма. При этом атакующий потенциал позволяет рассчитывать на результативный характер встречи, особенно с учетом слабой игры гостей в обороне на выезде. В таких условиях инициатива может переходить от одной стороны к другой, что делает сценарий матча непредсказуемым и напряженным до финального свистка.

«Сандерленд»

Хозяева занимают 7 место и сохраняют турнирные амбиции, но серия без побед из трех матчей заметно скорректировала общий эмоциональный фон. Команда пропускает в каждом из четырех последних туров, хотя и продолжает стабильно находить моменты в атаке, забив 7 мячей за пять встреч. Вильзон Изидор остается ключевой фигурой впереди, но эффективность давления на ворота соперника часто снижается во втором тайме. При этом «Сандерленд» уверенно играет дома и не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле.

«Борнмут»

Гости располагаются на 8 позиции и также переживают сложный отрезок. В последних пяти матчах команда пропустила 12 мячей, что указывает на серьезные проблемы в оборонительных построениях. Даже при достойной игре впереди и активности Энтойна Семеньо, «Борнмут» часто проигрывает борьбу в центре поля и допускает разрывы между линиями, чем активно пользуются соперники.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах

В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

«Борнмут»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито и 2.40 пропущено

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Борнмут»

C учетом нестабильной обороны гостей и уверенной игры хозяев на своем поле, «Сандерленд» имеет небольшое преимущество в этом противостоянии. При этом атакующая активность обеих команд способна привести к обмену голами, но шансы на итоговый успех выше у хозяев, которые выглядят чуть более сбалансированными в позиционной игре и переходах.

Рекомендованные ставки: