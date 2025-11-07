Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карпаты» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.68

07 ноября 2025 10:15
Карпаты - Кривбасс
08 нояб. 2025, суббота 19:00 | Украина. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Украина» львовские «Карпаты» примут «Кривбасс» в рамках 12‑го тура чемпионата Украины. Обе команды находятся в неплохой форме, но «Кривбасс» стабильно держится в топ‑5 таблицы, а «Карпаты» пока чередуют успешные матчи с неудачами.

«Карпаты»

Клуб из Львова занимает 9‑е место в Премьер-лиге с 15 очками после 11 туров. В прошлом туре команда минимально обыграла «ЛНЗ» (1:0), улучшив показатели после трeх игр без побед. «Карпаты» в последних пяти матчах забили 7 голов и в среднем набирают по 1.40 мяча за игру. Однако надeжной оборону назвать нельзя – 6 пропущенных мячей в том же отрезке, в среднем по 1.20 за игру. Позитивный момент – регулярная результативность: команда отличалась голами в 5 из 7 последних матчей.

«Кривбасс»

«Кривбасс» идeт на 5‑й строчке с 20 очками. В последних турах команда сыграла вничью с «СК Полтава» (2:2) и потерпела крупное поражение от «Динамо» (0:4). В последних 5 матчах криворожцы также забили 7 мячей, но допустили 8 пропущенных – средняя результативность 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за игру. «Кривбасс» остаeтся опасной атакующей единицей, но нестабилен в защите – пропускает в 4 матчах подряд.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
60% (9)
20% (3)
20% (3)
26
Забитых мячей
11
1.73
В среднем за матч
0.73
6:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
1 : 0
08.11.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 0
14.12.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
2 : 0
11.08.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
3 : 2
18.05.2013
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
6 : 0
04.11.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
02.05.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Кривбасс
1 : 1
22.10.2011
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Карпаты
2 : 1
14.11.2010
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Кривбасс
0 : 0
18.07.2010
Карпаты
Чемпионат Украины, 29 тур
Карпаты
0 : 2
05.05.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 14 тур
Кривбасс
1 : 2
22.11.2009
Карпаты
Чемпионат Украины, 20 тур
Карпаты
3 : 0
14.03.2009
Кривбасс
Чемпионат Украины, 5 тур
Кривбасс
1 : 1
15.08.2008
Карпаты
Чемпионат Украины, 18 тур
Кривбасс
0 : 1
02.12.2007
Карпаты
Чемпионат Украины, 3 тур
Карпаты
3 : 0
28.07.2007
Кривбасс
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая атакующую активность обеих команд и нестабильность в обороне, можно ожидать открытый футбол. Обе команды в среднем забивают более одного гола за матч и при этом регулярно допускают ошибки в защите. «Кривбасс» мощнее по составу и в таблице, но «Карпаты» уверенно выступают дома. Логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами, а также осторожная поддержка хозяев с форой.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.68
  • Фора +1 на «Карпаты» – коэффициент 1.75

1.68
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Кривбасс Карпаты
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 