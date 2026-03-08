9 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» примет «Трабзонспор». Хозяева идут в зоне риска и занимают 17-е место с 20 очками после 24 туров, а гости находятся на 3-й строчке с 51 баллом и продолжают борьбу в верхней части таблицы. По текущей форме преимущество на стороне «Трабзонспора», хотя «Кайсериспор» в последних турах стал надежнее играть у своих ворот.

«Кайсериспор»

В прошлом туре «Кайсериспор» сыграл 0:0 с «Генчлербирлиги» и продлил серию без поражений в Суперлиге до трех матчей. За этот отрезок команда не пропустила ни одного мяча, что стало ее главным плюсом перед новой встречей. При этом в атаке хозяева выглядят сдержанно: в последних пяти матчах у них только 2 забитых гола. Лучший бомбардир команды – Герман Онугха с 6 мячами в 20 играх.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» подходит к матчу в хорошем состоянии. Команда выиграла три последних матча чемпионата и стабильно забивает: результативная серия в Суперлиге достигла 13 встреч. В пяти последних матчах гости забили 14 мячей, а главным оружием в атаке остается Пол Онуачу, у которого 20 голов в 24 матчах. При этом оборона не всегда безупречна, поскольку команда пропускает в трех последних турах.

Факты о командах

«Кайсериспор»

занимает 17-е место после 24 туров

не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги

не пропускает в 3 последних матчах

в последних 5 играх забил 2 мяча

в среднем забивает 0.40 гола за игру

в последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола

«Трабзонспор»

занимает 3-е место в таблице

побеждает в 3 последних матчах

забивает в 13 последних матчах Суперлиги

в последних 5 играх забил 14 мячей

в среднем забивает 2.80 гола за игру

не проигрывает «Кайсериспору» в 11 из 13 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Трабзонспор»

Матч сводит между собой команды с разным стилем и разными задачами. «Кайсериспор» стал осторожнее и делает ставку на плотную игру, но его атака сейчас не выглядит достаточно мощной, чтобы на равных отвечать одному из лидеров. «Трабзонспор» выглядит убедительнее по качеству футбола, лучше использует моменты и подходит к туру с заметно более сильной атакующей статистикой.

При этом хозяева в последних турах стали реже ошибаться у своих ворот, поэтому матч может не превратиться в разгром. Основной сценарий здесь – преимущество гостей при умеренной общей результативности.

Рекомендованные ставки: