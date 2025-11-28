Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сандерленд» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

28 ноября 2025 10:18
Сандерленд - Борнмут
29 нояб. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Сандерленда» с форой (0)
Сделать ставку

29 ноября на «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 13 тура английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» примет «Борнмут». Соперники располагаются рядом в турнирной таблице и набрали по 19 очков, однако подходят к игре в схожем нестабильном состоянии. Обе команды не могут победить в последних турах, регулярно пропускают и испытывают сложности с удержанием игрового ритма. При этом атакующий потенциал позволяет рассчитывать на результативный характер встречи, особенно с учетом слабой игры гостей в обороне на выезде. В таких условиях инициатива может переходить от одной стороны к другой, что делает сценарий матча непредсказуемым и напряженным до финального свистка.

«Сандерленд»

Хозяева занимают 7 место и сохраняют турнирные амбиции, но серия без побед из трех матчей заметно скорректировала общий эмоциональный фон. Команда пропускает в каждом из четырех последних туров, хотя и продолжает стабильно находить моменты в атаке, забив 7 мячей за пять встреч. Вильзон Изидор остается ключевой фигурой впереди, но эффективность давления на ворота соперника часто снижается во втором тайме. При этом «Сандерленд» уверенно играет дома и не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле.

«Борнмут»

Гости располагаются на 8 позиции и также переживают сложный отрезок. В последних пяти матчах команда пропустила 12 мячей, что указывает на серьезные проблемы в оборонительных построениях. Даже при достойной игре впереди и активности Энтойна Семеньо, «Борнмут» часто проигрывает борьбу в центре поля и допускает разрывы между линиями, чем активно пользуются соперники.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд

«Борнмут»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито и 2.40 пропущено
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
3
Забитых мячей
5
0.75
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0 : 1
29.04.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 2
05.11.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
23.01.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Борнмут
2 : 0
19.09.2015
Сандерленд

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Борнмут»

C учетом нестабильной обороны гостей и уверенной игры хозяев на своем поле, «Сандерленд» имеет небольшое преимущество в этом противостоянии. При этом атакующая активность обеих команд способна привести к обмену голами, но шансы на итоговый успех выше у хозяев, которые выглядят чуть более сбалансированными в позиционной игре и переходах.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сандерленда» с форой (0) – коэффициент 1.92
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.78

1.92
Победа «Сандерленда» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига Борнмут Сандерленд
Другие прогнозы
28.11.2025
22:45
1.63
Италия. Серия А, 13 тур
Комо - Сассуоло
Победа «Комо»
28.11.2025
22:45
1.87
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц - Ренн
Победа «Ренна»
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 