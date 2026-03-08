9 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Лацио» примет «Сассуоло». Римляне подходят к туру на 11-м месте с 34 очками после 27 матчей, а гости идут 9-ми и имеют 38 баллов. По турнирной дистанции команды разделяет немного, но текущая форма заметно лучше у «Сассуоло», который выдал серию побед и стал играть острее в атаке.

«Лацио»

«Лацио» переживает непростой отрезок в Серии А. Команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата и на этом отрезке забила всего 3 мяча. Лучший бомбардир римлян – Маттиа Дзакканьи, у которого 4 гола в 23 матчах. При этом дома «Лацио» остается неудобным соперником для «Сассуоло» и регулярно набирает очки в очных встречах.

«Сассуоло»

«Сассуоло» подходит к игре в хорошем состоянии. Команда выиграла три последних матча Серии А, в том числе у «Аталанты», и за пять последних игр забила 10 мячей. Лучший бомбардир гостей – Доменико Берарди, который отличился 7 раз в 18 встречах. При этом оборона команды не выглядит безупречно: в последних пяти матчах «Сассуоло» пропустил 8 голов.

Факты о командах

«Лацио»

занимает 11-е место после 27 туров

не выигрывает в 4 последних матчах Серии А

в последних 5 играх забил 3 мяча

в последних 5 играх пропустил 7 мячей

пропускает в 6 из 8 последних матчей

забивает «Сассуоло» в 7 из 9 последних очных встреч

«Сассуоло»

занимает 9-е место в таблице

побеждает в 3 последних матчах Серии А

забивает в 3 последних матчах чемпионата

в последних 5 играх забил 10 мячей

в последних 5 играх пропустил 8 мячей

в среднем забивает 2.00 гола за матч на отрезке из 5 игр

Прогноз на матч «Лацио» – «Сассуоло»

По текущей форме гости выглядят убедительнее. «Сассуоло» лучше использует свои моменты, идет на серии побед и заметно превосходит «Лацио» по результативности в последних турах. У хозяев есть преимущество своего поля и неплохая статистика очных матчей, но по качеству атаки римляне сейчас уступают.

При этом матч вряд ли получится закрытым. «Лацио» регулярно пропускает, а «Сассуоло» играет смелее и чаще раскрывает игру. Поэтому наиболее логичный вариант здесь связан с голами и осторожным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки: