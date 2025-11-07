8 ноября на стадионе «Украина» львовские «Карпаты» примут «Кривбасс» в рамках 12‑го тура чемпионата Украины. Обе команды находятся в неплохой форме, но «Кривбасс» стабильно держится в топ‑5 таблицы, а «Карпаты» пока чередуют успешные матчи с неудачами.

«Карпаты»

Клуб из Львова занимает 9‑е место в Премьер-лиге с 15 очками после 11 туров. В прошлом туре команда минимально обыграла «ЛНЗ» (1:0), улучшив показатели после трeх игр без побед. «Карпаты» в последних пяти матчах забили 7 голов и в среднем набирают по 1.40 мяча за игру. Однако надeжной оборону назвать нельзя – 6 пропущенных мячей в том же отрезке, в среднем по 1.20 за игру. Позитивный момент – регулярная результативность: команда отличалась голами в 5 из 7 последних матчей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идeт на 5‑й строчке с 20 очками. В последних турах команда сыграла вничью с «СК Полтава» (2:2) и потерпела крупное поражение от «Динамо» (0:4). В последних 5 матчах криворожцы также забили 7 мячей, но допустили 8 пропущенных – средняя результативность 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за игру. «Кривбасс» остаeтся опасной атакующей единицей, но нестабилен в защите – пропускает в 4 матчах подряд.

Факты о командах

«Карпаты»

Победа в 2 из 3 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Кривбасс»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч

Учитывая атакующую активность обеих команд и нестабильность в обороне, можно ожидать открытый футбол. Обе команды в среднем забивают более одного гола за матч и при этом регулярно допускают ошибки в защите. «Кривбасс» мощнее по составу и в таблице, но «Карпаты» уверенно выступают дома. Логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами, а также осторожная поддержка хозяев с форой.

