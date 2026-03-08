9 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» примет «Трабзонспор». Хозяева идут в зоне риска и занимают 17-е место с 20 очками после 24 туров, а гости находятся на 3-й строчке с 51 баллом и продолжают борьбу в верхней части таблицы. По текущей форме преимущество на стороне «Трабзонспора», хотя «Кайсериспор» в последних турах стал надежнее играть у своих ворот.
«Кайсериспор»
В прошлом туре «Кайсериспор» сыграл 0:0 с «Генчлербирлиги» и продлил серию без поражений в Суперлиге до трех матчей. За этот отрезок команда не пропустила ни одного мяча, что стало ее главным плюсом перед новой встречей. При этом в атаке хозяева выглядят сдержанно: в последних пяти матчах у них только 2 забитых гола. Лучший бомбардир команды – Герман Онугха с 6 мячами в 20 играх.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» подходит к матчу в хорошем состоянии. Команда выиграла три последних матча чемпионата и стабильно забивает: результативная серия в Суперлиге достигла 13 встреч. В пяти последних матчах гости забили 14 мячей, а главным оружием в атаке остается Пол Онуачу, у которого 20 голов в 24 матчах. При этом оборона не всегда безупречна, поскольку команда пропускает в трех последних турах.
Факты о командах
«Кайсериспор»
- занимает 17-е место после 24 туров
- не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги
- не пропускает в 3 последних матчах
- в последних 5 играх забил 2 мяча
- в среднем забивает 0.40 гола за игру
- в последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола
«Трабзонспор»
- занимает 3-е место в таблице
- побеждает в 3 последних матчах
- забивает в 13 последних матчах Суперлиги
- в последних 5 играх забил 14 мячей
- в среднем забивает 2.80 гола за игру
- не проигрывает «Кайсериспору» в 11 из 13 последних выездных матчей
Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Трабзонспор»
Матч сводит между собой команды с разным стилем и разными задачами. «Кайсериспор» стал осторожнее и делает ставку на плотную игру, но его атака сейчас не выглядит достаточно мощной, чтобы на равных отвечать одному из лидеров. «Трабзонспор» выглядит убедительнее по качеству футбола, лучше использует моменты и подходит к туру с заметно более сильной атакующей статистикой.
При этом хозяева в последних турах стали реже ошибаться у своих ворот, поэтому матч может не превратиться в разгром. Основной сценарий здесь – преимущество гостей при умеренной общей результативности.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.97
- Индивидуальный тотал «Кайсериспора» меньше 1.0