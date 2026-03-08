Введите ваш ник на сайте
«Эспаньол» – «Реал Овьедо»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.85

08 марта 2026 9:29
Эспаньол - Овьедо
09 мар. 2026, понедельник 23:00 | Испания. Примера, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку

9 марта в 27-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» примет «Реал Овьедо». Хозяева идут на 7-м месте с 36 очками после 26 туров, а гости занимают 20-ю строчку, имея 17 баллов. Обе команды подходят к матчу не в лучшем состоянии, но у «Эспаньола» заметно больше шансов за счет домашнего поля и более удачной статистики очных встреч.

«Эспаньол»

В прошлом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Эльче» 2:2 и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до девяти матчей. При этом команда стабильно забивает: серия с голами длится уже шесть туров подряд. Лучший бомбардир команды – Кике Гарсия, на счету которого 7 мячей в 27 матчах. Главная проблема хозяев сейчас связана с обороной: «Эспаньол» пропускает уже в десяти матчах подряд.

«Реал Овьедо»

«Реал Овьедо» в прошлом туре уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:3 и остался в нижней части таблицы. Команда не выигрывает в четырех последних матчах, а на выезде не побеждает уже десять встреч подряд. Лучшим бомбардиром остается Федерико Виньяс, забивший 5 голов в 23 матчах. В последних пяти играх гости пропустили 9 мячей, что тоже говорит о проблемах в защите.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • 7-е место после 26 туров
  • не выигрывает в 9 последних матчах чемпионата
  • забивает в 6 последних матчах
  • пропускает в 10 последних матчах
  • в последних 5 играх: 8 забито и 14 пропущено
  • не проигрывает «Реалу Овьедо» дома в 10 последних матчах

«Реал Овьедо»

  • 20-е место в таблице
  • не выигрывает в 4 последних матчах
  • не побеждает в 10 последних гостевых матчах чемпионата
  • пропускает в 4 последних матчах
  • в последних 5 играх: 5 забито и 9 пропущено
  • в среднем забивает 1.00 гола за игру на отрезке из 5 матчей

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Реал Овьедо»

По текущим раскладам «Эспаньол» выглядит предпочтительнее. У хозяев есть проблемы с результатами, но команда регулярно забивает и дома получает удобного соперника, который слабо играет в гостях. «Реал Овьедо» нестабилен у своих ворот и слишком часто теряет очки на выезде.

При этом оборона «Эспаньола» тоже не внушает доверия, поэтому полностью закрытого матча здесь ждать не стоит. Более вероятен сценарий, при котором хозяева будут ближе к победе, а игра пройдет как минимум с двумя забитыми мячами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Эспаньола» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.0

1.85
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Овьедо Эспаньол
