«Лацио» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.82

08 марта 2026 10:41
Лацио - Сассуоло
09 мар. 2026, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 28 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

9 марта в 28-м туре чемпионата Италии «Лацио» примет «Сассуоло». Римляне подходят к туру на 11-м месте с 34 очками после 27 матчей, а гости идут 9-ми и имеют 38 баллов. По турнирной дистанции команды разделяет немного, но текущая форма заметно лучше у «Сассуоло», который выдал серию побед и стал играть острее в атаке.

«Лацио»

«Лацио» переживает непростой отрезок в Серии А. Команда не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата и на этом отрезке забила всего 3 мяча. Лучший бомбардир римлян – Маттиа Дзакканьи, у которого 4 гола в 23 матчах. При этом дома «Лацио» остается неудобным соперником для «Сассуоло» и регулярно набирает очки в очных встречах.

«Сассуоло»

«Сассуоло» подходит к игре в хорошем состоянии. Команда выиграла три последних матча Серии А, в том числе у «Аталанты», и за пять последних игр забила 10 мячей. Лучший бомбардир гостей – Доменико Берарди, который отличился 7 раз в 18 встречах. При этом оборона команды не выглядит безупречно: в последних пяти матчах «Сассуоло» пропустил 8 голов.

Факты о командах

«Лацио»

  • занимает 11-е место после 27 туров
  • не выигрывает в 4 последних матчах Серии А
  • в последних 5 играх забил 3 мяча
  • в последних 5 играх пропустил 7 мячей
  • пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • забивает «Сассуоло» в 7 из 9 последних очных встреч

«Сассуоло»

  • занимает 9-е место в таблице
  • побеждает в 3 последних матчах Серии А
  • забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • в последних 5 играх забил 10 мячей
  • в последних 5 играх пропустил 8 мячей
  • в среднем забивает 2.00 гола за матч на отрезке из 5 игр

Прогноз на матч «Лацио» – «Сассуоло»

По текущей форме гости выглядят убедительнее. «Сассуоло» лучше использует свои моменты, идет на серии побед и заметно превосходит «Лацио» по результативности в последних турах. У хозяев есть преимущество своего поля и неплохая статистика очных матчей, но по качеству атаки римляне сейчас уступают.

При этом матч вряд ли получится закрытым. «Лацио» регулярно пропускает, а «Сассуоло» играет смелее и чаще раскрывает игру. Поэтому наиболее логичный вариант здесь связан с голами и осторожным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.82
  • «Сассуоло» с форой (0)

2.20
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Сассуоло Лацио
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 